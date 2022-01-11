«Почему наших парней посылают в чужую страну?» — что думают в странах ОДКБ об отправке миротворцев в Казахстан

Кремль продолжит консультации с лидерами Казахстана и стран ОДКБ и, в случае необходимости, готов предпринять «дальнейшие шаги по содействию проведению контртеррористической операции в Казахстане», сообщается на сайте МИД РФ.

В рамках ОДКБ в Казахстан, кроме России, отправили свои вооруженные силы другие члены организации — Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Беларусь. Как относится гражданское общество этих стран к решению своих правительств? На вопрос RFI ответили политологи и правозащитники.

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Беларусь

Олег Гулак, председатель «Белорусского Хельсинского комитета»: «В Беларуси мы наблюдаем сочувствие казахским протестам и неприятие оккупационных мер. При этом всегда существовала официальная позиция, озвученная Лукашенко, заключающаяся в том, что белорусские войска не воюют за рубежом. Такие случаи бывали, но только в рамках сил ООН и не на постсоветском пространстве.

Беспокойство вызывает и полная непрозрачность принятия решения. Ясно, что его, как всегда, принимал единолично Лукашенко, но в данном случае вообще никаких процедур не обозначено. Пугающей непрозрачностью характеризуется и информация — нам говорят про угрозы, но в чем они заключаются и от кого исходят, непонятно. И это, конечно, добавляет недовольство действующей властью.

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Похоже, что участие в [операции] ОДКБ никто, кроме штатных крикунов, не поддерживает. Думающие люди, даже из электората Лукашенко, не поддерживают эту меру. Почему наши парни и за наш счет должны отправляться в чужую страну? И понятно, что это российское решение, а не наше.

Лукашенко, посылая войска в Казахстан, одновременно грозит собственному населению, как бы намекая — “вот, что будет и у нас, если будете устраивать революцию”».

Кыргызстан

Толекан Измаилова, президент правозащитной НКО «Бир Дуйно Кыргызстан»: «Все, что происходит — большая беда. И не только для Казахстана, а для всего региона. Население Кыргызстана настроено резко против того, чтобы наши парни отправлялись на территорию Казахстана.

Многие понимают, что возмущением казахстанского населения и неразрешенным трудовым конфликтом, которым и нужно было бы заниматься, воспользовались правящие элиты. Кланы, противоборствуя друг с другом, могли вывести на улицы “своих” из разных государственных структур, а могли и криминалитет. Народ, вышедший на улицы, — это не погромщики и не террористы. Это мирный народ Казахстана, доведенный до крайности. А властные элиты выпустили на улицы мародеров и преступников, чтобы слить протестное движение. Это грязные технологии по белорусскому примеру.

У нас много параллелей с нашими собственными трагическими событиями. В апреле – июне 2021 года у нас были специально спровоцированные межнациональные конфликты, которыми власти тоже прикрывали собственную несостоятельность. И точно, как у нас на юге, провокаторы запугивают население, отсюда и сообщения о том, что милиционерам отрезают головы.

Гражданское общество выражает свое отношение в социальных сетях и пикетах, люди серьезно переживают. FIDH, “Бир Дуйно Кыргызстан”, платформа “Гражданская солидарность” и другие НКО сделали совместное протестное заявление. Все задаются вопросом, почему Токаев не обратился к международным организациям, которые специализируются на разрешении конфликтов? Почему не к Европе? Почему к ОДКБ, который нам никогда ничем не помог?

Сейчас главное — помогать мирному населению, ведь погибают люди. У нас есть сообщения, что людей начинают вызывать в КНБ, и они оттуда не возвращаются. Мы собираем базу данных. И просим включиться ООН и ЕС, международные организации должны мониторить действия ОДКБ.

У нас в последние годы к структурным проблемам прибавились вызовы страшных радикальных групп, рядом Афганистан. И дело не только в Казахстане и Кыргызстане. Из-за того, что происходит, опасность грозит всей Центральной Азии. Мы должны действовать, руководствуясь самыми высокими мировыми стандартами, иначе мы потеряем регион».

Таджикистан

Темур Варки, независимый журналист: «Применять к Таджикистану понятие гражданского общества — роскошь, которую граждане Таджикистана не смогут позволить себе еще долгое время. То, что активисты внутри страны называют гражданским обществом, это клуб тюремной самодеятельности. Он действует и говорит в рамках, разрешенных лагерным начальством.

Но если судить по осторожным лайкам, граждане Таджикистана недовольны решением отправить наших граждан “миротворить” в Казахстан. Самые смелые пишут, что таджики не должны стать палачами казахского народа. Коалиция оппозиционных сил “Национальный альянс Таджикистана”, действующая в эмиграции, прежде всего в Европе, резко выступила против отправки таджикских солдат. Она противоречит национальным интересам Таджикистана и его народа. И может подорвать дружеские отношения между таджиками и казахстанцами.

Казахстан — вторая после России страна, где находят работу сотни тысяч таджикских трудовых мигрантов. Он кормят половину страны. Участие таджиков в карательных операциях может подорвать хорошее отношение к нашим людям в Казахстане.

