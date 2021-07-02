Силы США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Военные США и других стран НАТО в Афганистане покинули крупнейшую авиабазу в Баграме, которая 20 лет играла ключевую роль в антитеррористической операции сил международной коалиции. Передача базы Баграм афганским силам — ключевой этап в процессе вывода из страны сил НАТО во главе с США.

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Информацию о полном выводе американских и натовских военных с базы в Баграме на условиях анонимности сообщил агентству Reuters 2 июля источник в оборонном ведомстве США. «Аэродром в Баграме официально передан министерству обороны Афганистана. Силы США и коалиции полностью выведены с базы, которую отныне будут защищать афганские вооруженные силы», — цитирует AFP заявление пресс-секретаря Минобороны Афганистана Фавада Амана.

Радикальное движение «Талибан» приветствовало вывод оставшихся сил США и НАТО с военной базы Баграм, расположенной в полусотне километров к северу от Кабула. Как заявил AFP официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, «полный вывод» из Афганистана сил коалиции «позволит афганцам самим определять свое будущее».

США и страны НАТО близки к завершению 20-летнего периода своего военного присутствия в Афганистане. Американский президент Джозеф Байден пообещал, что контингент США будет выведен из Афганистана до 11 сентября, 20-летней годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые стали поводом для начала афганской военной антитеррористической операции. Соглашение между США и талибами о выводе американских сил было заключено еще при предыдущем американском президенте Дональде Трампе.

Афганские военные у КПП на въезде на авиабазу Баграм 2 июля 2021. REUTERS - MOHAMMAD ISMAIL

AFP напоминает, что еще в мае в Афганистане оставалось 9500 солдат международной коалиции, в том числе 2500 американских военных. Источники Reuters в руководстве США сообщили, что основная часть американского контингента может покинуть Афганистан уже до 4 июля. СМИ ранее сообщали, что порядка 600 военных должны остаться в Кабуле для защиты комплекса зданий посольства США.

Опрошенные AFP политологи отмечают растущую неопределенность ситуации в Афганистане на фоне вывода сил США и НАТО. С начала мая движение «Талибан» активизировало свои операции, взяв под контроль десятки сельских районов. Талибы, в частности, перешли в наступление на севере страны и в северо-восточной провинции Бадахшан, где многие годы их присутствие было малозаметным. В последние месяцы авиабаза в Баграме регулярно подвергалась ракетным обстрелам, ответственность за которые брала на себя террористическая группировка ИГ.

Авиабаза в Баграме была построена Соединенными Штатами еще в 1950-х годах. После ввода войск СССР в 1979 году она играла ключевую роль в обеспечении операций «ограниченного контингента» советских сил. После их ухода в 1989 году за Баграм шли продолжительные бои между силами правительства и талибами. С 2001 года авиабаза стала крупнейшим пунктом дислокации сил США и НАТО в Афганистане. Она играла ключевую роль в проведении военно-воздушных операций против талибов и боевиков ИГ, а также в снабжении западных войск.

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