Взлет Сердара: сын Бердымухамедова готов унаследовать власть в Туркменистане. Что о нем известно

На днях 64-летний туркменистанский президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что готов уступить «дорогу молодым». Имелся в виду его сын Сердар, преодолевший 40-летний возрастной барьер для выдвижения в президенты. Досрочные выборы в одной из самых закрытых стран мира, где поддерживается культ личности и официально не зафиксировано ни одного случая COVID-19, пройдут 12 марта. Что известно о сыне туркменистанского президента, которому пост главы государства, вероятно, перейдет по наследству?

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Гурбангулы Бердымухамедов на днях заявил, что намерен оставить пост президента Туркменистана, который он занимает с 2007 года. 64-летний «аркадаг» («покровитель» — официальный титул Бердымухамедова) объяснил, что хочет уступить дорогу «молодым руководителям». Об этом он сказал, выступая в верхней палате парламента Халк Маслахаты, которую он с недавних пор возглавляет.

На следующий день в Туркменистане назначили внеочередные президентские выборы на 12 марта 2022 года. Внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана уже выдвинул кандидатуру сына президента, Сердара.

Эксперт по Центральной Азии, главный редактор «Фергана.ру» Даниил Кислов считает, что решение Бердымухамедова-отца о скорой передаче власти сыну мотивировано январскими событиями в Казахстане. 64-летний Бердымухамедов решил заранее упредить возможные болезненные проблемы, связанные с транзитом — дать себе несколько лет или десятилетий на то, чтобы, оставаясь во власти, наладить систему управления, которая полностью замкнется на его сыне, полагает Кислов.

В Казахстане транзит власти начался два-три года назад, но завершился плачевно для человека, передающего власть, потому что этот человек уже очень пожилой. Я думаю, Назарбаеву в силу физиологических причин и в силу абсолютной утраты авторитета даже в лице собственного окружения, не удалось осуществить этот переход с минимумом потерь для себя. В отличие от Назарбаева и Путина у Гурбангулы есть сын, и он передает власть сыну, соответственно все ключевые позиции, весь этот семейственный олигархат остается на своем месте. Гурбангулы нужно время, чтобы закрепить в лице сына эту власть,

— отмечает эксперт в интервью RFI.

Династийная манера

В предыдущий раз Гурбангулы Бердымухамедов избрался президентом в 2017 году с результатом более чем в 97%. Те выборы прошли после принятия новой редакции Конституции, увеличившей президентский срок с пяти до семи лет. Таким образом, следующие «плановые» президентские выборы должны были состояться в Туркменистане в 2024 году. Нынешний глава государства теоретически мог бы на них баллотироваться, несмотря на почтенный возраст.

Гурбангулы Бердымухамедов — всего лишь второй президент в истории постсоветского Туркменистана после «туркменбаши» Сапармурата Ниязова, досидевшего на посту президента до собственной смерти в 2006 году.

По образованию Бердымухамедов стоматолог. До того, как стать врио президента, а потом президентом, он возглавлял министерство здравоохранения, а затем стал вице-премьером. После смерти «туркменбаши» в Ашхабаде пошли слухи о том, что Бердымухамедов — внебрачный сын Ниязова. Этим некоторые объясняли его карьерный взлет.

Гурбангулы Бердымухамедов 15 лет возглавляет Туркменистан, одну из самых закрырых стран мира AFP - IGOR SASIN

Сейчас в новые президенты прочат сына Гурбангулы Бердымухамедова, Сердара, которому недавно как раз исполнилось 40 лет. Начиная с этого возраста Конституция Туркменистана разрешает выдвигаться в президенты. Сердар сейчас занимает тот же пост вице-премьера, что и его отец под конец правления «туркменбаши». И у него тоже случился карьерный взлет на госслужбе.

«Если это даже не кровная династия, если Сердар даже не кровный внук „туркменбаши“, то он абсолютно в династийной манере управления, которая складывалась в Туркмении все последние 30 лет», — говорит Даниил Кислов. По его словам, нет никаких предпосылок к тому, что Сердар будет реформировать политическую и экономическую модель Туркменистана.

Главред «Фергана.ру» Даниил Кислов о транзите в Туркменистане от отца к сыну

Что известно о Сердаре Бердымухамедове?

Как объяснял специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов, в эпоху правления Бердымухамедова Туркменистаном правит огромная семья, насчитывающая около 80 человек. По контролем президентского клана практически все сферы экономики, причем, по словам Дубнова, члены главной семьи не гнушаются и рейдерством. По некоторым данным, позволяется урезонить «золотую молодежь» только сыну президента, Сердару.

Его политическая карьера началась в 2016 году, когда он впервые избрался членом парламента. Как писали «Хроники Туркменистана», до этого о нем не было практически никакой публичной информации. В 2018 году государственная газета впервые опубликовала его официальную биографию.

Из нее следует, что Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года. По первому образованию он инженер-технолог. В 2000-х работал в гособъединении пищевой промышленности Туркменистана. Затем учился в дипломатической академии МИД РФ, совмещая учебу с работой советника посла при посольстве Туркменистана в Москве. Затем получил степень магистра по европейской и международной безопасности в женевском Центре политики безопасности, совмещая учебу с работой в постпредстве Туркменистана при ООН. С 2013 по 2016 год, до избрания депутатом, работал в агентстве Туркменистана по эксплуатации нефтегазовых средств.

