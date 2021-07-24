На границе Кыргызстана и Таджикистана снова произошла перестрелка

Пограничный указатель недалеко от села Максат. Кыргызстан, 2 мая 2021 г.

В субботу, 24 июля, на границе Кыргызстана и Таджикистана снова произошел конфликт с применением оружия. Об этом сообщили в Погранслужбе Кыргызстана. По данным таджикской стороны, в перестрелке был ранен один военнослужащий Таджикистана.

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Как сообщили в Бишкеке, конфликт произошел в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области Кыргызстана из-за того, что жители приграничного таджикского села без согласования с кыргызской стороной начали проводить «мероприятия по очистке песка с участка». На место приехали пограничники Кыргызстана и представители местных органов власти.

Кыргызская сторона потребовала прекратить работы, однако граждане Таджикистана отказались выполнить требование и «попытались избить гражданина Кыргызстана. Далее словесная перепалка между жителями обеих стран переросла в драку и закидывание камнями в друг друга», — сообщили в ГКНБ Кыргызстана.

По данным кыргызской стороны, первыми оружие применили пограничники Таджикистана, а кыргызские военные были вынуждены открыть ответный огонь. В Таджикистане утверждают, что первыми стрелять начали кыргызские пограничники. Перестрелка продолжалась 10-15 минут, был ранен 19-летний таджикский пограничник. Он госпитализирован в больницу соседнего города Исфара.

Как сообщают таджикские СМИ, жители джамоата Чоркух Согдийской области Таджикистана хотели провести субботник в местечке Куммазор. «Кыргызские пограничники не дали им это сделать. Они провоцировали своих граждан, те бросали в наших граждан камнями, а пограничники стреляли в сторону наших граждан», — цитирует «Азия-Плюс» одного из очевидцев конфликта.

Конфликты между жителями Кыргызстана и Таджикистана происходят регулярно из-за спорных пограничных территорий. В конце апреля 2021 года спор из-за установки видеокамер на пограничном участке привел к вооруженным столкновениям, в которых погибли десятки человек, более двухсот получили ранения. Сотни домов оказались разрушены и сожжены.

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