Режим ЧП объявлен во всем Казахстане после обращения Токаева к нации и ухода Назарбаева с поста главы СБ

На фоне нарастающих протестов по всему Казахстану и крайне драматичной ситуации в Алматы президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращение к нации. Он заявил, что вступил в должность главы Совета безопасности, которую ранее занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев. Токаев указал, что «намерен действовать максимально жестко». Но пообещал в «скором времени (…) выступить с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана». В стране 5 января заблокирован интернет, ряд телеканалов прекратили вещание. В Алматы протестующие атаковали здание городской администрации, старую резиденцию президента, офис правящей партии «Нур Отан», а затем захватили аэропорт и здание управления Комитета национальной безопасности. Поздно вечером режим чрезвычайного положения ввели на всей территории Казахстана.

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UPD. 5 января около 23 часов по местному времени (20.00 мск) режим чрезвычайного положения ввели на всей территории Казахстана. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской области и в городе Алматы, затем во всей Алматинской области, а также в столице Нур-Султане.

В среду, 5 января, около 19 часов по местному времени казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации по поводу чрезвычайной и критической ситуации в стране. В своей речи он объявил, что с «сегодняшнего дня» занял пост председателя Совета безопасности, сменив на нем первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

В обращении Токаев сообщил о том, что среди сотрудников силовых органов есть погибшие в ходе столкновений с протестующими. «Как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко», — заявил Токаев, сообщим, что намерен оставаться в столице. «В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ», — заявил также Касым-Жомарт Токаев. Высказался Токаев об участниках протестов, о «высокой организованности хулиганствующих элементов», «о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово». Слово «заговорщиков» президент даже повторил.

Массовые протесты в Казахстане начались из-за двукратного повышения цен на автомобильное топливо (сжиженный газ). Они переросли 4 января в столкновения с полицией и беспорядки, а также захват административных зданий. Утром 5 января Токаев отправил правительство страны в отставку, а также объявил о беспрецедентных мерах в социальной политике (госрегулирование цен на топливо и продовольствие, подготовка мер в жилищной сфере: мораторий на повышение коммунальных тарифов, субсидии на аренду квартир).

Алматы: критическая ситуация

В крупнейшем городе страны и бывшей столице 5 января критическая ситуация усугубляется.

Житель Алматы по телефону рассказал, что сейчас происходит на улицах города. Интернет там по-прежнему отключен pic.twitter.com/ozsNjjNVF4 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 5, 2022

Утром протестующие захватили штурмом здание городской администрации (акимата). Затем стало известно о штурме и разгроме резиденции главы государства в экс-столице. Оба здания охвачены пожаром, как и офис правящей партии «Нур Отан». На десятки идет счет сожженных автомобилей (в том числе машин силовиков, пожарных и скорой помощи), разгромленных магазинов и предприятий общественного питания.

Вечером 5 января участники протестов захватили аэропорт Алматы. Ранее сообщалось, что аэропорт взяли под охрану военные.

Издание Orda.kz также сообщило, что в Алмате подожгли здание филиала национального государственного телеканала «Казахстан».

Около 23 часов вечера среды (по местному времени, 20.00 мск) стало известно о захвате протестующими в Алматы здания управления Комитета национальной безопасности Казахстана.

Страна без связи

Во всем Казахстане отключен интернет, а в некоторых городах — также нет телефонной связи (мобильной и даже стационарной), несколько телеканалов исчезли из эфира. Британская компания NetBlocks, следящая за состоянием интернета по всему миру, подтвердила: в Казахстане интернет заблокирован, трафик рухнул на «общенациональном уровне». Сообщалось, в частности, об остановке работы телеканалов КТК, НТК и «Первого канала Евразия», МТРК «Мир».

Карта протестов

Из-за отключения интернета, проблем со связью и частичного прекращения телевещания получать и проверять сообщения о протестном движении в Казахстане крайне трудно. СМИ, в том числе «Настоящее время», составляют примерные карты протестов, которые начались 2 января на западе страны (Мангистауская область — Жанаозен и Актау) и распространились по стране.

В каких частях Казахстана проходят протесты, к чему прибегают протестующие, и где задействованы военные pic.twitter.com/57vnSxUvCB — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 5, 2022

Международная реакция

Евросоюз опубликовал заявление, посвященное ситуации в Казахстане.

«Признавая право на мирные демонстрации, Европейский Союз ожидает, что они будут оставаться ненасильственными и избегать любого подстрекательства к насилию», — говорится в документе. ЕС также призвал власти Казахстана «уважать фундаментальное право на мирный протест и соразмерность применения силы при защите своих законных интересов безопасности, а также соблюдать свои международные обязательства», «включая свободу прессы и доступ к информации онлайн и офлайн».

ЕС призвал «к мирному разрешению ситуации путем инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения основных прав граждан».

Ранее пресс-секретать Кремля Дмитрий Песков заявил российскому госагентству РИА-Новости о том, что Казахстан не запрашивал у России помощи в связи с беспорядками. «Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал кремлевский представитель.

Госдепартамент США призвал американских граждан, находящихся в Казахстане, избегать мест протестов.

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