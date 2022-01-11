В МВД Казахстана заявили о почти 10 тысячах задержанных на акциях протеста

В Казахстане во время протестов задержали почти 10 тысяч человек.

В силовом ведомстве Казахстана отчитались о задержаниях в ходе массовых акций протеста, которые начались в стране 2 января. По данным МВД, по состоянию на утро 11 января в Казахстане задержаны 9900 участников акций протеста. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на оперативный штаб МВД.

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Накануне в МВД сообщали о 7939 задержанных.

Власти по-прежнему не называют данных о погибших и пострадавших среди гражданского населения. Накануне президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного онлайн-саммита ОДКБ сообщил о 16 погибших и более чем 1300 раненых сотрудниках правоохранительных органов.

Днем ранее министерство информации и общественного развития Казахстана в своем телеграм-канале сообщило, что за дни протестов в стране погибли 164 человека. В Алматы количество жертв составило 103 человека, в том числе, по данным детского омбудсмена республики, были убиты двое детей четырех и восьми лет. Позднее в министерстве здравоохранения публикацию данных о гибели 164 человек назвали технической ошибкой.

Казахстанские правозащитники из «Международной правовой инициативы» Амангельды и Айна Шорманбаевы в интервью специальному корреспонденту RFI заявили, что в ходе протестов Алматы «просто залили кровью».

«Как сообщает наш источник из пятой городской больницы, только 5 января к ним поступило 150 человек, 14 уже были погибшими. Только за один день и только в одну больницу. Пятая больница просто рядом с площадью, поэтому многие туда привозили. Но есть еще больница скорой помощи тоже рядом, есть другие — в Алмате семь таких крупных больниц, куда везут раненых».

11 января стало известно, что во время протестов в Казахстане погибли двое граждан Кыргызстана. По данным МИД республики, один из них, 32-летний Азиз Мусаев был убит 7 января. Он работал фитнес-тренером в одном из спортивных клубов Алматы.

Как сообщает радио Азаттык, сейчас МИД Кыргызстана добивается разрешения на въезд в Казахстан матери погибшего.

10 января в Казахстане объявили днем траура по погибшим в ходе протестов.

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