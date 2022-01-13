Правозащитники в Казахстане напомнили президенту про конвенцию о насильственных исчезновениях и запрете суммарных казней

Казахстанские правозащитники опубликовали 13 января открытое письмо президенту республику Касым-Жомарту Токаеву по поводу нарушения прав и свобод человека во время и после январских протестных событий. В частности, речь идет о массовых задержаниях протестующих и представителей гражданского общества. Правозащитники требуют от власти освободить незаконно задержанных, прекратить пытки и опубликовать списки погибших. О нарушении прав человека в Казахстане во время митингов и режима ЧП Русская служба RFI поговорила с одним из авторов петиции, правозащитницей Анарой Ибраевой.

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По данным правозащитников, в связи с массовыми протестами в Казахстане задержаны десятки представителей гражданского общества, в том числе представители гражданского общества и политические активисты, журналисты и блогеры, профсоюзные лидеры. Помимо массовых задержаний правозащитники указывают на факты исчезновения людей, сообщения об избиениях задержанных и недопуске к ним адвокатов. Авторы петиции также требуют опубликовать списки погибших в ходе протестных событий с 3 по 13 января.

«У нас в государстве ни один человек, ни во власти, ни в обществе, вам не скажет общее число задержанных в административном порядке, — объясняет правозащитница Анара Ибраева. — Потому что такая статистика просто не ведется. Идешь ты по улице, тебя задержали, обвинение не предъявляют, но до выяснения обстоятельств по каким-то причинам задерживают. Может подозрение, может быть, чего-то еще. Поэтому та цифра, которая называется, она просто не соответствует действительности. Обещали, что будут вывешены списки, но они так и не появились. Эти данные я собирала сама лично, поименно от конкретных людей».

По словам правозащитницы, те цифры, которые называют комендатуры и МВД, не дают представления о характере задержаний. «Задержаны в каком порядке, в административном или в уголовном? — Задается вопросом Ибраева. — Если в уголовном, то эти люди должны находиться в изоляторе временного содержания, потом, спустя 72 часа — в следственном изоляторе. А если в административном, то их могли задержать и потом отпустить, либо задержать и дальше привлечь к административной ответственности в виде ареста, штрафа. (Позже такая информация стала предоставляться, уточнила правозащитница — RFI). Учитывая, что сейчас режим ЧП, то они там могут находиться 45 суток, может и дольше. Процедуры в Казахстане при задержании не соблюдаются».

Заявления властей о том, что задерживаются террористы, ни на чем не основаны, объясняет Анара Ибраева: «Если бы это были террористы, как утверждает власть, то они предъявили бы какие-то требования, взяли бы на себя ответственность [за совершенные преступления]. Однако этого не произошло. Не было никаких публичных заявлений с их стороны. Так что, во-первых, будем соблюдать презумпцию невиновности. Максимум это могут быть пока что обвиняемые. Непонятно еще, предъявлено обвинение или не предъявлено, и по какой статье. Мы предполагаем, что это только подозреваемые. Так что если это и была попытка государственного переворота, то эти люди никакие не террористы. И вину всех этих людей должен установить суд».

Помимо задержанных, есть еще проблема пропавших без вести. «Есть люди, которые просто не выходят на связь, потерялись. Либо они задержаны и нет про них никакой информации. Либо они просто прячутся, потому что сейчас всех подозреваемых в участии в митингах задерживают», — говорит правозащитница.

Также до сих пор нет даже приблизительных данных со стороны властей о том, сколько человек было убито во время январских событий. Президент Токаев говорит только об убитых военнослужащих и полицейских. Однако уже известно о гибели случайных прохожих, в том числе маленьких детей. «Очень трудно судить, — признает Анара Ибраева. — Какие у нас есть свидетельства? Есть свидетельства нескольких активистов. Можно, конечно, поверить в это, но хочется еще какой-то источник. Потому что одни говорят: 400 боевиков, президент заявляет 20 тысяч. Так что каждый день какая-то новая информация».

В своей петиции правозащитники также подчеркивают, что приказ президента стрелять на поражение без предупреждения нарушает международные конвенции о защите прав человека. «Есть определение терроризма, есть конвенция [ООН] о защите от насильственных исчезновений, есть стандарты [ООН] о запрете суммарных казней. Именно так, в этой плоскости — это дальше и будет расцениваться. И так или иначе, рано или поздно об этом будут говорить международные структуры», — говорит Анара Ибраева.

Сами власти признают задержание уже более 10 тысяч человек. 11 январе в комендатуре Алматы сообщили, что в городе только за сутки были задержаны 1237 человек. Их обвиняют в участии в актах терроризма, мародерстве и других преступлениях. Спустя еще сутки власти сообщили, что задержали в Алматы еще 1700 предполагаемых участников протестов. О массовых задержаниях сообщается также в других городах страны. При этом точные данные, а также личности задержанных в МВД страны не сообщают.

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