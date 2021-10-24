В Узбекистане проходят выборы президента — с предсказуемым результатом

21 миллиону избирателей Узбекистана предлагается в это воскресенье, 24 октября, выбрать президента страны. Итоги голосования можно предсказать заранее: президент Шавкат Мирзиёев будет переизбран на второй пятилетний срок, — и вероятно, с высоким результатом.

Реклама Читать далее

Речь, скорее, идет о невыборах или о настоящих постсоветских псевдовыборах, отмечает Режис Женте, корреспондент французской редакции RFI. Узбекская власть сделала все, чтобы это было так: двум кандидатам было запрещено баллотироваться, а еще четверо, выступающие против действующего президента Мирзиёева, являются проправительственными. Ни один из них не осмелился высказать ни малейшей критики в адрес того, кто управляет Узбекистаном с 2016 года.

Четыре кандидата, которые формально выступают против президента Мирзиёева, почти неизвестны, на улицах почти нет предвыборных плакатов. На телевизионные дебаты кандидаты отправили своих маловыразительных представителей, пишет Женте.

Члены избирательной комиссии на фоне 5 кандидатов. Ташкент. 24.10.2021 AP

Действующий президент популярен в стране, «но из 25 лет жестокой диктатуры так просто не выбраться», полагает корреспондент RFI: «64-летний Шавкат Мирзиёев в течение тринадцати лет занимал пост премьер-министра у Ислама Каримова, занимаясь экономическими вопросами. И став главой государства в 2016 году, сосредоточился на экономике и улучшении условий жизни 35 миллионов своих сограждан. И они, похоже, благодарны ему за это…».

Кроме того, Мирзиёев отменил принудительный труд на хлопковых полях, освободил десятки оппозиционеров из тюрем и «открыл» экономику. Проведенные им реформы даже привели к тому, что в 2019 году британский еженедельник The Economist назвал Узбекистан «страной года».

Мирзиёев также улучшил отношения с соседними странами — в том числе, с Россией, что оказало значительное влияние на экономику. Вероятно, более миллиона узбеков зарабатывают на жизнь и на жизнь своих семей, оставшихся в стране, в России.

Но в последнее время ситуация стала серьезно ухудшаться — Мирзиёев все чаще прибегает к практике правления «железной рукой», возвращаясь в этом смысле к «наследию» своего предшественника Ислама Каримова, умершего в 2016 году после 25 лет единоличной диктатуры.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch, в частности, осуждает преследование ученого и оппозиционера Хидирназара Аллакулова, которому не позволили баллотироваться на выборах.

По-прежнему наблюдаются серьезные нарушения прав человека: в тюрьмах практикуются пытки, правозащитникам трудно зарегистрировать свои организации, некоторые журналисты и блоггеры подвергаются преследованиям, пишет Режис Женте.

Профессор Хидирназар Аллакулов — глава социал-демократической партии «Хакикат ва Тараккиёт» («Справедливость и Развитие»), которой Минюст Узбекистана отказал в регистрации под предлогом «недостатков при сборе подписей», уточняет радио «Озодлик».

Аллакулов прокомментировал прибытие в Узбекистан полноценной наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которое, тем не менее, перед этим опубликовало критический промежуточный отчет об этих выборах: «Изначально было ясно, что это нечестные выборы. Я считаю, что сейчас наблюдатели хотят своими глазами удостовериться в этом. <...> Я думаю, что с этой точки зрения очень хорошо, что в день выборов в стране будет много наблюдателей. Пусть они увидят, что народ недоволен. Нам очень важна их правильная оценка».

Другая оппозиционная партия «Эрк» («Воля») призвала граждан Узбекистана бойкотировать выборы, назвав их «очередной показухой». Лидер партии «Эрк» Мухаммад Салих в разговоре с радиостанцией «Озодлик» заявил, что ему непонятно решение ОБСЕ направить полноценную миссию в Узбекистан: «БДИПЧ ОБСЕ дала очень правильное заключение. <...> Это выборы без выбора. Но меня удивило то, что организация направила в Узбекистан большую группу наблюдателей. Таким образом они легализовали сегодняшние несвободные выборы. <...> Они не должны были так поступать, потому что эти выборы ничем не отличаются от предыдущих».

Предвыборный билборд действующего президента. AFP - VYACHESLAV OSELEDKO

Месяц назад, выступая с поздравительной речью в честь 30-летия независимости Узбекистана, президент Мирзиёев заявил, что «верит в то, что предстоящие выборы пройдут на основе высоких демократических критериев и отчетливо отразят растущее политическое мышление, социальную активность и культурный уровень народа „Нового Узбекистана“», отмечает радио «Озодлик».

«За последние годы к участию в политическом процессе не была допущена ни одна по-настоящему оппозиционная партия. С начала текущего года обещанные реформы в области прав человека застопорились, а по мере приближения президентских выборов наблюдается явный откат по ряду направлений», — заявила правозащитная организация Human Rights Watch.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться