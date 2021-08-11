Талибы объявили о захвате административного центра девятой провинции Афганистана

В ночь на среду, 11 августа, боевики афганского движения «Талибан» захватили город Файзабад, административный центр северо-восточной провинции Бадахшан. Менее чем за неделю под контроль талибов перешли столицы уже девяти провинций страны из 34-х. В среду президент Афганистана прибыл в северный город Мазари-Шариф, центр провинции Балх, также осажденный талибами. Накануне Международный Комитет Красного Креста сообщил, что с 1 августа медицинские учреждения, работающие в Афганистане при поддержке МККК, оказали помощь 4042 раненым.

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О переходе минувшей ночью под контроль талибов Файзабада AFP сообщил депутат совета провинции Бадахшан Забиулла Аттик. По его словам, правительственные силы отступили из центра граничащей с Таджикистаном провинции в близлежащие районы. Депутат также сообщил, что обе стороны конфликта «понесли тяжелые потери».

На данный момент движение «Талибан» контролирует столицы уже девяти афганских провинций из 34-х. Во вторник, 10 августа, боевики экстремистского движения захватили город Фарах, центр одноименной провинции на западе страны. Одновременно на севере, в 200 км от Кабула, под контроль талибов перешел город Пули-Хумри, центр провинции Баглан.

Начиная с прошлой пятницы, талибы ежедневно захватывали административные центры провинций. Под их контролем теперь находятся столицы регионов Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан. France-Presse отмечает, что семь этих провинций расположены на севере Афганистана, где местное население оказывало серьезное сопротивление талибам.

В среду афганский президент Ашраф Гани отправился в Мазари-Шариф, четвертый по величине город Афганистана, столицу северной провинции Балх. Накануне подразделения талибов атаковали пригороды Мазари-Шарифа, но были отбиты.

В Мазари-Шарифе президент Гани встретится с бывшим губернатором провинции Атто Мухаммади Нуром, который заявлял о решимости противостоять талибам «до последней капли крови». В Мазари-Шариф отправился также маршал Абдул-Рашид Дустум, бывший вице-президент Афганистана и влиятельный лидер узбекской общины.

10 августа Международный Комитет Красного Креста (МККК) выразил особою обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Кундузе, Лашкаргахе и Кандагаре. Боевые действия в этих городах усиливаются и «сотням тысяч мирных жителей угрожает опасность», — заявляет МККК.

«Начиная с 1 августа 15 медицинских учреждений, работающих при поддержке МККК, оказали помощь 4042 раненым, что свидетельствует об ожесточенности последних столкновений», — сообщил комитет Красного Креста.

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