Путин и Рахмон обсудили по телефону ситуацию на таджикско-афганской границе

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели в четверг, 22 июля, телефонные переговоры. Как сообщает пресс-служба Кремля, среди прочего обсуждалась ситуация на границе с Афганистаном. Ранее Душанбе запросил помощь ОДКБ для охраны своей границы.

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«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к предстоящим осенью сего года в Душанбе саммиту ШОС и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Это уже второй телефонный разговор Путина и Рахмона за последний месяц.

Эмомали Рахмон и Владимир Путин «с тревогой высказались о критическом развитии ситуации» в Афганистане, — говорится в сообщении на сайте президента Таджикистана.

В Таджикистане в ночь на 22 июля начались учения по проверке боевой готовности «Граница-2021». Впервые в истории страны в учениях задействованы все подразделения вооруженных сил и силовые структуры страны, то есть примерно 230 тысяч человек. Об этом сообщает издание «Азия-Плюс». 5 августа запланированы также совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана недалеко от таджикско-афганской границы.

С уходом военных сил НАТО из Афганистана группировка Талибан взяла под контроль почти 90% территории на афганско-таджикской границе. Практически каждый день на территорию Таджикистана переходят афганские военные и мирные жители. 8 июля Душанбе обратился к странам-участницам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в охране границы с Афганистаном.

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