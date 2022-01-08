Хаос и раздрай: журналист Рауль Упоров — о ситуации в Казахстане

В Казахстане уже почти неделю продолжаются массовые волнения, в Алматы они переросли в вооруженные столкновения. По всей стране объявлен режим ЧП, не работают банки, практически полностью заблокирован интернет, с перебоями работает мобильная связь. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами», подготовленными за рубежом, по его просьбе в страну направились воинские контингенты ОДКБ.

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О том, как местные жители уже несколько дней справляются с бытовыми трудностями и что думают о Токаеве, Назарбаеве и вмешательстве ОДКБ, в интервью RFI рассказал журналист из города Уральск, на западе Казахстана Рауль Упоров.

Про протесты в Уральске

Уральск — это Западный Казахстан, самый крайний город на границе с Россией. У нас совсем не так как в Алматы, люди собирались три дня назад сначала с требованием снизить цены на газ, но потом требования стали уже более политического характера — смена правительства, чтобы не было партии «Нур Отан», честные выборы и вообще смена курса власти.

Два дня назад около 2,5 тысяч человек — для Уральска это нормально — собрались на площади возле здания областной администрации и скандировали «Назарбаев уходи!». Люди самоорганизовались — поставили юрту для обогрева, подвозили чай, бутерброды. Они стояли примерно до половины четвертого ночи, а потом их шумовыми гранатами разогнали.

На следующий день уже задерживали всех мужчин, которые подходили к центральной площади Уральска, и уводили в полицейские участки. Задерживали даже журналистов, на которых была маркировка пресса. Задерживали даже чиновников, которые шли на работу, — то есть всех без разбора. Задержанных избивали в отделениях полиции.

Про повседневную жизнь

Сейчас обстановка спокойная, оцеплена центральная площадь, большие очереди к банкоматам, банкоматы уже пустые, в них закончились деньги. Люди не могу снять деньги, потому что приостановлены все банковские операции. Поэтому продукты покупают в магазинах в долг, скупают соль, муку, хлеб по пять-шесть буханок, потому что вчера хлеб не завозили, а сегодня завезли. Но в целом обстановка спокойная — ходит общественный транспорт, работают коммунальные службы, люди ездят на работу, в принципе спокойно.

Наше центральное казахстанское телевидение сейчас — это единственный источник информации. Альтернативных источников получения новостей сейчас нет. Все новостные сайты, которые давали какую-то альтернативную информацию, их все заблокировали в дни митингов. Но верить только одному источнику — новостям телеканала «Хабар» — я не хочу.

Про события в Алматы

В Алматы люди чувствуют себя брошенными. Я разговаривал со своими друзьями из Алматы — кто-то живет на окраине, кто-то живет в центральных районах. В основном, люди сидят дома, и говорят, что до сих пор еще доносятся какие-то выстрелы. Это не шумовые гранаты, которые до этого применялись, это конкретно стрельба. Мой друг — журналист из Алматы — описывает это как чистый хаос. Кто вообще стреляет — военные, бандиты — понять совершенно невозможно. Это чистой воды хаос и раздрай. Ну, а остальное вы и так все видели — разбитые витрины магазинов, сожженные машины и все остальное.

Я поддерживаю эту версию, [что погромы в Алмате были кем-то организованы]. Я примерно представляю, что за люди выходили у нас на западе Казахстана, — я разговаривал с людьми, участвовавшими в митингах. Эти люди впервые вышли на митинг. Их достала коррупция, отсутствие каких-либо жизненных условий. Они хотели улучшить свою жизнь. Не было такого, чтобы кто-то хотел что-то громить. Я не верю, что такие люди, которые добиваются своих человеческих прав, пошли жечь и громить. Так что те вооруженные люди, которые били медиков, журналистов, я думаю, это были провокаторы. Не знаю, внутренняя или внешняя, но это явно была провокация.

Про Назарбаева и Токаева

Сейчас ничего не возможно сказать. Единственное ощущение — это чувство хаоса. Все строится на догадках, третьи сутки мы созваниваемся с разными регионами — я созваниваюсь с друзьями из Алматы, мне звонят друзья из Актюбинска (старое название города Актобе — RFI) — и никто ничего не знает, одни домыслы. Все спрашивают: «где вообще Назарбаев? Живой он вообще или не живой? Что делает Токаев с ОДКБ?». То есть сейчас люди очень встревожены, а когда нет информации, люди начинают плодить слухи.

К Токаеву отношение в Казахстане, мягко скажем, не очень. Потому что все понимали, что Токаев — «поставленный» президент. Когда проходили президентские выборы, они были нечестными, как и все предыдущие 30 лет. И, соответственно, в простом народе мало, кто считал Токаева легитимным президентом. Все понимали, что за Токаевым стоит Назарбаев, потому что у него, как у главы Совета безопасности, больше полномочий, чем у президента. И поэтому многие в эти дни подумали, что, может быть, Токаев и правда решил взять власть в свои руки, может быть, ему надоело быть номинальным президентом. После того, как он уволил назарбаевских людей и поставил, условно, своих сейчас. Но тут он позвал ОДКБ.

Про ОДКБ

Ввод войск ОДКБ — это для всех шокирующая такая новость. Этот шаг Токаева вызывает много вопросов: спланировано это? Не спланировано? Что там теперь творится? Многие говорят, что это война кланов назарбаевских сейчас идет. Вообще непонятна ситуация. Многие граждане сейчас в Казахстане возмущены тем, что 30 лет мы платили налоги, кормили это силовое ведомство, которое купалось в деньгах, всех этих полицию, армию и прочих силовиков. Они в течение этих 30 лет на акциях протеста забирали бабушек и женщин, увозили их в автозаках. А сейчас они все в один момент разбежались. Даже Янукович во время Майдана не просил помощи ОДКБ.

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