От отца к сыну: Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана

В субботу, 19 марта, в Ашхабаде состоялась инаугурация избранного президентом 40-летнего Сердара Бердымухамедова — сына Гурбангулы Бердымухамедова, находившегося у власти с 2007 года. Об этом сообщает государственное агентство ТДХ.

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Досрочные президентские выборы в Туркменистане состоялись 12 марта, после того, как 64-летний Бердымухамедов заявил, что хочет уступить «дорогу молодым». Он имел в виду собственного сына. Сердар Бердымухамедов недавно как раз преодолел 40-летний возрастной барьер, позволяющий выдвигаться в президенты.

ЦИК Туркменистана — одной из самых закрытых в мире стран со специфической идеологией и культом личности первых лиц — объявил, что Сердар Бердымухамедов получил порядка 73% голосов.

В сообщении государственного агентства ТДХ говорится, что день инаугурации Сердара Бердымухамедова войдет в историю Туркменистана «особой вехой, знаменующей необратимость демократических преобразований». В том же сообщении утверждается, что выборы прошли «на принципах гласности и открытости, широкой альтернативной основе, в соответствии с действующим национальным законодательством и общепризнанными нормами международного права».

Бюро ОБСЕ по демократически институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) отказалось отправлять миссию наблюдателей на выборы в Туркменистан, сославшись на отсутствие в стране политического плюрализма и фундаментальных прав человека.

«Радио Азатлык» сообщало о массовых нарушениях в ходе предвыборной кампании и голосования, в том числе о давлении на избирателей и подмену бюллетеней. Государственные СМИ открыто агитировали голосовать за Сердара Бердымухамедова, остальные восемь кандидатов играли роль создания видимости легитимных выборов, отмечают критики режима.

До 2016 года о Сердаре Бердымухамедов не было практически никакой информации. Его политическая карьера началась в 2016 году с избрания членом парламента. Подробнее о том, как росло влияние Сердара Бердымухамедова в последние годы можно прочитать здесь.

Гурбангулы Бердымухамедов, стоматолог по образованию, 15 лет назад стал вторым президентом постсоветского Туркменистана после «туркменбаши» Сапармурата Ниязова, досидевшего на посту президента до собственной смерти в 2006 году. С недавних пор Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет верхнюю палату парламента Халк Маслахаты.

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