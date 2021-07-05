Более 1500 афганских военных укрылись в Таджикистане от наступления талибов

Боевики движения «Талибан» в ночь на 5 июля полностью захватили шесть новых уездов афганской провинции Бадахшан, граничащей с Таджикистаном. Еще более тысячи солдат правительственных сил Афганистана за минувшие сутки под натиском талибов были вынуждены «отступить» на территорию Таджикистана. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщило национальное агентство Таджикистана «Ховар» со ссылкой на пресс-центр погранвойск ГКНБ страны.

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По официальным данным, количество афганских военных, укрывшихся в Таджикистане от боевиков движения «Талибана», уже превысило 1500 человек, сообщает «Радио Озоди» (таджикская редакция Радио Свободная Европа/Радио Свобода).

Как сообщила утром 5 июля погранслужба Таджикистана, в ночь на понедельник талибы полностью захватили еще шесть уездов афганской провинции Бадахшан. «1037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, в целях сохранения жизней личного состава, отступили через приграничные участки» на таджикскую территорию, — цитирует национальное информагентство «Ховар» пресс-центр погранвойск. Переход осуществлялся в нескольких местах группами от 80 до более чем 200 военнослужащих.

Погранслужба Таджикистана отмечает, что афганским военным было разрешено перейти границу, исходя из «принципа добрососедства» и «позиции невмешательства во внутренние дела» Афганистана.

В воскресенье Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщал о переходе вечером 4 июля 94 афганских военных из захваченного талибами уезда Хохон афганской провинции Бадахшан. Пограничники не исключали, что «с учетом сложной обстановки» на данном участке госграницы, переход афганских военных продолжится.

4 июля состоялся телефонный разговор между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном с афганским президентом Мухаммадом Ашрафом Гани. Они обсудили «тревожное развитие военно-политической ситуации в Афганистане», в частности «обострение обстановки в приграничных с Таджикистаном северных районах Афганистана».

Таджикистан и Афганистан на бадахшанском направлении имеют общую границу протяженностью 910 километров. Общая протяженность границы двух стран — более 1400 километров.

France-Presse напоминает, что движение «Талибан» активизировало наступательные действия в последние недели на фоне вывода из Афганистана сил международной коалиции и НАТО во главе с США (президент Джозеф Байден пообещал, что американские военные покинут Афганистан до 11 сентября).

Наступление талибы ведут в северо-восточной провинции Бадахшан, где ранее их присутствие было малозаметным. В конце июня они взяли под контроль ключевой пограничный КПП «Шерхон-Бандар» (с таджикской стороны он носит название «Нижний Пяндж»), через который идет таможенный импорт Таджикистана из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран. Под контролем талибов и другие пограничные пункты перехода, а также районы в 50-километровой зоне между границей и городом Кундуз, — отмечает AFP.

В минувшее воскресенье, 4 июля, на юге Афганистана талибы захватили ключевой район провинции Кандагар — Пандживай. Район, расположенный в 15 км от города Кандагар, долгое время был бастионом талибов (там родился нынешний лидер движения «Талибан» Хибатулла Ахундзада), а затем местом ожесточенных столкновений между боевиками и силами НАТО.

Переход ключевого района Кандагара под контроль талибов произошел два дня спустя после объявления о том, что силы США и НАТО полностью покинули свою крупнейшую афганскую авиабазу Баграм, расположенную в 50 км к северу от Кабула.

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