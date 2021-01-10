В Казахстане прошли первые выборы парламента при преемнике Назарбаева

Задержания в Алматы в день выборов 10 января 2021.

10 января в Казахстане — день выборов в нижнюю палату парламента (Мажилис) и в местные советы. К первым выборам после прихода на пост президента Касым-Жомарта Токаева были допущены четыре провластные партии, помимо правящей партии «лидера нации» Нурсултана Назарбаева. В Алматы и других городах страны в день голосования прошли протестные акции, на которых задержаны десятки человек.

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UPD. По состоянию на 22 часа, после закрытия участков, на выборах в Казахстане явка составила 63,3% от общего количества избирателей, включенных в списки, сообщила Центральная избирательная комиссия. Как отмечает портал informburo.kz, самой низкой активность избирателей остается в Алматы — на участки пришли чуть более 30% избирателей. Явка в столице Нур-Султане едва превысила 45%.

Парламентские выборы 10 января — первые за время президентства Касым-Жомарта Токаева, который в 2019 году сменил на посту главы государства правившего три десятилетия в Казахстане Нурсултана Назарбаева. Опрошенные агентством AFP политологи предсказывают очередную победу на выборах в Мажилис правящей партии «Нур Отан» (Свет Отечества) экс-президента Нурсултана Назарбаева. На голосование за 107 депутатов нижней палаты парламента партия власти представила список из 126 кандидатов.

К выборам допущены еще четыре партии, в том числе Народная партия Казахстана (бывшая Коммунистическая народная партия — смена названия произошла в ноябре 2020 года). Участвует в выборах и партия «Адал» (Честность), которая до прошлого ноября носила название «Бирлик» (Единство). Небольшие списки кандидатов представили на выборы партии «Ак жол» (Светлый путь) и «Ауыл» (Село).

Полиция против протестующих в Алматы в день выборов 10 января 2021. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

За полтора месяца до голосования называющая себя оппозиционной власти Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) приняла решение не участвовать в выборах, хотя была к ним допущена. Как отмечает «Азаттык» (Казахская редакция «Радио Свобода»), этому решению предшествовал призыв голосовать за социал-демократов, с которым выступил живущий в изгнании экс-банкир и лидер запрещенного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтар Аблязов. После этого Аблязов призвал сторонников ДВК голосовать за «Ак жол».

Протестные акции в Алматы и задержания

В день голосования в Алматы несколько групп активистов попытались устроить протестные акции. Как сообщает корреспондент «Азаттык», человека в районе площади Республики полиция задержала более 30 человек.

Протестная акция в Алматы в день выборов 10 января 2021. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Силовики также заблокировали группу активистов движения Oyan, Qazaqstan. Активисты скандировали лозунги «Бойкот выборам» и «Назарбаев, кет!», требуя ухода из политики бывшего президента Назарбаева, сохранившего широкие полномочия.

Задержания на протестных акциях прошли также в Нур-Султане, Шымкенте и Актобе, сообщает «Азаттык». Вечером стало известно о задержании 20 участников акции «против нечестных выборов» в Уральске.

Вечером заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров сообщил, что все задержанные в ходе протестных акций были отпущены «после проведения профилактических бесед». «К административной и уголовной ответственности никто не привлекался», – заявил Заппаров, который проигнорировал вопрос журналистов об общем количестве задержанных по стране.

Семья Назарбаева и выборы

AFP отмечает, что в список кандидатов правящей партии входит Дарига Назарбаева, дочь «лидера нации» (Елбасы) Нурсултана Назарбаева. В прошлом году 57-летняя Дарига оставила пост главы Сената (спикеру верхней палаты переходят президентские полномочия, в случае если глава государства досрочно уходит в отставку).

Нурсултан Назарбаев на избирательном участке в Нур-Султане 10/01/2021 REUTERS - STRINGER

Международные наблюдатели

Орган ОБСЕ по наблюдению за выборами — Бюро по демократическим институтам и правам человека — направил в Казахстан 42 наблюдателя, Парламентская ассамблея ОБСЕ — еще девять. Наибольшее число международных наблюдателей (227) представляют Содружества Независимых Государств (СНГ). В Казахстан направлены наблюдатели от ШОС и ОДКБ, еще 76 наблюдателей аккредитованы от 31 страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев годосует в Нур-Султане 10 января 2021. REUTERS - MUKHTAR KHOLDORBEKOV

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