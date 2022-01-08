Задержан уволенный с поста главы Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов

Бывший глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, уволенный в разгар волнений, задержан. Об этом сообщает 8 января пресс-служба КНБ. Карима Масимова, давнего соратника экс-президента Нурсултана Назарбаева, подозревают в государственной измене.

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Отмечается, что кроме Масимова по подозрению в госизмене задержаны и другие люди, чьи имена не называются. Судя по заявлению на сайте КНБ, их задержали и поместили в изолятор временного содержания еще 6 января.

В этот день КНБ начал досудебное расследование по ч.1 ст. 175 УК Казахстана (государственная измена). По ней предусмотрено от десяти до 15 лет лишения свободы с лишением казахстанского гражданства или без такового.

Подробности не приводятся «в интересах следствия», заявили в КНБ.

Масимов был уволен с должности председателя КНБ в разгар протестов. На этом посту его сменил Ермек Сагимбаев, работавший начальником службы государственной охраны.

56-летнего Карима Масимова называют давним соратником экс-президента Нурсултана Назарбаева. На пост председателя КНБ он перешел в 2016 году с должности премьер-министра. Премьер-министром Казахстана он становился дважды (2007-2012, 2014-2016 гг.). В промежутке он руководил администрацией президента Казахстана.

Накануне в издании Orda.kz появилась информация о задержании племянника Нурсултана Назарбаева, первого заместителя главы КНБ Самата Абиша, но вскоре издание сообщило, что его источник ошибся.

Пресс-служба КНБ вечером 7 января заявила, что информация о задержании Абиша «не соответствует действительности и носит провокационный характер».

В СМИ и экспертных кругах обсуждалась версия о причастности окружения Назарбаева к резкому обострению и беспорядкам в Алматы 5 января.

Сам Нурсултан Назарбаев не выступал с заявлениями по поводу протестов. На фоне его молчания в СМИ появилась информация о его отъезде из Казахстана вместе с членами семьи.

В субботу, 8 января, пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что первый президент находится в столице Казахстана, «проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым». По его словам, Назарбаев «призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны».

Ранее Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны и возглавил его сам. Этот пост был закреплен за Назарбаевым пожизненно.

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