Протесты в Казахстане: три дня выступлений и уступки властей

На западе Казахстана третий день подряд проходят протесты против повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Стихийные акции сопровождаются столкновеними с полицией и задержаниями. Правительственная комиссия, прибывшая в Актау 4 января, объявила о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области в два раза. Несмотря на принятые властями меры, люди не намерены уходить с площадей. В Актау и Жанаозене местные жители организовали доставку еды митингующим. О протестных выступлениях сообщают уже из многих городов страны — Алматы и Нур-Султана, Караганды и Актобе.

Реклама Читать далее

UPD на вечер 4 января. В Алматы проходят задержания митингующих. Задержанных увозят в РОВД, среди них — журналисты. Центральные магистрали оцепила полиция.

Поступили сообщения о волнениях в Нур-Султане. Тем временем в Актау протестующие потребовали, чтобы в регион приехал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Токаев написал в Twitter: «Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице».

К протестам подключилась Караганда. В Алматы митингующие вечером пытались перекрыть движение по одной из улиц города. «Радио Азаттык» (Радио Свобода) сообщило о задержании порядка 150 человек на двух отдельных акциях в Алматы.

***

С 1 января цены на топливо поднялись со 100 (0,20 евро) до 120 тенге (0,24 евро) за литр. Между тем в регионе газ производят, и транспорт там почти полностью газифицирован.

Первыми на митинги протеста против повышения цен 2 января вышли жители Жанаозена, города областного подчинения в Мангистауской области. Среди протестующих были не только водители, но и те, у кого автомобилей нет. Они требовали снизить цену до 50 — 60 тенге (€0,10 — 0,12) за литр.

Той же ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле». Также он призвал правоохранительные органы обеспечить общественный порядок. В кабмине заявили, что стоимость газа будет снижена до 85 – 90 тенге (€0,17 – 0,18).

Тем временем протесты перекинулись на другие крупные города, в том числе и Алматы. 3 января, по свидетельствам очевидцев, в мегаполисе полицейскими была оцеплена площадь Республики. Интернет работал с перебоями. Толпа людей собралась возле городской администрации Актау. Они требовали выхода главы города. Одновременно задерживали активистов в Атырау и Уральске. Волнения происходили в Мангистау и Актобе.

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев провел в экстренном порядке пресс-конференцию, объяснив рост цен: «Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе. Соответственно низкие цены не стимулируют рост его производства. Еще в 2017 году министерство энергетики начало прогнозировать возможный дефицит газа в среднесрочной перспективе, вызванный аномально низкой ценой на газ, активным ростом потребления и отсутствием расширения производства. В этой связи было принято решение о постепенной либерализации рынка сжиженного газа».

Массовый митинг протеста в центре казахского Актобе. pic.twitter.com/6R2o4UPReq — М.В.М. (@F9RDegacoItONHY) January 4, 2022

Также министр разъяснил, почему торги сжиженным газом с нового года стали проводить через товарные биржи: «Переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на СНГ (сжиженный нефтяной газ — RFI) на основе спроса и предложения, что позволяет установить привлекательные условия для производителей и в будущем привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей».

Мирзагалиев дал понять, что цена, которую просят установить митингующие (50 тенге за литр) сегодня невозможна.

«На сегодняшний день мы не видим такой возможности. Есть себестоимость производства, в Жанаозене на газоперерабатывающем заводе работают такие же граждане и жители. Когда производство газа стоит дороже, чем желаемые 50 тенге, есть два варианта: сидеть в дефиците — и наши заводы остановятся, или будут приниматься не очень популярные меры. Во всем есть законы рынка, которые никто не отменял», — отметил министр энергетики Казахстана.

Между тем Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследование в отношении владельцев АЗС на предмет ценового сговора.

#Atyrau, which is on the Caspian sea in western #Kazakhstan, joins the protest against gas price hikes. 40% of the Kazakh oil produced in Atyrau. It is one of the richest regions in the country. pic.twitter.com/DThrnoQPLr — Bota Jardemalie 🇰🇿🇧🇪🇪🇺 (@jardemalie) January 4, 2022

Несмотря на принятые меры, люди не намерены уходить с площадей. В Актау и Жанаозене местные жители организовали доставку еды митингующим. В Актау, по свидетельствам очевидцев, была перекрыта дорога в аэропорт и близлежащие села. Там к протестам подключились жители окраин. Люди отказывались заправлять свои авто голубым топливом. Помимо снижения цен на газ протестующие требовали повышения зарплат.

Происходящие события в Казахстане прокомментировал политолог Досым Сатпаев, написав на своей странице в фейсбуке:

«Повышение цен на газ на фоне высокой инфляции в стране (которую некоторые экономисты называют налогом для бедных) и роста цен, создает дополнительный фактор давления на семейный бюджет казахстанцев. Тем более, что рост цен на газ еще больше подстегнет виток цен на товары и услуги. И если взглянуть в будущее Жанаозена, то истощение нефтяных месторождений и сокращение добычи нефти к 2030 году в регионе также может привести к новому росту безработицы, а, следовательно, и к новой волне социальной напряженности».

По последней информации, правительственная комиссия встретилась с активистами в Актау. Было заявлено, что стоимость сжиженного газа в Мангистауской области все же будет снижена до 50 тенге (€0,10) за литр в рамках социальной ответственности национальной компании «КазМунайГаз». Также были даны гарантии о непривлечении к ответственности митингующих.

Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться