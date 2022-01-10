Власти Казахстана освободили джазового музыканта, которого выдавали за наемника

Освобожден джазовый музыкант из Кыргызстана, признавшийся под камеру в участии в беспорядках в Алматы за деньги

Освобожден джазовый музыкант Викрам Рузахунов, которого казахстанские силовики выдавали за наемника, прилетевшего в Алматы участвовать в беспорядках за 200 долларов. Информацию об этом подтвердили в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ), откуда родом музыкант.

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«В настоящий момент решается вопрос его возвращения на родину», — сообщили в ведомстве агентству «Интерфакс». До этого об освобождении Рузахунова сообщил «Вечерний Бишкек» со ссылкой на собственные источники. Собеседники издания сказали, что музыканта «везут в Бишкек».

Ранее в столице Кыргызстана прошел митинг возле казахстанского посольства, где выступил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он пообещал, что будет сделано все возможное для освобождения музыканта. «Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме — неправильно», — заявил Ташиев, указав, что Рузахунов не участвовал ни в каких беспорядках, и информация казахстанского ТВ —неверная.

9 января казахстанские телеканалы Qazaqstan и «Хабар 24» обнародовали видео, где задержанный музыкант признается, что неизвестные наняли его за 90 тысяч тенге (около 200 долларов) участвовать в беспорядках в Алматы. Судя по видео, задержанный избит. Сообщается, что видео распространило МВД Казахстана. Видеоролик на Youtube-канале Qazaqstan, где видно лицо музыканта со следами избиения, удален. На видео «Хабар 24» лицо задержанного скрыто.

Ранее замминистра иностранных дел Кыргызстана вручил послу Казахстана ноту относительно задержания джазового музыканта с призывом его освободить.

Министерство юстиции Казахстана заявило о том, что сейчас критически важно обеспечить доступ консульских работников и адвокатов ко всем задержанным в Казахстане гражданам Кыргызстана, «которых могут принуждать посредством физического давления и угроз к даче искусственных признательных показаний или свидетельствовать против других лиц».

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