Операция ОДКБ в Казахстане: насколько она правомерна и как долго продлится?

Российские военные садятся в самолет перед отправкой в Казахстан в рамках миссии ОДКБ, 6 января 2022 г.

В Казахстан на фоне волнений направились миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Члены ОДКБ экстренно согласились отправить своих военных в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева, описавшего ситуацию в стране как нападение террористов, подготовленных за границей. Насколько правомерна эта операция ОДКБ?

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Речь идет о первой боевой операции коллективных сил шести стран-участниц ОДКБ — преимущественно российских. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что военных в Казахстан направили на основании второй и четвертой статьей Договора о коллективной безопасности.

Вторая статья предусматривает коллективные «консультации» и «помощь», если возникает «угроза безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету» одному или нескольким членам ОДКБ.

Согласно четвертой статье, ОДКБ может оказать военную помощь государству-члену, если это государство подверглось «агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету)».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вечером 5 января заявил, что страна подверглась «агрессии» со стороны «террористических банд», прошедших подготовку за рубежом, а значит — может рассчитывать на помощь союзников по ОДКБ. Через несколько часов ОДКБ дала согласие на отправку коллективных миротворческих сил.

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что правомерность операции ОДКБ в Казахстане сомнительна.

Нет никаких доказательств, что есть какая-то внешняя агрессия против Казахстана. А вмешиваться во внутриполитические дела ОДКБ вроде не должно. Но никто же, как говорится, их в суд не повезет, — говорит он в комментарии RFI.

— говорит он в комментарии RFI.

История такого рода вмешательств и мировых конфликтов уже показала, что монополия на применение силы уже перестала быть ограничена формальными договоренностями, достигнутыми в те годы, когда нынешняя ситуация не представлялась даже и возможной. Она (операция) формально не соответствует тем уставным документам, но это не имеет никакого значения,

— отметил в разговоре с RFI эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

В 2010 году во время межэтнических столкновений в Кыргызстане ОДКБ отказала временным властям страны во вводе миротворческих сил, сославшись на то, что это внутренний конфликт. В 2021 году власти Армении обратились в ОДКБ, обвинив Азербайджан во вторжении на свою территорию. В ответ Россия предложила содействие в делимитации и демаркации границ.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что решение задействовать совместные силы ОДКБ в Казахстане — это «веха» для всего постсоветского пространства. По его словам, стирается грань между внешними и внутренними обстоятельствами и снимается барьер, ранее «сковывавший» ОДКБ. «Насколько казахстанский случай воспроизводим в других государствах ОДКБ, станет понятно потом, но прецедент создан», — пишет он.

Каковы перспективы миссии ОДКБ в Казахстане?

В ОДКБ утверждают, что воинские контингенты вводятся в Казахстан «на ограниченный период времени». На какой именно — будет зависеть от ситуации в Казахстане и позиции властей страны, утверждает генсек ОДКБ Станислав Зась.

Он сообщил, что численность группировки, направляющейся в Казахстан, — около 2500 человек, но она может быть усилена. Общая численность миротворческих сил ОДКБ — порядка 3600 тысяч человек.

По его словам, военные в рамках миссии ОДКБ в Казахстане будут охранять особо важные стратегические объекты и «оказывать помощь в поддержании правопорядка» казахстанским силовикам. По его словам, иностранные военные не будут разгонять демонстрации. В случае же нападения на один из объектов, где будут нести службу участники операции ОДКБ, «будет применяться оружие».

«В этот момент я вынужден признать, что она (миссия ОДКБ) в известной степени стабилизировала ситуацию, не позволила ей пойти в разнос», — говорит Аркадий Дубнов. Он не считает, что иностранные военные остануются в Казахстане надолго или станут катализатором дальнейшего противостояния. По информации Дубнова, резкое обострение ситуации в Алматы 5 января было вызвано не гражданским противостоянием, а выступлениями «криминалитета и боевиков», которые «организовал» бывший первый заместитель главы Комитета национальной безопасности (КНБ), племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш. 5 января президент Токаев уволил Самата Абиша, а также и самого главу КНБ Карима Масимова.

