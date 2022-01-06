В ходе «зачисток» в Алматы задержали около 2000 человек

Полиция в Алматы задержала около двух тысяч человек, причастных к беспорядкам в городе, передает «Фергана» данные МВД Казахстана. Спецоперация по «зачистке города от мародеров и криминальных элементов» продолжается.

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Как сообщают соцсети и СМИ со ссылкой на очевидцев, в Алматы продолжают раздаваться выстрелы и взрывы, в том числе со стороны площади Республики, которую ранее власти объявили «полностью очищенной от мятежников».

По данным протестующих, в ходе антитеррористической спецоперации от пуль силовиков погибли по меньшей мере 30 гражданских, количество раненых неизвестно. Власти сообщили о гибели 18 сотрудников правоохранительных органов, еще 353 правоохранителя получили ранения.

Как рассказал изданию The Insider глава Казахского бюро радио «Азаттык» Касым Аманжол, в ходе штурма в Алматы силовики убили несколько десятков гражданских лиц. По его словам, со вчерашнего вечера в городе «не было власти», но сейчас «уже начался штурм, военные вошли в город и жертв очень много, в больницах мест не хватает».

Само «Радио Азаттык» сообщает, что в Алматы «по безоружным, по всей видимости, людям, стоявшим на площади, открыли огонь из автоматов. Есть убитые и раненые». Эта информация основана на свидетельствах очевидцев, указывает радио.

По словам журналиста «Аззатык» Ануара Даниярова, в 18:43 по местному времени со стороны проспекта Назарбаева подошла бронетехника и из нее был открыт огонь из автоматов. Активисты Марат Турымбетов и Айгерим Толеужан также подтвердили факт стрельбы. Они находились на площади в тот момент.

По словам представителя инициативной группы по созданию Демократической партии Айгерим Толеужан, большинство вышедших на площадь составляла безоружная молодежь.

Протестующие требовали создания специального кризисного штаба, отказа от ввода военнослужащих ОДКБ, отставки правительства, формирования временного правительства во главе с представителем гражданского общества и отрядов ополчения для защиты населения от провокаторов мародеров.

По словам проживающих поблизости людей, на площади слышны разрывы гранат.

Разгон протестующих в Актау, Казахстан, 6 января 2022. via REUTERS - INTERIORÃMINISTRYÃOF KAZAKHSTA

Террористическое движение «Талибан» заявило, что следит за ситуацией в Казахстане, сообщает The Insider. Талибы призвали стороны «к диалогу и взаимопониманию». Об этом в Twitter написал назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахара Балхи.

Перед зданием посольства Казахстана в Лондоне, 6 января 2022. REUTERS - HENRY NICHOLLS

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