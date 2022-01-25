Кыргызстан, а также часть Казахстана и Узбекистана остались на несколько часов без электричества

Ташкент, Алматы, Бишкек и еще десятки городов Центральной Азии остались на несколько часов без электричества. Как сообщили во вторник, 25 января, в министерстве энергетики Кыргызстана, сбой произошел по всему энергокольцу Центральной Азии. В Узбекистане заявили, что отключение произошло из-за аварии в сетях Казахстана. В Казахстане ответили, что причиной стала возросшая нагрузка на сети в Кыргызстане и Узбекистане.

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В Кыргызстане без света осталась вся страна. Местные СМИ передают, что электричество отключилось в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Таласе, Баткене и Нарыне. Жители Бишкека остались без холодной воды, остановила работу ТЭЦ столицы, аэропорт «Манас» перешел в автономный режим, многие жители оказались заблокированными в лифтах. На горнолыжном курорте Чункурчак туристы застряли на канатной дороге.

В Казахстане без электричества на несколько часов остались южные регионы страны, в том числе Алматы, Шымкент, Тараз и другие города. В Алматы не работали светофоры, было приостановлено движение транспорта. Произошел сбой в сетях мобильной связи. Спустя несколько часов электроснабжение крупных городов было частично восстановлено.

В Ташкенте из-за перебоев с электричеством было остановлено метро, международный аэропорт прекратил прием рейсов. Помимо столицы страны без электричества также остались Ферганская, Навоийская, Андижанская, Наманганская, Кашкадарьинская, Самаркандская, Джизакская и Ташкентская области.

Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан с советских времен связаны единой энергосистемой. Ранее в эту систему входили Туркменистан, который вышел из нее в 2003 году, а также Таджикистан, покинувший единое энергокольцо в 2009 году. Однако в декабре 2021 года в Душанбе заявили о намерении вернуться. Сбой в энергокольце Центральной Азии стал беспрецедентным по своим масштабам.

В министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение произошло из-за крупной аварии в сетях Казахстана. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC считает, что проблемы возникли из-за «значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан)». Власти трех стран договорились создать межгосударственную комиссию для расследования причин.

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