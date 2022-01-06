Основатель «Фергана.ру» Даниил Кислов о Казахстане: есть версия, что это был подготовленный заранее план

В Казахстане пятый день подряд продолжаются антиправительственные выступления, которые переросли в столкновения демонстрантов с полицией и военными. Сообщается о десятках погибших и сотнях госпитализированных. В стране практически не работает интернет и мобильная связь. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, сместил с поста главы Совета безопасности Нурсултана Назарбаева и обратился за помощью к ОДКБ, которая отправила в Казахстан «миротворцев». О ситуации в Казахстане Русская служба RFI поговорила с экспертом по Центральной Азии и основателем проекта «Фергана.ру» Даниилом Кисловым.

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RFI: Когда мы сейчас говорим о ситуации в Казахстане, то, прежде всего, хочется определиться с терминами. Еще пару дней назад речь шла о социальном и экономическом недовольстве, потом это все переросло в политический протест. Отставка Назарбаева с поста главы Совета безопасности напоминает уже дворцовый переворот. А ввод миротворцев ОДКБ многие называют военной интервенцией. Как бы вы охарактеризовали то, что сейчас происходит?

Даниил Кислов: Да, вы и сами ответили на все вопросы. На самом деле, надо понимать общий контекст этой истории. Мы его пока не понимаем по нескольким причинам. Первая причина — это то, что уже три дня практически полностью блокируется казахстанский интернет. И, соответственно, не выходят независимые СМИ и очень эпизодически удается дозвониться кому-то по Вотсапу или Телеграму. И мы имеем только официальную информацию, ту, которую транслируют власти.

Мне кажется, события последних двух дней — это, действительно, череда подмен понятий и подмен терминов. И какая-то путаница, которая в этом есть, она только усложняет понимание. Но я бы хотел здесь выделить такие вещи: мирный протест, который начался на западе [страны] в городах Актау, Актобе, Жанаозен, он, по сути дела, продолжается сегодня и без всякого мародерства, и без всякого сопротивления властям или действий властей по подавлению. Например, в Актобе (это бывший Актюбинск) вчера митингующие вошли в мэрию города, в местный акимат, и находятся там до сих пор вместе с мэром, вместе с местной полицией, и охраняют это учреждение от неизвестных людей, провокаторов, которых привозили в город автобусами. И несколько таких автобусов им удалось блокировать на подъезде к городу.

Одновременно мы видим, что в Алмате никаких митингующих уже вчера не было. И называть их [людей на улицах] митингующими или протестующими — это неправильно, их просто нужно называть бандитами или мародерами. Получилась подмена этого протестного экономического движения мародерским и уличными погромами. При этом мы хотя бы примерно понимаем, кто были инициаторы этих первичных протестных акций. В том же Актау — это нефтяники и их семьи — люди, которые пострадали от повышения цены на газ. Но мы совершенно не понимаем, кто эти погромщики, которые подменили собой протест, которые подхватили и разнесли его по многим городам страны.

И самое ужасное, что эти погромы и мародерство происходят в Алмате до сих пор. Жители сами говорят, что наш город отдали на растерзание неизвестным людям. И до сих пор — сейчас телеграм-канал «Орда» передает, что начались мародерства, грабежи ювелирных магазинов и торговых центров, которые не были разграблены вчера. При этом в городе отсутствует полиция или какие-то силовики. А власти нам показывают операцию по антитеррору, зачистку Алматы. На самом деле это похоже на инсценировку, на театральную постановку. Мы видим солдат, которые идут по городу и из автоматов палят куда-то поверх домов. Но мы не видим террористов, которые бы им сопротивлялись. Поэтому картина довольно путаная.

Это как раз и был мой вопрос: откуда взялись эти мародеры и «террористы», как их называет Токаев, — это тоже стихийное явление или кем-то организовано, чтобы повернуть протест не в ту сторону?

