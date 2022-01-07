Правозащитница Толекан Исмаилова: «События в Казахстане — беда и опасность для всего региона»

По итогам закрытых прений парламент Кыргызстана принял в пятницу, 7 января, решение отправить 150 военослужащих в Казахстан в рамках операции ОДКБ. Как к этому относится гражданское общество страны, в интервью RFI рассказала глава правозащитной НКО «Бир Дкйно Кыргызстан» Толекан Измаилова.

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Жогорку Кенеш после долгих колебаний проголосовал за отправку военнослужащих из Кыргызстана в Казахстан в рамках ОДКБ. Как к этому относится население, гражданское общество?

Мы в шоке. Все, что происходит — большая беда. И не только для Казахстана, а для всего региона. Население настроено резко против того, чтобы наши парни отправлялись на территорию Казахстана. Парламент заседал сначала в открытом режиме, потом в закрытом, в итоге 11 депутатов проголосовали против, но большинство — за.

При том, что депутат и бывший министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков прямо спрашивал — есть ли подтверждение, что Казахстану грозит агрессия извне. Мы можем посылать наши вооруженные силы за рубеж только в случае такой агрессии, иначе это нарушение и нашей Конституции, и статьи 51 Устава ООН, и даже устава самого ОДКБ.

Теперь должны отправить 150 человек и технику. Якобы они не будут напрямую подавлять восстание, а только охранять здания. Но присутствие кыргызстанцев в Казахстане этим не ограничивается. Там наших ребят, скорее всего, больше. Помимо этих 150 человек, кыргызстанцы проходят службу в рядах ФСБ России. Отправляются в Россию на учебу в Академию ФСБ, получают стажировки, на них выделяются специальные квоты. Они не только получают техническое образование, но и проходят идеологическую обработку — в Красноярске, в Новосибирске, в других городах, и могут выехать по первому призыву.

Что в создавшейся ситуации особенно вызывает недовольство населения?

Многие понимают, что возмущением казахстанского населения и неразрешенным трудовым конфликтом, которым и нужно было бы заниматься, воспользовались правящие элиты. Кланы, противоборствуя друг с другом, могли вывести на улицы «своих» из разных государственных структур, а могли и криминалитет. Народ, вышедший на улицы, это не погромщики и не террористы. Это мирный народ Казахстана, доведенный до крайности. А властные элиты выпустили на улицы мародеров и преступников, чтобы слить протестное движение. Это грязные технологии по белорусскому примеру.

У нас много параллелей с нашими собственными трагическими событиями. В апреле—июне 2021 года у нас были специально спровоцированные межнациональные конфликты, которыми власти тоже прикрывали собственную несостоятельность. И точно, как у нас на юге, провокаторы запугивают население, отсюда и сообщения о том, что милиционерам отрезают головы. А эти так называемые миротворцы, словно зеленые человечки, даже боятся фотографироваться, скрывают лица. Об этом рассказывают жители Алматы.

Как жители Кыргызстана выражают свое негодование?

Гражданское общество выражает свое отношение в социальных сетях и пикетах, люди серьезно переживают. FIDH, Бир Дуйно Кыргызстан, платформа «Гражданская солидарность» и другие НКО сделали совместное заявление с протестом. Все задаются вопросом, почему Токаев не обратился к международным организациям, которые специализируются на разрешении конфликтов? Почему не к Европе? Почему к ОДКБ, который нам никогда ничем не помог?

Сейчас главное — помогать мирному населению, ведь погибают люди. У нас есть сообщения, что людей начинают вызывать в КНБ, и они оттуда не возвращаются. Мы собираем базу данных. И просим включиться ООН и ЕС, международные организации должны мониторить действия ОДКБ.

У нас в последние годы к структурным проблемам прибавились вызовы страшных радикальных групп, рядом Афганистан. И дело не только в Казахстане и Кыргызстане. Из-за того, что происходит, опасность грозит всей Центральной Азии. Мы должны действовать, руководствуясь самыми высокими мировыми стандартами, иначе мы потеряем регион.

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