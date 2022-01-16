«Зятья» Назарбаева лишились руководящих постов в крупных казахстанских компаниях

Досрочно прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева и Димаша Досанова в качестве председателей правления крупных компаний нефтегазового сектора, сообщил 15 января инвестфонд «Самрук-Казына».

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Досанов — муж младшей дочери бывшего президента Казахстана Алии Назарбаевой, Шарипбаева называют «нынешним мужем» старшей дочери экс-президента Дариги Назарбаевой.

Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления национальной компании «QazaqGaz», Димаш Досанов — пост гендиректора АО «КазТрансОйл». Сообщается, что их полномочия прекращены досрочно — «согласно поданным заявлениям». Решения об этом советы директоров двух компаний приняли в один день, 14 января.

Три дня назад Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе (нижней палате парламента), пообещал масштабные реформы, включая перераспределение доходов олигархии. Он признал, что из года в год в стране усугубляется экономиченское неравенство, а ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали «финансово-олигархические группы». Он также заявил, что благодаря Назарбаеву в стране появилась прослойка очень богатых людей, которые должны поделиться с народом.

В последнее время появлялись противоречивые заявления и предположения о местонахождении Нурсултана Назарбаева и его родственников. Ни сам Назарбаев, ни члены его семьи не появлялись на публике с начала протестов. Первый президент Казахстана публично не комментрировал события начала января.

Издание Orda.kz 7 января писало, что Назарбаев и его дочери покинули страну во время протестов, однако на следующий день пресс-секретарь первого президента Казахстана заявил, что Назарбаев не покидал столицу и призывает всех сплотиться вокруг действующего президента Токаева.

Действующая депутат мажилиса Дарига Назарбаева не появлялась на заседаниях парламента в этом году. Ее помощница 12 января заявила, что Дарига Назарбаева заразилась коронавирусом и находится «дома в Алматы».

13 января аккаунты в соцсетях Алии Назарбаевой стали недоступны после ее комментария в инстаграме о массовых протестах. Телеграм-канал Qumash сообщал, что о событиях на родине младшая дочь Назарбаева писала в Дубае. Канал сослался на читателей, увидевших информацию о местоположении Алии Назарбаевой в соответствующем разделе ее инстаграма.

Портал 24.kg писал, что брат бывшего президента Болат Назарбаев выехал в Кыргызстан 6 января на автомобиле, а затем вылетел из Бишкека в Дубай. Подтверждения этой информации ни от властей, ни от него самого нет.

Протесты в Казахстане начались на западе страны 2 января из-за скачка цен на автогаз, а затем перекинулись на другие регионы. Некоторые эксперты усматривают в резком обострении событий борьбу за власть между нынешним президентом Касым-Жомартом Токаевым и окружением Нурсултана Назарбаева, в которой одержал верх Токаев.

Токаев заявлял о попытке государственного переворота с участием боевиков, в том числе иностранных. При этом он не называл ее организаторов и бенефициаров.

Тем временем была задержана вся «верхушка» Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана, включая его бывшего руководителя, давнего соратника Назарбаева Карима Масимова. Масимова и двух его бывших заместителей подозревают в госизмене, попытке насильственного захвата власти и превышения должностных полномочий.

В КНБ 14 января отдельно уточнили, что Самат Абиш, приходящийся племянником Нурсултану Назарбаеву, сохранил пост зампредседателя КНБ. Ведомство заявляет, что с 13 января он находится в ежегодном отпуске. Ранее в СМИ появлялась информация о увольнении Абиша. Портал Orda.kz, выпустивший новость о его задержании, вскоре опроверг ее, сославшись на ошибку источника. В КНБ сообщения о задержании Абиша назвали провокацией.

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