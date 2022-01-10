Токаев: в Казахстане имела место попытка госпереворота с участием «зарубежных боевиков»

Утром 10 января состоялся внеочередной онлайн-саммит ОДКБ, в ходе которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане имела место попытка госпереворота с участием «террористов, в том числе зарубежных боевиков», действия которых «координировались из одного центра». Откуда в Казахстан прибыли «террористы» и кто координировал их действия, он не уточнил.

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На внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане были давно планировавшейся попыткой государственного переворота, и заверил, что силовики взяли ситуцию в стране под контроль.

Протесты и беспорядки в начале января он назвал «террористической войной», развязанной против Казахстана «самыми разными методами». В ближайшие дни власти Казахстана намерены предоставить мировой общественности дополнительные доказательства этого.

По словам Токаева, митинги против повышения цен на автогаз «организаторы» попытки захвата власти использовали «в качестве повода» для своих вооруженных выступлений.

Толкование событий в Казахстане как борьбу властей с мирными демонстрантами он назвал «абсолютной дезинформацией». «Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстантов», — заявил он. После мирных протестов и политических митингов на Алматы с трех направлений, «как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики», — сказал Токаев.

«Все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка – год, два, три – покажет следствие», — заявил Токаев на чрезвычайном саммите ОДКБ, отправившей свои контингенты в Казахстан.

«Речь идет о попытке государственного переворота». Президент Казахстана Касым-Жомарт #Токаев о событиях в стране pic.twitter.com/kZBfYBk0wx — RFI на русском (@RFI_Ru) January 10, 2022

«Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы», — продолжил Токаев.

«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков», — заявил Токаев, не уточнив, откуда в Казахстан прибыли боевики и кто мог координировать их действия. По его словам, они забирали тела своих подельников из моргов и с мест боев, что является практикой заметания следов «международных террористов известного происхождения».

По его словам, «бандиты» нападали на полицейских и военных, имея численное преимущество «как минимум в пять раз». Токав сообщил о 16 погибших и более чем 1300 раненых силовиках.

Точное число жертв среди мирного населения уточняется, добавил он.

Он поблагодарил ОДКБ за быструю реакцию и отправку миротворческих сил, заявив, что события в Казахстане являются «общими для всего пространства коллективный безопасности», и призвав «и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ».

Путин: силы ОДКБ в Казахстане на ограниченный период

Владимир Путин на этом совещании заявил, что контингент ОДКБ останется в Казахстане на ограниченный период, «на такой, какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана», но после завершения операции все силы ОДКБ будут выведены из Казахстана.

Случившееся он охарактеризовал как нападение на Казахстан. По словам Путина, люди, протестовавшие против цен на топливо и те, кто «взял в руки оружие и нападал на государство», преследовали разные цели. По утверждению президента РФ, в Казахстане «использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, (...) в том числе очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом».

Кроме того, по словам Путина, в Казахстане использовались «присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов».

«События в Казахстане – не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств». Владимир #Путин на саммите #ОДКБ pic.twitter.com/mvRXtvuMOo — RFI на русском (@RFI_Ru) January 10, 2022

Военные миротворческих сил ОДКБ начали прибывать в Казахстан 6 января по просьбе Касым-Жомарта Токаева. Отправка войск в Казахстан вызвала протесты в Бишкеке. Белорусская оппозиция выступила против отправки войск ОДКБ: «Договор о коллективной безопасности создавался для отражения внешней агрессии, а не решения внутренних политических проблем стран-участниц».

Российский конгресс интеллигенции выступил с обращением против силового вмешательства РФ в события в Казахстане. «Мы не хотим, чтобы наши сограждане погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей», — говорится в обращении, открытом для подписей.

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