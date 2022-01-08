Пресс-секретарь Назарбаева: «елбасы находится в столице» и призывает сплотиться вокруг Токаева

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай 8 января заявил, что Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана и призывает всех сплотиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

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Ранее в СМИ появилась информация об отъезде Назарбаева вместе с родственниками из Казахстана. Бывший президент страны не выступал с заявлениями по поводу протестов и беспорядков.

«Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию», — написал на своей странице в твиттере Айдос Укибай.

По его словам, Назарбаев «проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи » с Токаевым.

Укибай также написал, что Назарбаев поговорил по телефону «с главами дружественных Казахстану государств» и «призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны».

7 января администрация Александра Лукашенко сообщила, что он провел телефонный разговор с Назарбаевым и обсудил с ним положение дел в Казахстане. Других подробностей в сообщении не приводится.

В Казахстан на фоне волнений по просьбе президента Токаева направились воинские контингенты ОДКБ. В субботу власти Казахстана сообщили о задержании 4404 человек с начала волнений. Власти Казахстана сообщали о десятках погибших в ходе столкновений, в том числе 18 погибших силовиках. Накануне президент Токаев отдал приказ стрелять без предупреждения. События в стране он описывает как нападение «террористов», подготовленных за рубежом.

В субботу, 8 января, Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) сообщил, что еще 6 января был задержан давний соратник Назарбаева Карим Масимов, уволенный с должности главы КНБ в разгар протестов. В СМИ обсуждались версии о причастности окружения Назарбаева к резкому обострению и беспорядкам в Алматы 5 января.

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