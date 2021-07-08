Таджикистан обратился к ОДКБ для защиты границы с Афганистаном

Военные афганских правительственных сил, ведущие бои с боевиками движения Талибан, недалеко от границы с Таджикистаном.

Душанбе обратился к странам-участницам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в охране границы с Афганистаном. Как сообщает «Радио Озоди», об этом в четверг, 8 июля, заявил представитель Таджикистана на заседании Постоянного совета при ОДКБ.

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«Учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным», — цитирует «Радио Озоди» представителя Таджикистана при ОДКБ Хасана Султонова.

С уходом военных сил НАТО из Афганистана группировка Талибан взяла под контроль почти 90% территории на афганско-таджикской границе, протяженность которой составляет более 1350 км. В результате наступления талибов границу с Таджикистаном перешли около 1,5 тысяч афганских военных из числа правительственных сил.

Полностью вывод войск стран НАТО должен завершиться к середине сентября. В Душанбе ожидают наплыва беженцев из Афганистана. Президент страны Эмомали Рахмон уже направил дополнительные войска в приграничные с Афганистаном районы и поручил мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 8 июля во Владивостоке, пообещал, в случае необходимости, рассмотреть вопрос о помощи Таджикистану в рамках ОДКБ. «Если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ», — сказал российский министр.

Помимо России и Таджикистана членами ОДКБ также являются Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. На территории Таджикистана действует 201-я российская военная база. Как отмечает «Интерфакс», это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.

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