Голосуем сердцем: фаворит президентской гонки в Кыргызстане выступил перед сторонниками

В Кыргызстане прошли последние митинги перед голосованием 10 января. На Старой площади в центре кыргызской столицы собрались сторонники экс-главы правительства Садыра Жапарова, которого считают фаворитом этой кампании. Перед парламентом прошел митинг противников перехода к президентской форме правления. За последним днем предвыборной кампании наблюдал специальный корреспондент RFI в Бишкеке.

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«Дорогие бишкекчане, кыргызстанцы, соотечественники, независимо от того, на каком языке мы говорим и к какой религии относимся, давайте объединимся! С вашей поддержкой, объединившись, мы можем запустить такой нужный и важный для страны процесс обновления!», — с призывом к объединению обратился к своим сторонникам бывший премьер-министр Садыр Жапаров. Несмотря на холодную январскую погоду и рабочий день, на митинг в центре Бишкека собрались несколько тысяч человек.

На протяжении всей предвыборной кампании Садыра Жапарова упрекали в использовании административного ресурса и в очень большом размере избирательного фонда, в разы превышающем расходы других кандидатов. Судя по десяткам припаркованных у площади автобусов, на которых привезли из регионов сторонников Жапарова, а также по именным шапкам, курткам и централизованно напечатанным плакатам, сложностей с финансированием кампании у кандидата действительно не было.

«Это не митинг, это доказательство доверия народа Садыру Жапарову, — объясняет 30-летний Женишбек, — У нас в Кыргызстане есть семь областей, и все семь областей поддерживают Садыра Жапарова. До этого такого не было. До этого политики нас постоянно разделяли: на юг, на север… А Садыр объединил нас.

— Как так получилось?

— У него есть потенциал. Он честный человек. До этого мы ничего не слышали, чтобы он с коррупционерами дружил. Его осудили по ложным обвинениям. Старые политики его очерняют, потому что хотят остаться во власти. Он должен всех коррупционеров наказать и показать простому народу отличный пример. У него получится.

— Но Жапаров тоже не новичок, он был депутатом, работал в команде экс-президента Бакиева…

— Да, но он делал для кыргызского народа хорошую работу. Мы ему верим, а другим не верим. После того, как он станет президентом, наша страна будет расцветать. Я так считаю. У нас в Кыргызстане достаточно запасов золота и других полезных ископаемых. Я по специальности — горный инженер, так что я знаю».

Митинг сторонников Садыра Жапарова в Бишкеке. 8 января 2021 г. © SERGEY DMITRIEV / RFI

Митинг длился менее часа, большую часть заняло выступление самого Жапарова. На двух языках — русском и кыргызском — он подробно изложил свою программу. Однако большинство собравшихся на площади не интересовались подробностями. «Главное — это верить», — объясняет учитель музыки на пенсии Асхат. «Единственная наша надежда — это Садыр Жапаров. Он все исправит. Бюрократию, коррупцию, бандитизм, поднимет пенсии, пособия для детей. Он уже 15 лет борется с проблемами Кыргызстана. Я к нему отношусь с большим уважением, очень правильно он высказывает свою точку зрения. Народ любит его. Так что у меня на него большие надежды».

Одним из главных слоганов на типографских плакатах у участников митинга стал затесавшийся (не то из ельцинской России 90-х, не то из Беларуси лета 2020-го) лозунг «Голосуй сердцем». «Именно так и нужно делать свой выбор», — уверена молодая девушка, переводчица Айдана.

«Я сама его не знаю лично, но я вижу, как он решает все проблемы: очень справедливо, — говорит Айдана. — Я верю, что он будет работать как следует. У него просто нет выбора. Противников у него очень много. Очень много слухов про него ходит, но это все старые кланы свои дела делают. Все старые политики против Жапарова. Да, его группа поддержки — это простые люди. Все элиты против него. Поэтому они и говорят, что за Садыра только посудомойщицы и „спортики“. Но это не так. За него много образованных людей».

Митинг сторонников Садыра Жапарова в Бишкеке. 8 января 2021 г. © SERGEY DMITRIEV / RFI

После коллективной молитвы митинг совсем стал напоминать собрание последователей какого-то религиозного культа. «Садыр Жапаров — наш будущий президент. Он справедливый и честный. Я уверен, что при нем Кыргызстан будет развиваться и станет как Дубай или Аравия, — уже как мантра звучит ответ на вопрос о причинах поддержки Жапарова от еще одного участника митинга 27-летнего Бакыта. — Я из Чуйской области, специально сегодня приехал на митинг поддержать нашего будущего президента. У меня есть диплом о среднем образовании, я — энергетик. Но сейчас нет работы. Чтобы получить тут работу, надо давать взятки. Коррупция повсюду. Жапаров — честный человек, мы его знаем, он все исправит».

А всех потенциально несогласных участники митинга заранее предупреждают, что после выборов протестные акции терпеть не будут. «Я хотел бы всем оппонентам Садыра сказать, чтобы после 10-го не смели даже собираться здесь на площади. Будут столкновения. Если они выйдут, мы выйдем — это гражданский конфликт будет», — предупреждает с угрозой в голосе молодой человек Эркин. Судя по тому, как сторонники Жапарова раньше разгоняли неугодные им митинги, а также пикетировали редакции СМИ, позволявших критику в адрес их лидера, слова Эркина следует принимать как официальную позицию.

Помимо митинга сторонников Садыра Жапарова в центре Бишкека прошла также акция противников перехода к президентской республике. На акцию в поддержку парламентаризма пришло около 30 человек, в том числе кандидатка в президенты Клара Сооронкулова. Провозгласить в Кыргызстане президентскую форму правления было одним из предложений Жапарова после прихода к власти. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на референдуме, который пройдет одновременно с выборами 10 января.

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