Избирательный участок в Ашхабаде во время парламентских выборов, март 2018 г. Среди кандидатов сын президента Сердар Бердымухамедов AFP - IGOR SASIN

Влияние Сердара Бердымухамедова в последние годы заметно росло. С 2016 года он успел поработать в МИД, стать губернатором Ахаланской области, возглавить министерство промышленности.

В феврале 2021 года Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына на только учрежденную должность вице-премьера по инновациям и цифровизации и включил его в Госсовет безопасности. Через полгода — новое назначение. Президент ставит своего сына вице-премьером по экономическим и банковским вопросам. Наблюдатели говорят, что тогда транзит власти от отца к сыну вышел тогда на финишную прямую: Сердар фактически стал заместителем президента.

Как отмечает туркменская служба «Радио Свобода», «Радио Азатлык», Сердар Бердымухамедов начал возглавлять правительственные делегации в зарубежных поездках, а его визиты внутри страны стали напоминать президентские. В официальных публикациях Сердара Бердымухамедова называют «сыном народа». В апреле прошлого года Сердар стал главным действующим лицом на праздновании дня Ахалтекинского скакуна.

До уровня многочисленных и разнообразных «талантов и познаний» отца Сердару пока далековато, но, судя по всему, в сфере интересов, увлечений и регалий он идет по отцовским стопам. В 2015 году Сердар получил степень доктора технических наук. Он руководит национальной федерацией боевых искусств. Ему уже присвоили звание «Заслуженный тренер Туркменистана». Он еще имеет звание подполковника.

В одном ряду с КНДР

Туркменистан — одна из самых закрытых стран мира. Одновременно с этим в стране существует очень специфическая национальная идеология, из-за чего Туркменистан нередко ставят один ряд с Северной Кореей.

Даниил Кислов отмечает, что КНДР и Туркменистан очень близки по системе политического управления, но Туркменистан, в отличие от Северной Кореи, самодостаточен экономически: страна на одном из первых мест в мире по запасам природного газа.

Этого вполне достаточно для того, чтобы удержать свое население на краю голода. Там уровень жизни низкий, но все еще не такой низкий, как в Северной Корее. Этого достаточно, чтобы на этих газовых деньгах удержать свою собственную власть, в том числе силовой аппарат и так далее. Открываться внешнему миру нет никакой надобности,

— говорит Кислов.

Как отмечал специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов, Гурбангулы Бердымухамедов вначале стремился выглядеть модернизатором, прогрессивным и энергичным преемником забронзовевшего «туркменбаши». К тому же на начало бердымухамедовского правления пришелся период высоких мировых цен на газ. Однако все обещания оказались пустыми декларациями, а позитивные ожидания грядущей оттепели сошли на нет.

В рейтинге свободы СМИ RSF Туркменистан находится на уровне КНДР и Эритреи (в 2019 году Туркменистан даже потеснил КНДР, заняв там последнее, 180-е место). Символическим примером подавления свободы слова можно назвать кампанию по сносу спутниковых антенн, чтобы жители Ашхабада не могли слушать туркменскую службу «Радио Свобода» — «Радио Азатлык». Многие известные сайты и порталы в Туркменистане заблокированы, но интернет из-за дороговизны попросту не доступен среднестатистическому жителю.

В Туркменистане отсутствует какая-либо оппозиция. Власти Туркменистана не реагируют на призывы даже не освободить, а хотя бы выяснить судьбу политзаключенных. Речь идет в частности об осужденных по так называемом делу о покушении на Ниязова еще 2002 года. Правозащитники сообщали, что в 2016–2017 годах по Туркменистану прокатилась целая волна насильственных исчезновений.

«Фирменная марка» туркменистанского режима — культ личности первых лиц. Культ личности существовал вокруг Сапармурата Ниязова и воспроизвелся вокруг второго президента.

Монумент книге «Рухнама» Сапармурата Ниязова в Ашхабаде, 2008 г. AFP - DMITRY KOSTYUKOV

Поддерживается культ личности в том числе благодаря литературным трудам первых лиц. Так, книга Ниязова «Рухнама» считалась «священной» и легла в основу идеологии. Гурбангулы Бердымухамедов, видимо, пытается создать собственную мифологию путем выпуска книг. Ему приписывают авторство десятков книг на самые разные темы: о лекарственных травах, коврах, алабаях, чае, дынях, здравоохранении. В конце 2020 года в стране с большой помпой прошла презентация его книги «Туркменистан — родина нейтралитета», которую назвали монументальным трудом. Даниил Кислов замечает, что через год-два после смерти Ниязова «Рухнама» исчезла отовсюду, даже из официальной школьной программы.

По словам Даниила Кислова, о формировании культа личности Сердара Бердымухамедова речь пока не идет. Эксперт предполагает, что Гурбангулы Бердымухамедов еще долгие годы может оставаться у власти, в роли «аксакала при сыне».

Я думаю, культ личности Бердымухамедова-отца будет продолжаться в той же манере, в которой он происходит сегодня. А потом уже в связи с его физическим уходом или уходом из-за болезни на пенсию и так далее, он автоматически перейдет на его сына, это неизбежно. Точно так же произошло после ухода Ниязова. Лишь несколько месяцев наблюдатели думали, что Бердымухамедов исключит эту черту, этот культ личности из политической и общественной жизни. Он ее не ликвидировал,

— говорит Даниил Кислов.

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