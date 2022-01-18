«Конфликта в элите нет»: Назарбаев выступил с обращением впервые с начала протестов в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который не появлялся на публике и не выступал с начала массовых протестов и беспорядков в стране в начале года, 18 января опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «находится на заслуженном отдыхе». Он также подтвердил, что вся полнота власти находится в руках действующего президента Касым-Жомарта Токаева. «Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — заявил Назарбаев, который с 2010 года имеет официальный титул Елбасы (Лидер нации).

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Первый президент страны Нурсултан Назарбаев заявил, что с 2019 года, когда он передал президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву, является пенсионером и сейчас «находится на заслуженном отдыхе» в столице Казахстана, которую, по его словам, он не покидал.

81-летний Назарбаев, возглавлявший Казахстан около 30 лет, после 2019 года остававшийся «пожизненным» главой Совета безопасности и правящей партии «Нур Отан», заявил:

«Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, а в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал».

По словам Назарбаева, Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета безопасности и скоро возглавит правящую партию «Нур Отан».

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии Нур Отан. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — заявил Назарбаев.

Назарбаев не появлялся на публике с конца прошлого года, в том числе во время протестов, которые начались на Западе Казахстана 2 января против двукратного повышения цен на топливо.

5 января в разгар протестов, которые постепенно охватили крупнейшие города страны и в которых звучали уже политические требования, президент Токаев объявил о своем вступлении в должность главы Совбеза (которую по Конституции пожизненно должен был занимать Назарбаев). Только через несколько дней пресс-секретарь экс-президента заявил, что тот оставил пост добровольно, а также находится в стране.

В разгар протестов и последовавших за ними массовых беспорядков в Алматы, в ночь на 6 января, президент Токаев снял с должности главы Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова. Он долгие годы входил в руководство страны при президенте Назарбаеве (был премьер-министром в 2007-2012 и 2014-2016 годах, в промежутке возглавлял администрацию главы государства). 8 января Масимов был задержан по подозрению в госизмене, а затем арестован.

В последние дни своих постов лишились три зятя бывшего президента, а его племянник Самат Абиш был освобожден от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности распоряжением Токаева.

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