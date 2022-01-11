Очевидцы о событиях в Алматы: протестующие и криминал оказались вместе на одной площади

Понедельник, 10 января, в Алматы стал первым относительно спокойным днем после недели протестов. На улицах уже не было слышно стрельбы, открылись первые магазины, частично заработал общественный транспорт, на насколько часов появился интернет. Однако в центре города еще остались сгоревшие автомобили и разбитые витрины, улицы патрулируют военные, у госучреждений стоит бронетехника. В стране объявлен национальный траур по жертвам столкновений, однако власти не сообщают даже примерное число погибших. О том, как развивались протесты в Алматы и почему они привели к ожесточенным вооруженным столкновениям, специальный корреспондент Русской службы RFI поговорил с очевидцами событий, правозащитниками «Международной правовой инициативы» Амангельды и Айоной Шорманбаевыми.

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От первого лица.

О хронологии протестов

«2 января начались протесты в Жанаозене против повышения цены на газ. Потом в Актау — это областной центр, там тоже собрались люди в большом количестве. Следом — остальные города. 4 января выходят уже десятки городов Казахстана, и уже понятно, что революционная ситуация и что еще сутки — и власть больше не удержится. На вечер 4 января в Алмате тоже стали собирать людей. В нижней части города был назначен сбор, вышли несколько тысяч человек. Полицейские сразу стали нападать — еще без оружия, но начали задерживать и препятствовать, задержали одного оппозиционного лидера Жанболата Мамая. Но людей было так много, что они оттеснили полицейских и пошли вверх по улице к центру города. По дороге к ним стали присоединяться люди, и когда они дошли в два-три часа ночи до площади, их было уже около 20 тысяч. Это огромное количество людей, невиданное за всю историю независимого Казахстана. Никто не ожидал, что Алмата так поднимется.

Когда люди пришли на площадь, там их встретила вооруженная полиция и сразу стала распылять слезоточивый газ и [применять] светошумовые гранаты. Люди начали разбегаться с площади. Дальше там всю ночь шла стрельба до пяти утра. Еще не было никаких “террористов”, никаких погромщиков, а полиция уже стала их обстреливать слезоточивым газом. И уже потом мы получили видео и увидели, что уже в тот же вечер снайперы сразу начали обстреливать людей с крыши акимата и президентского дворца — эти два здания стоят рядом на горе, и оттуда все хорошо просматривается. Подавление мирного протеста началось уже тогда, вечером 4 января. Ночью президент Токаев отправил в отставку правительство.

5 января Токаев убирает Назарбаева с поста главы Совета безопасности. Люди [в Алматы] опять выходят на протест, с самых окраин начинают идти в центр города. По дороге их встречает полиция и начинаются столкновения, драки, поджоги полицейских машин. У демонстрантов еще нет никакого оружия. К обеду они прорываются на площадь, и мы застали картину, когда акимат уже был взят, и люди без оружия с какими-то палками штурмуют резиденцию президента. Они таранили машинами забор, чтобы проникнуть туда, где снайперы сидели. А в ответ был самый настоящий огонь. Без конца оттуда спускались машины с ранеными. Это было 5 января в четыре часа дня — еще не было никаких мародерств».

Центр Алматы 10/01/2022. © RFI

Появление мародеров и криминальных элементов

«5 января вечером появились всякие мародеры. Видимо, чувствуя падение режима, что еще сутки подождать — все города выйдут и Токаев уйдет в отставку, вся назарбаевская родня решила в свою игру играть. Вечером 5 января [семья Назарбаева] запускает криминалитет, чтобы попытаться таким образом возглавить протест. Протест был вообще без лидеров. На площади появляется Дикий Арман — есть такой криминальный авторитет, которого связывают с семьей Назарбаева. Но у него не получается — люди его выгоняют.

И тогда они запускают эти ячейки, которые начинают громить, стрелять, оружие раздавать на площади. В то же время происходит нападение на полицейские участки, при том что все протестующие — на площади. Но в это время почему-то кто-то нападает на полицейские участки. Потом вдруг нападают на аэропорт. Их было не 20 тысяч, а может была тысяча [криминальных элементов], но они были натренированы и пошли громить, нападать, оружейные магазины захватывать. Но в итоге семья проиграла, потому что их люди вместо того, чтобы брать власть, пошли просто грабить банкоматы.

Ночь с 5 на 6 января критическая была. Протестующие и криминал в какой-то момент оказались вместе на одной площади. Протестующие требовали отставки, реформ и так далее, а криминал занялся своим делом — дискредитацией протеста. А как еще было остановить мирный протест — только отправкой туда провокаторов, которые начнут крушить, грабить, убивать, провоцировать полицию, показывать протест как бесчинства. А власть все это смешала — им так удобно. Хотя, если восстанавливать хронологию, картина будет выглядеть сильно по-другому».

Алматы 10/01/2022. © rf

Токаев и ОДКБ

«Токаев ничего уже не контролировал, он ни на кого не мог опереться — ни семья Назарбаева его не поддерживала, ни простые люди. И в это же время появляется новость, что Токаев обратился в ОДКБ. Он обратился, потому что уже фактически потерял власть к этому моменту. Центральную власть не поддержали полиция, спецслужбы. К нему лояльна оставалась только часть госаппарата. Без русских он бы не смог удержаться. Это для него был единственный выход, потому что Комитет национальной безопасности его предал. Из Комитета национальной безопасности по городу Алматы все сбежали, бросили собственное здание — а это самое охраняемое здание, наверное, в Алмате.

А к людям Токаев не обращался. Вместо того, чтобы опираться на народ, он предпочел опереться на Путина. Потому что если опираться на народ, то придется делиться властью, а властью делиться не хочется. Так что в эти дни мы за один раз увидели — попытку революции, контрреволюции и интервенцию. За две ночи произошли три таких масштабных события».

Алматы 09/01/2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

О погибших

«Алматы просто залили кровью. Президент ничего не говорит об убитых гражданских демонстрантах — только о 18 погибших полицейских и что их семьям будет компенсация по пять миллионов. А остальные погибшие — это не люди? Это разве не наши граждане? Им не положены выплаты? Особенно случайные люди, которые живут в районе площади, — много случайных жертв, дети погибали. Как сообщает наш источник из пятой городской больницы, только 5 января к ним поступило 150 человек, 14 уже были погибшими. Только за один день и только в одну больницу. Пятая больница просто рядом с площадью, поэтому многие туда привозили. Но есть еще больница скорой помощи тоже рядом, есть другие — в Алмате семь таких крупных больниц, куда везут раненых.

Мы уже слышим, что идут похороны кругом. Быстро выдают тех, кто погиб, случайных убитых, выдают за взятки и быстро хоронят. Казахи — мусульмане, у нас не приветствуется вскрытие, нужно быстро похоронить. А статистику будут показывать такую, какую им нужно. У них большой опыт в сокрытии. Есть опыт 2011 года в Жанаозене, где так до сих пор никто не знает реальное число погибших. Родственников запугали, дали денег и сказали „молчите“, а то сами туда же попадете. Там потом журналисты находили сотни могил. Но здесь в Алмате возможная территория, где их могут захоронить — это десятки кладбищ в радиусе 50 километров. Концов не найдешь».

RFI: 9 января в министерство информации и общественного развития Казахстана сообщило, что за дни протестов в стране погибли 164 человека. В Алматы количество жертв составило 103 человека, в том числе были убиты двое детей. Позже министерство здравоохранения назвало публикацию этих данных технической ошибкой.

Алматы 10/01/2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

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