Вы знаете, мне хочется провести параллели, которые напрашиваются, допустим, с андижанскими событиями в Узбекистане в 2005 году, когда мирный протест против приговора лидерам религиозных общин был «переоформлен» при помощи властей в «теракт», в мятеж с использованием оружия. Мне кажется, абсолютно понятно, что мародеры — это организованная сила. Кем организованная? Властью, чтобы дискредитировать процесс и показать, что все эти «майданы» нам не нужны и все протесты — плохо, потому что заканчиваются грабежами и убийствами мирных жителей и полицейских? Или эти погромы и бесчинства организованы какой-то политической силой против президента Токаева, или против экс-президента Назарбаева? Мы этого пока что не понимаем абсолютно.

Конечно, сам Токаев уже заявил немного расплывчато, что это попытка подорвать целостность нашего государства «извне», то есть заявил о некой режиссуре этих действий из-за границы, имея ввиду, видимо, оппозицию, может быть, Аблязова, который сидит в городе Париже, не знаю… От того, как власти нам дальше будут объяснять то, что произошло, и мы будем понимать, где они врут, а где, может быть, говорят правду, будет зависеть общее понимание. Но пока до этого еще далеко.

А есть ли действительно сейчас политические силы, которые способны превратить это стихийное недовольство в какое-то протестное движение, которое бы привело к политическим переменам?

Нет. Опять же, это мародерство, эти погромы — это не украинский Майдан 2014 года, когда люди пошли на агрессию против властей, потому что власть до этого применила к ним агрессию и не шла ни на какой диалог. Это совершенно разные вещи. Сегодня — это просто криминал и бандитизм. Кто его хочет использовать? Я пока не понимаю.

Но мне удивительно, почему, например, в июне 2010 года, когда на юге Киргизии произошли погромы этнического характера —такая маленькая война между узбекской и киргизской общиной, то Кыргызстан, по-моему, в лице Розы Отунбаевой, тогдашней главы временного правительства, обратился к ОДКБ с просьбой ввести свои миротворческие силы, а ОДКБ тогда отказала, назвав это внутренним конфликтом. А здесь, где очевидно, что это также внутренний конфликт, и нет никаких террористов афганских или китайских, или уйгурских, или каких-нибудь американских, ОДКБ почему-то слишком быстро согласилась ввести свои войска — пусть и очень маленький ограниченный контингент, скорее, как некую моральную поддержку президенту Токаеву. Почему это произошло так быстро? — Я не знаю. Но есть и такая версия, что это был определенный, подготовленный заранее план.

То есть у Москвы тут тоже может быть свой интерес, и это какая-то игра Кремля в отношении режима Токаева?

Вы знаете, я не политолог и не могу анализировать игру Кремля, но мы все с вами читали последнюю статью бывшего кремлевского руководителя идеологии Владислава Суркова, который настаивал на том, что Россия — это империя и ей необходимо постоянно расширяться. И сегодня, буквально через месяц после этой публикации, мы видим, как будто он или делал прогноз, или просто рассказывал нам, что будет делать Москва в ближайшем будущем. Сегодняшний ввод войск ОДКБ на территорию Казахстана — это, конечно, не аннексия Крыма, не Донбасс, но это может быть такая тихая, мирная попытка «подтянуть» Казахстан к себе поближе.

Что дальше ждет Казахстан? Будет белорусский сценарий, когда после подавления протеста начнется сворачивание последних свобод и волна массовых репрессий? Или все-таки власти пойдут на реформы и уступки?

На мой взгляд, упоминать о протестах, которые начались 2 января, уже неактуально. Поскольку эти протесты местами подавлены, местами умиротворены, и по всему Казахстану власть пошла на уступки. Мы знаем, что цена на тот самый газ была понижена до первичного уровня — до 50 тенге. И многие другие уступки тоже были оглашены властью. Так что сейчас речь о протестах уже не идет. Они не будут продолжаться в режиме ЧП, который был объявлен вчера по всей республике. Никакие мирные акции не возможны больше — они будут подавлены сегодня-завтра. И тем более не будет агрессивных акций протеста.

Сейчас важнее размышлять уже о том, куда приведет, к какой политической форме приведет это неожиданное развитие казахского транзита власти. Когда несколько лет было два президента (Назарбаев оставался лидером нации), но сейчас уже несколько дней Назарбаева нет, он отодвинут и, очевидно, его семья и его клан уходят от власти. Вот это интереснее: какую новую политическую конфигурацию принесет Токаев на базе этих событий, этих погромов и буквального разрушения Алматы.

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