В этот раз все по-другому: в Кыргызстане проходят президентские выборы и референдум

В Кыргызстане в воскресенье, 10 января, проходят досрочные президентские выборы и референдум о форме правления. Наблюдатели отмечают низкую явку избирателей, а также значительно сократившееся число жалоб на нарушения в ходе голосования. За выборами в Кыргызстане следит специальный корреспондент RFI в Бишкеке.

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Избирательные участки в Кыргызстане открылись в 8 часов утра и будут работать до 8-ми вечера. Всего в стране зарегистрировано 3,5 млн избирателей. К середине дня голосования явка составляла около 20%.

Лариса, преподавательница из Бишкека голосует на каждых выборах и в этот раз пошла на участок с самого утра. «Что касается референдума о форме правления, то, мне кажется, имеет смысл согласиться на президентскую, — считает Лариса. — Поскольку эта форма закрепляет существующее положение дел. А насчет кандидатуры президента, то я проголосовала за женщину, которая там в списке (экс-судья Клара Сооронкулова — RFI). Это сейчас тенденция во всем мире — выбирать женщин. Садыр Жапаров — у него все-таки есть судимость, нехорошее прошлое… И я не уверена, что люди с нехорошим прошлым смогут сделать хорошее будущее. Поэтому я бы с осторожностью отнеслась к этой кандидатуре и всем бы посоветовала».

В городе-спутнике Бишкека Канте, в котором находится российская военная авиабаза, к двум часам дня проголосовало чуть больше 10% от зарегистрированных избирателей. Кыргызстан, 10 января, 2021 г. © SERGEY DMITRIEV / RFI

В городе-спутнике Бишкека Канте, в котором находится российская военная авиабаза, к двум часам дня проголосовало чуть больше 10% от числа зарегистрированных избирателей, рассказывает председатель комиссии на одном из избирательных участков города Гульбара Ташиева. «Но мы надеемся, что к концу дня наши избиратели активизируются и голосование пройдет успешно. Замечаний со стороны наблюдателей нет», — отчитывается Ташиева.

70-летняя жительница Канта Тамара Васильевна пришла проголосовать за Садыра Жапарова. «Думаю, что все-таки он поможет простым людям, ведь он сам из народа, — объясняет женщина. — Надеемся на лучшее. Самое главное, чтобы не воровали, чтобы добавили зарплаты, пенсии. У нас мужики работают слесарями, 10 тысяч получают (примерно 100 евро — RFI), а как на эти деньги прожить? Ведь надо отдать за свет, за коммуналку».

В Канте Тамара Васильевна родилась и прожила всю жизнь, несмотря на пенсионный возраст она до сих пор продолжает работать оператором в городской коммунальной службе, потому что пенсии на жизнь не хватает.

«У меня мама приехала в 1933 году с Украины, тогда голод там был. С тех пор мы здесь и жили, — рассказывает Тамара Васильевна. — Родственники уже все поумирали. Куда поедешь? У меня сын есть, на Цемзаводе работает, зарплата тоже не очень. Но куда деваться? Думали, лучше будет, а оно 30 лет прошло, и все хуже и хуже. Работы совсем нет. Молодежь в Бишкек ездит на заработки или совсем уезжает. Сейчас даже полы идти мыть — и то не устроишься. Я на пенсии, но хорошо, что директор меня пока не увольняет. Но работа тоже нелегкая — мы следим за насосами, которые отопление подают, сутками дежурим.

— Думаете, эти выборы будут честнее прошлых?

— Я думаю, да. Тогда многие продавали свои голоса. Я лично таких знаю. На этих выборах, мне кажется, такого уже нет».

Баннер Садыра Жапарова на улице в городе Кант. Кыргызстан 10 января 2021 г. © SERGEY DMITRIEV / RFI

На всех участках стоит по две электронных урны для голосования, одна нужна для президентских выборов, вторая — для референдума о форме правления. Помимо электронных урн для борьбы с «каруселями» и другими видами фальсификаций каждого избирателя в Кыргызстане идентифицируют по отпечатку пальца.

34-летняя Чолпон голосовала на этих президентских выборах против всех. «Не вижу, к сожалению, достойных кандидатов. Может, потом найдутся. Но в целом эти выборы, кажется, честнее. В прошлый раз я тут видела толпу, которая агитировала, платили деньги. В этот раз ничего такого я не вижу», — говорит молодая женщина. А на референдуме она хочет, чтобы победила парламентская форма правления. «Мне кажется, парламент будет намного эффективнее. Нельзя доверять всю власть одному человеку. Пусть будет парламент, так мы сможем лучше контролировать власть».

От государства Чолпон ждет борьбы с коррупцией и повышения уровня жизни. «Надеюсь, новая власть справится с коррупцией, чтобы ее было меньше, — говорит Чолпон. — Коррупция сейчас всюду: больницы, школы, садики — куда ни пойдешь, везде надо платить. А зарплаты и пенсии низкие. Многие дедушки и бабушки элементарно не могут себе позволить сливочное масло и молоко». Как и остальные жители Канта, и всего Кыргызстана, Чолпон жалуется на безработицу. До пандемии она часто уезжала работать в Дубай, но из-за карантинных ограничений вернулась на родину и теперь работает кассиром в ресторане.

Женишбек – наблюдатель от кандидата Садыра Жапарова на одном из участков в Канте. Кыргызстан. 10 января 2021 г. © SERGEY DMITRIEV / RFI

Не надеясь на современные технологии, за честностью выборов также следят представители кандидатов. На избирательном участке Канта дежурят двое наблюдателей: пожилая женщина и мужчина средних лет Женишбек — представитель Садыра Жапарова. «По сравнению с прошлыми выборами маловато людей. Может быть, народ уже устал от всей этой политики, — скучающе пожимает плечами Женишбек. Поскольку избирателей нет, то и сам Женишбек в основном гуляет по улице, не выпуская из рук телефон, но на вопрос про нарушения он уверенно отчитывается, что претензий к голосованию нет.

Зато претензии к ходу выборов есть у правозащитников. Большинство нарушений связано с неработающими электронными урнами для голосования, рассказывает глава правозащитного движения «Бир Дуйно» Толекан Исмаилова, однако она признает, что нарушений намного меньше, чем было на прошлых выборах в октябре 2020 года. «Мы наблюдаем с самого раннего утра. По крайней мере, такой ситуации, как была на предыдущих выборах, когда заставляли, приводили, привозили, такого мы уже, к счастью, не видим. Главное беспокойство в том, что не всегда работают АСУ (электронные урны для голосования — RFI). Но посмотрим, что дальше будет. Пока не вижу ни одного факта, чтобы кто-то обратился в суды или в прокуратуру по фактам серьезных нарушений. Так что есть надежда, что таких нарушений не будет».

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