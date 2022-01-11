Токаев объявил о начале вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана через два дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ в стране. По его словам, поэтапный вывод контингента начнется через два дня. Об этом во вторник, 11 января, сообщает «Интерфакс».
«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ»,— цитирует агентство «Интерфакс» заявление казахстанского лидера в парламенте.
По словам Токаева, вывод миротворцев из страны займет 10 дней.
На фоне массовых протестов, сопровождавшихся беспрецедентными беспорядками в Алматы, президент Казахстана обратился в ОДКБ за помощью. Токаев заявил, что в стране орудуют «террористические банды, которые прошли серьезную подготовку за рубежом».
В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли в первую очередь российские военные, а также подразделения вооруженных сил Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Общая численность контингента составила около двух с половиной тысяч человек.
Операция ОДКБ в Казахстане стала первой боевой операцией коллективных сил шести стран-участниц организации.
Накануне, в ходе внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане были давно планировавшейся попыткой государственного переворота с участием «террористов, в том числе зарубежных боевиков». Участвовавший в сессии президент России Владимир Путин также заявил, что происходящее в Казахстане дело рук «боевиков, (...) в том числе очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом».
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