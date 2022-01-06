ЕС, ООН и США осудили применение силы при разгоне протестов в Казахстане
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Европейский Союз «очень обеспокоен» развитием ситуации в Казахстане, и отправка внешней военной помощи является напоминанием о «ситуациях, которых следует избегать», – заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Большое беспокойство по поводу развития ситуации в Казахстане. Внешняя военная помощь напоминает нам о ситуациях, которых следует избегать», – написал 6 декабря в своем аккаунте в Twitter Жозеп Боррель после отправки «миротворческих сил» в Казахстан Россией и ее союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности.
Great concern about developments in #Kazakhstan.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2022
Rights and security of civilians must be guaranteed.
External military assistance brings back memories of situations to be avoided.
EU is ready to support in addressing this crisis.
Верховный комиссар ООН по правам человека в четверг призвала все стороны конфликта в Казахстане «воздерживаться от всякого насилия» и призвала к «мирному урегулированию». «Люди имеют право проводить мирные демонстрации и свободно выражать свое мнение. Более того, протестующие, независимо от их гнева или недовольства, не должны прибегать к насилию», – говорится в заявлении Мишель Бачелет, в котором она также призывает к освобождению всех, кто «задержан исключительно за реализацию своего права на мирные демонстрации».
Глава дипломатии США Энтони Блинкен в четверг обратился к своему казахстанскому коллеге Мухтару Бескенулы Тлеуберди с призывом к «мирному разрешению» кризиса, вызванного беспрецедентными протестами в Казахстане. В телефонном разговоре «госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов и свободы СМИ и выступил за мирное и уважающее права человека урегулирование кризиса», – говорится в сообщении американского Госдепартамента.
Productive call with Kazakhstani Foreign Minister Mukhtar Tileuberdi today. We are committed to supporting Kazakhstan’s constitutional institutions and the peaceful and diplomatic resolution of disputes.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 6, 2022
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