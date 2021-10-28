Китай построит базу для МВД Таджикистана на границе с Афганистаном

Китай построит базу для Таджикистана на границе с Афганистаном. На фото: совместные таджикско-российсике учения вблизи границы с Афганистаном.

На фоне опасений по поводу безопасности границ после возвращения талибов к власти в Афганистане, Китай пообещал построить за свой счет базу для таджикской полиции недалеко от афганской границы. Об этом в четверг заявил высокопоставленный чиновник в Душанбе, передает France-Presse.

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Нижняя палата таджикского парламента одобрила строительство базы в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской области (также известной как Горный Бадахшан), граничащей с Афганистаном, сообщил AFP источник в парламенте.

«Строительство будет полностью профинансировано китайской стороной. После постройки база будет передана полиции Таджикистана», — добавил этот источник, пожелавший остаться неназванным. Согласно тому же источнику, Китай выделил 7,3 миллиона евро на строительство этой инфраструктуры.

На объекте будет дислоцироваться таджикский спецназ, силы специального отряда быстрого реагирования УБОП МВД Таджикистана, отмечает таджикская служба Радио Свобода.

Однако строительство этой базы не было подтверждено Пекином. Отвечая в четверг на вопрос прессы об этом, представитель китайской дипломатии Ван Вэньбинь сказал, что он не располагает информацией по этому вопросу.

КНР может преследовать собственные интересы, создавая базу в бадахшанском Вахане, близ Ваханского коридора, соединяющего на данном отрезке Афганистан и Китай, проходя через таджикскую территорию. Как отметил в интервью Радио Озоди таджикский аналилитик Абдумалик Кодиров, этот регион вызывает тревогу Пекина, потому что «именно через Вахан уйгурские боевики Исламского движения Восточного Туркестана (ИДТВ) могут попасть в Китай и организовать диверсии». Напомним, что в предыдущий период правления талибов в Афганистане штаб-квартира ИДТВ, признанного террористической организацией в ЕС и США, располагалась в Кабуле.

После возвращения талибов к власти в Афганистане в августе 2021 страны региона обеспокоены вопросом безопасности своих границ, дабы воспрепятствовать росту джихадизма во всем регионе. В то время как другие страны Центральной Азии ведут диалог с талибами, Таджикистан отказывается от любых контактов с новыми хозяевами Кабула. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно выражал озабоченность по поводу распространения «террористических групп» на границе его страны и призвал в прошлом месяце создать «надежный пояс безопасности вокруг Афганистана», отмечает France-Presse.

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