Решение недальновидное. Это бумеранг, который может прилететь и в Таджикистан. Речь идет о недопустимости участия военного сообщества в полицейской карательной операции против суверенного Казахстана. Налицо два вида солидарности — солидарность диктаторов, которые надеются, что в свою очередь смогут получить помощь в случае протестов, и солидарность народов.

Население в Таджикистане может только молча выражать лишь моральную поддержку, в противовес, например, кыргызстанцам, которые смогли выйти на митинг.

Последствия казахстанских событий уже чувствуются в Талдикистане. Подскочила цена на казахстанскую муку, выросла стоимость проезда по главной магистрали страны, а это ключевые вещи для нашего населения. Если еще и упадет объем денежных переводов из Казахстана, то эффект рикошета необратим. И это результат действий самих диктатур».

Армения

Рубен Меграбян, политолог: «В Армении есть понимание, что решение принимала Россия и что вопрос об исходе событий в Казахстане важен режиму Путина. Понятно и то, что нашего желания никто не спрашивал. А вот почему армянские солдаты должны принимать участие в планах Владимира Путина, как раз непонятно. Тем более в рамках организации, которая и слова не сказала, когда Армении грозила реальная опасность.

Тогда ОДКБ не двинулась, только выражала надежду, что все удастся решить дипломатически путем. А сейчас тут же пошел разговор и о внешней агрессии, и об угрозе территориальной ценности и суверенитету Казахстана.

Ясно, что армянское руководство принимало решение под большим давлением, которое стало возможно из-за нашего уязвимого положения: ведь Армения не решила вопрос собственной безопасности. Я не могу согласиться с этим решением, но могу объяснить. Однако даже в нашем положении можно было бы найти другое решение. Не создавая проблемы для ОДКБ, Армения могла бы провести свою оговорку, почему после поражения в пошлом году армянские солдаты должны отправляться в Казахстан. В конце концов, не нужно забывать, что все это очень похоже на произошедшее в Будапеште в 1958 году, в Праге в 1968 и что чуть было не произошло в Польше в 1980.

Армения в этот раз оказалась на неправильной стороне истории.

Членство в ОДКБ не решает вопроса нашей безопасности, а наоборот, является рычагом дальнейшего российского давления.

Недовольство принятым решением выражается в разных форматах. Это и совместное заявление ведущих НКО, и заявления некоторых партий, и критический анализ в прессе, где высказывается мнение, что мы становимся инструментом по подавлению волнений по воле одного человека, имя которого — Владимир Путин.

Все, что происходит в Казахстане, это проявление кризиса постсоветской авторитарной системы, которая подтачивает морально-политические силы, служит примером для других стран постсоветского пространства и делает «главного смотрящего» еще более агрессивным. Перед переговорным турне между Россией и Западом представителям свободного мира нужно это иметь в виду».

Артак Киракосян, вице-президент Международной федерации по правам человека FIDH: «Если посмотреть социальные сети, то прежде всего видна всеобщая настороженность. И вопросы — о том, можно ли было бы избежать отправки наших войск, как будет развиваться ситуация в Казахстане и какова будет отныне роль ОДКБ в других странах, в том числе в Украине. Внутри ОДКБ во всех странах проблемы, и непонятно, какие дальше будут действия.

Если наши солдаты должны охранять какие-то объекты в дружественной стране, то это еще можно понять. Но тогда возникает вопрос и о том, чем реально они будут там заниматься, и о том, надолго ли они там останутся. А также, насколько Казахстан нам дружественное государство. Во время войны с Азербайджаном он был полностью на стороне Азербайджана.

Встает и вопрос национального достоинства. Общественному мнению важно — мы входим в эти игры, потому что нам это выгодно? Потому что у нас союзнические обязательства? Или мы марионетка каких-то сил?

Если смотреть с точки зрения России, во-первых, действительно, к ним официально обратился президент Казахстана. Во-вторых, там существует большая русская диаспора. В-третьих, там находится Байконур. А еще нельзя не принимать во внимание геополитические процессы — влияние Китая, непосредственную близость Афганистана. Есть еще и такой фактор, как дестабилизация страны с авторитарным режимом, где невозможно ждать мирного перехода власти. В Казахстане слабое гражданское общество, оппозиция подавлена, нет конкретных лидеров. Это даже не Беларусь, где были выборы, которые можно было оспаривать. Это проблема всех авторитарных режимов — ни реформы, ни мирный переход невозможны.

Логика наших властей непонятна. Непонятно, какова наша внешнеполитическая программа. Кажется, что мы плывем по течению.

Действовало ли руководство под давлением? И было ли вообще это давление? Первый звонок был, когда Пашинян поздравил Лукашенко — и очень теплым тоном, когда еще даже не ясно было, устоит ли тот. “Поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства. Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять дружбу между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений”, — вот так оно звучало.

Внешняя политика Армении — невнятная не только в отношении отправки миротворческих сил. Например, начался армяно-турецкий процесс, но непонятно, с какой повесткой мы на него идем, идут азербайджанские переговоры. Ясно только, что основную роль играет Россия».

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