Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алматы

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы с ночи 5 января и до 19 числа. В минувший вторник протесты, начавшиеся в воскресенье на западе страны против резкого повышения цен на сжиженный газ, переросли в акции по всей стране, а также в столкновения с силовиками. В наибольшей степени ситуация обострилась вечером 4 января в Алматы.

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Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области, сообщила в среду, 5 января, пресс-служба главы государства. «В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 1.30 на срок до 00.00 19 января 2022 года», — говорится в сообщении. В Алматы и Мангистауской области на срок действия ЧП ввели комендантский час с 23 часов до 7 утра.

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Информационное агентство КазТАГ, сайт которого был заблокирован в ходе освещения протестов последних дней (наряду с сайтом издания Orda.kz), сообщило в своем телеграм-канале детали и меры президентского указа.

Ранее Токаев записал видеообращение, в котором призвал участников протестов против повышения цены на топливо «проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности». «Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — заявил глава государства. Видео опубликовал в фейсбуке пресс-секретарь президента.

Протесты против повышения цены на топливо, начавшиеся в воскресенье на западе Казахстана (сперва в Жанаозене и других городах Мангистауской области), переросли в акции по всей стране и столкновения с полицией. Стычки были зафиксированы во вторник в Алматы, Таразе, Актау и других городах.

В Алматы протестующие прорвались на площадь Республики, силовики применяли спецсредства: слезоточивый газ, светошумовые гранаты и, по сообщению СМИ, резиновые пули. В город была введена бронетехника. Силовиков закидывали камнями. В сети распространялись кадры разгрома автомобилей патрульно-постовой службы и горящей полицейской машины.

Интернет в Казахстане работает с перебоями. По информации «Медиазона. Центральная Азия», по всей стране перестали работать мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal. Операторы связи подтверждают перебои в работе мобильного интернета.

В Казахстане со 2 января продолжались протесты против повышения цен на сжиженный нефтяной газ, широко используемый в качестве топлива. Он подорожал с 50-60 до 120 тенге за литр (с €0,10 — 0,12 до €0,24). Протесты с требованием возвращения прежних цен начались в западном Жанаозене (Мангистауская область), но позднее распространились и на другие города страны. Власти объясняли, что цены на газ с нового года стали рыночными и свободными. 3 января в правительстве заявляли, что требование о восстановлении старых цен противоречит «законам рынка». 4 января специальная правительственная комиссия объявила о снижении цен на газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области. О цене в 50 тенге позже объевили и власти города Актобе.

Это не остановило протесты. 4 января в ряде городов начались столкновения между протестующими и полицией. Демонстранты требовали уже не только снижения цен, но и отставки правительства, а также ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который с марта 2019 года возглавляет Совет безопасности Казахстана.

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