«Просто так лидеры, уверенные в своих силовиках, не обращаются во время спадающего уже пика протеста к иностранным государствам, чтобы утихомирить ситуацию в своем государстве», — говорит в интервью RFI Темур Умаров, научный консультант Московского Центра Карнеги, специалист по Центральной Азии.

Он перечисляет несколько возможных факторов, которые могли повлиять на решение призвать иностранных силовиков.

Во-первых, то, чего мы не знаем, а именно — что на самом деле явилось причиной сильной и быстрой радикализации протеста. Второе — мы не знаем, насколько решение было принято исключительно Токаевым и внутри его окружения, или оно было продиктовано извне, или надавили на Токаева. Третье: возможно, это был просто момент слабости, когда руководству Казахстана показалось, что ситуация ушла в неконтролируемое русло, и решение о приглашении было принято на эмоциях,

— предполагает Темур Умаров.

По его мнению, миссия ОДКБ в Казахстане не будет продолжительной.

Сам факт того, что ситуация стабилизируется и это 100% будет успешная операция, и послужил главной причиной послать туда войска. Если бы все понимали, что ситуация катастрофическая, что Токаев не выберется, что протест достиг такого уровня, что он уже неконтролируем никем, тогда мы бы не увидели силы ОДКБ в Казахстане. Это первая миссия ОДКБ, это очень, как говорят по-английски, big deal. Это опасная репутационная ситуация для Москвы и для ОДКБ, поэтому очень важно, чтобы это была успешная, очень короткая миссия, все солдаты здоровыми вернутся обратно, и политически это можно будет продемонстрировать как трофей, победу Москвы и в целом ОДКБ,

— говорит Умаров.

Павел Фельгенгауэр же полагает, что ситуация в Казахстане, с учетом приказа открывать огонь без предупрежения, может развиваться в сторону раскола вплоть до гражданской войны, а иностранные силовики могут остаться в Казахстане надолго: «легко войти — трудно выйти». Он добавил, отправка в Казахстан российских войск в рамках миссии ОДКБ «откладывает» вопрос возможного военного вторжения в Украину.

Выступления против отправки войск в Казахстан

В разных странах ОДКБ тем временем звучат голоса против отправки военных в Казахстан. Российский конгресс интеллигенции выступил с обращением против силового вмешательства РФ в события в Казахстане. «Мы не хотим, чтобы наши сограждане погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей», — говорится в обращении, открытом для подписей.

В Бишкеке у здания парламента прошла акция протеста против решения ОДКБ. Белорусская демократическая оппозиция осудила отправку белорусских военных для операции в Казахстане: «Договор о коллективной безопасности создавался для отражения внешней агрессии, а не решения внутренних политических проблем стран-участниц. Отправка войск, а также оказание любой другой военной помощи действующему правительству Казахстана создает опасный прецедент иностранного вооруженного вмешательства во внутренние политические конфликты».

Консультант Центра Карнеги Темур Умаров говорит, что иностранные контингенты могут вызвать недовольство и в самом Казахстане.

Здесь все зависит от того, сможет ли руководство Казахстана убедить собственное население, что ситуация действительно катастрофическая из-за того, что в стране орудуют террористы. Если этого не удастся, если будут хоть какие-то доказательства, что военные ОДКБ пришли, условно говоря, подавлять протест мирных жителей, подавлять повстанцев, то это, может, не выльется в протесты прямо сейчас (сейчас опасно выходить на улицу, сегодня буквально Касым-Жомарт Токаев разрешил стрелять в упор без предупреждения), в дальнейшем это сохранится в памяти и станет важным переломом в отношении казахстанцев в первую очередь к России,

— говорит эксперт.

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