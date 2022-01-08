Токаев: «очаги террористических атак сохраняются», борьба продолжится «со всей решительностью»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что «очаги террористических атак сохраняются», и «борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью». Об этом сообщает администрация Токаева в субботу, 8 января.

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В субботу, 8 января, администрации президентов Казахстана и РФ опубликовали сообщения о телефонном разговоре между Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным.

Судя по сообщениям обеих администраций, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность властям РФ в связи с отправкой в Казахстан воинских контингентов ОДКБ. Токаев также сообщил Путину, что ситуация в Казахстане стабилизируется.

В сообщении администрации Токаева говорится, что «очаги террористических атак сохраняются», и «борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью».

Власти Казахстана в субботу сообщили, что в стране с начала протестов и беспорядков были задержаны более 44000 человек. Судя по сообщениям очевидцев, в крупнейшем городе Казахстана, Алматы, 8 января продолжается стрельба.

Телеканал «Дождь», объявленный властями РФ «иноагентом», сообщил, что корреспонденту канала Василию Полонскому и фотографу Василию Крестьянинову стреляли под ноги в Алматы. Сообщается, что огонь по асфальту в сторону корреспондентов открыли неизвестные в форме без опознавательных знаков возле городского морга.

Накануне Касым-Жомарт Токаев отдал приказ силовикам стрелять без предупреждения. Ситуацию в Казахстане он описывает как нападение террористов, прошедших подготовку за границей.

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