В Туркменистане, одной из самых закрытых стран мира, пройдут досрочные выборы президента

После того, как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о намерении уступить дорогу «молодым», в стране наметили на 12 марта досрочные президентские выборы. Наблюдатели полагают, что президентский пост может перейти сыну нынешнего главы государства, политическая роль которого заметно выросла в последние годы.

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Как передает государственное информагентство Туркменистана, 64-летний Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в верхней палате парламента Халк Маслахаты 11 февраля, заявил, что намерен уступить дорогу «молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности».

В ЦИК Туркменистана сообщили «Интерфаксу», что досрочные выборы назначены на 12 марта 2022 года. Следующие президентские выборы должны были состояться в 2024 году.

Гурбангулы Бердымухамедов, стоматолог по образованию, занимает пост президента Туркменистана с 2007 года. Одновременно он является главой кабинета министров, главнокомандующим вооруженными силами, а с недавних пор еще и председателем Халк Маслахаты.

В 2016 году в Туркменистане приняли новую конституцию, увеличив президентский срок с пяти до семи лет и отменив возрастную планку для избрания президентом. Прежняя конституция устанавливала предел в 70 лет. После этого, в 2017 году, Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз избрался президентом с результатом более чем в 97% голосов.

В 2021 году президент Туркменистана назначил своего сына, тогда 39-летнего Сердара Бердымухамедова на должность вице-премьера по экономическим и банковским вопросам. Высказывалось предположение, что президент готовит сына себе в преемники. По конституции, президентом страны может быть избран гражданин Туркменистана не моложе 40 лет. Сердару Бердымухамедову исполнилось 40 в сентябре.

Как напоминает «Радио Азатлык», политическая карьера Сердара Бердымухамедова началась в 2016 году, когда он избрался членом парламента Туркменистана. Затем его общественно-политическая роль только росла. До назначения на должность вице-премьера он был председателем Высшей контрольной палаты и членом Совета безопасности. Он начал возглавлять правительственные делегации в зарубежных поездках, а его поездки по стране начали напоминать визиты президента. В официальных публикациях Сердара Бердымухамедова называют «сыном народа», отмечает «Радио Азатлык».

Культ личности и своеобразная идеология

Туркменистан — одна из самых закрытых стран мира. С учетом изолированности, своеобразной идеологии и культа личности высших руководителей, который выстроился еще при предыдущем президенте Сапармурате Ниязове и сохранился при нынешнем, Туркменистан нередко сравнивают с Северной Кореей. В «индексе свободы прессы» RSF Туркменистан в 2021 году занял 178-е место из 180. А 2019 году Туркменистан в этом рейтинге потеснил даже КНДР, заняв последнее, 180-е место.

В основе экономики страны запасы природного газа. По данным правозащитников, в последние несколько лет в стране наблюдается продовольственный кризис. Власти отрицают существование бедности, а перед заседанием парламента озаботились прятанием бездомных и проверкой расположения портретов президента в залах торжеств. Власти также утверждают, что коронавирс обошел Туркменистан стороной.

Гурбангулы Бердымухамедов — автор более 50 книг, в том числе о лекарственных травах, коврах и алабаях. В конце 2020 года в стране с большой помпой шла презентация новой его книги «Туркменистан — родина нейтралитета», которую в стране назвали монументальным трудом. Впрочем, у наблюдателей есть сомнения, что литературные труды Бердымухамедова станут заменой «Рухнамы» — книги, написанной его предшественником Ниязовым, легшей в основу идеологии. Как отмечал специалист по постсоветским странам Аркадий Дубнов, в «Рухнаме», обязательной настольной книге при Туркменбаши (Ниязове), сказано, например, что именно предки нынешних туркмен изобрели колесо.

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