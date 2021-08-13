Талибы захватили почти половину региональных столиц и вышли на подступы к Кабулу

Движение «Талибан» контролирует центры не менее чем 15 провинций Афганистана из 34-х. За неделю исламские фундаменталисты захватили основные территории на севере, юге и западе страны. В пятницу, 13 августа, подтвердилась информация о захвате боевиками южного Кандагара, второго города страны, и Лашкаргаха, центра соседней провинции Гильменд. Днем под контроль талибов перешел Чагчаран, столица центральной провинции Гор. Затем было объявлено о падении Пули-Алама (центр провинции Гор), расположенного всего в 50 км к югу от Кабула. США и Великобритания направили в Кабул сотни военных, чтобы обеспечить эвакуацию своих граждан. НАТО проводит экстренное совещание по ситуации в Афганистане.

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15 афганских провинций «Талибан»

В пятницу днем, 13 августа, боевики движения «Талибан» взяли под полный контроль город Пули-Алам, административный центр провинции Логар. Город расположен всего в 50 километрах к югу от Кабула. «Талибы теперь контролируют на сто процентов все правительственные объекты в Пути-Аламе, бои в городе прекратились», — передает AFP слова представителя руководства провинции Сайеда Карибуллы Садата. Накануне сообщалось, что в Пули-Аламе талибы захватили здания тюрьмы и полицейского управления.

Ранее в пятницу, не встретив сопротивления, исламские фундаменталисты вошли в город Чагчаран, столицу центральной провинции Гор, граничащей с регионами Герат и Гильменд.

После ожесточенных боев минувшей ночью талибы взяли под контроль второй по величине город страны Кандагар. Захват города, бывшей неформальной столицы «Талибан», агентству Reuters подтвердил представитель местной администрации. Силы правительства пока удерживают аэропорт Кандагара, бывшую вторую по величине (после Баграма) базу сил международной коалиции во главе с США.

Вслед за Кандагаром под контроль талибов перешел южный Лашкаргах, центр соседней провинции Гильменд. Источник AFP в местном руководстве сообщил, что для эвакуации военных и чиновников в городе заключено перемирие на двое суток. Источник же агентства Reuters рассказал, что военные и гражданские начальники покинули ночью на вертолете здание правительства региона Гильменд, остававшиеся на месте 200 солдат сдались талибам.

В течение двух недель талибы вели ожесточенную осаду Лашкаргаха. Местный житель Абдул Халим сообщил AFP, что «значительная часть города разрушена в ходе боев», а население испытывает нехватку продовольствия.

Накануне — в четверг — была подтверждена информация о переходе под контроль «Талибан» третьего по величине афганского города Герат. Центр одноименной провинции на западе страны, приграничной с Ираном, пал после нескольких дней интенсивных атак боевиков.

Возглавивший оборону местный исторический лидер Мохаммад Исмаил-Хан был вынужден сдаться талибам. 75-летний Исмаил-Хан, прозванный «Львом Герата», был одним из ведущих полевых командиров моджахедов в период советской оккупации, а затем одним из лидеров «Северного альянса», противостоявшего талибам.

С 6 по 12 августа под контроль талибов перешли центры одиннадцати провинций страны из 34-х: Герат, Нимроз и Фарах — на западе, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Баглан и Бадахшан — на севере, а также Газни (в 150 км к юго-западу от Кабула). Из крупнейших афганских городов пока неподконтрольны талибам, помимо Кабула, Мазари-Шариф (север) и Джелалабад (восток).

США и Великобритания: военная эвакуация

На фоне стремительного наступления талибов США призвали своих граждан немедленно покинуть Афганистан, а также объявили об эвакуации значительной части сотрудников своей дипмиссии. Минувшей ночью об этих экстренных мерах сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Представитель министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что для обеспечения безопасной эвакуации в международный аэропорт Кабула направлено дополнительно 3000 американских военных (безопасность объекта ранее обеспечивали 650 солдат).

Великобритания объявила о передислокации в Афганистане 600 своих военных для эвакуации своих граждан.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал в эту пятницу в Брюсселе экстренное совещание на уровне послов стран-членов альянса для обсуждения афганской ситуации.

Источники AFP в НАТО пояснили, что на совещании страны альянса обсудят координацию действий по эвакуации из Кабула своих дипломатов и граждан. На повестке дня также охрана аэропорта афганской столицы. С предложениями по этому вопросу выступила Турция, — сообщили источники France-Presse.

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