ЕС, ООН и США осудили применение силы при разгоне протестов в Казахстане

Европейский Союз «очень обеспокоен» развитием ситуации в Казахстане, и отправка внешней военной помощи является напоминанием о «ситуациях, которых следует избегать», – заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Европейский Союз «очень обеспокоен» развитием ситуации в Казахстане, и отправка внешней военной помощи является напоминанием о «ситуациях, которых следует избегать», – заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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«Большое беспокойство по поводу развития ситуации в Казахстане. Внешняя военная помощь напоминает нам о ситуациях, которых следует избегать», – написал 6 декабря в своем аккаунте в Twitter Жозеп Боррель после отправки «миротворческих сил» в Казахстан Россией и ее союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности.

Great concern about developments in #Kazakhstan.



Rights and security of civilians must be guaranteed.



External military assistance brings back memories of situations to be avoided.



EU is ready to support in addressing this crisis. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2022

Верховный комиссар ООН по правам человека в четверг призвала все стороны конфликта в Казахстане «воздерживаться от всякого насилия» и призвала к «мирному урегулированию». «Люди имеют право проводить мирные демонстрации и свободно выражать свое мнение. Более того, протестующие, независимо от их гнева или недовольства, не должны прибегать к насилию», – говорится в заявлении Мишель Бачелет, в котором она также призывает к освобождению всех, кто «задержан исключительно за реализацию своего права на мирные демонстрации».

Глава дипломатии США Энтони Блинкен в четверг обратился к своему казахстанскому коллеге Мухтару Бескенулы Тлеуберди с призывом к «мирному разрешению» кризиса, вызванного беспрецедентными протестами в Казахстане. В телефонном разговоре «госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов и свободы СМИ и выступил за мирное и уважающее права человека урегулирование кризиса», – говорится в сообщении американского Госдепартамента.

Productive call with Kazakhstani Foreign Minister Mukhtar Tileuberdi today. We are committed to supporting Kazakhstan’s constitutional institutions and the peaceful and diplomatic resolution of disputes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 6, 2022

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