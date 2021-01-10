В Кыргызстане Садыр Жапаров побеждает на выборах президента

На выборах президента Кыргызстана с 79% голосов лидирует бывший депутат Садыр Жапаров, недолгое время занимавший пост премьер-министра и и.о. президента после массовых протестов в стране октября 2020 года.

Согласно предварительным результатам воскресного голосования, на выборах президента Кыргызстана с большим отрывом побеждает Садыр Жапаров. Он набирает более 79% голосов, его ближайший соперник — менее семи процентов. Предварительные результаты проходившего одновременно референдума о форме правления в стране: более 80% — за президентскую республику.

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В ЦИК Кыргызстана, куда поступили данные с 95% автоматических считывающих избирательных урн (АСУ), сообщили предварительные итоги воскресного голосования.

На выборах президента с 79% голосов лидирует бывший депутат парламента Садыр Жапаров, недолгое время занимавший пост премьер-министра и и.о. президента после массовых протестов, прошедших в стране в октябре 2020 года. Идущий вторым в списке кандидатов в президенты Адахан Мадумаров набирает менее семи процентов голосов (6,6%). Остальные 15 кандидатов набирают от сотых долей процента до чуть более двух процентов голосов избирателей. Против всех проголосовали 1,3% пришедших на участки.

Явку на выборах главы государства ЦИК оценивает в 38% от общего числа зарегистрированных избирателей (3,5 млн человек).

На проходившем одновременно 10 января референдуме о форме правления в стране более 80% избирателей отдали свои голоса за президентскую республику. Парламентскую форму правления поддержали менее 11%. В графе «против всех» отметку поставили почти 4,5% проголосовавших на референдуме.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции пояснила, что данные АСУ являются предварительными. В ближайшие дни будет проведен ручной подсчет, который определит результат выборов и референдума. Официальные окончательные итоги будут объявлены в течение 20 дней.

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