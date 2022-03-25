«Усидеть на нескольких стульях»: вызовы для Казахстана, опасения и настроения в условиях войны РФ против Украины

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Что стоит за внешне «нейтральной» и «многовекторной» позицией властей Казахстана в ситуации, когда Россия уже месяц продолжает масштабное военное вторжение в Украину? Почему участие страны в ЕАЭС и ОДКБ начинает вызывать все больше вопросов и опасений? Чем грозит Казахстану усиливающаяся изоляция России и введенные против Москвы санкции? Как российская война против Киева повлияла на казахстанское общество и почему привела к его «колоссальному» расколу? В чем специфика позиций, которые заняли в условиях войны Узбекистан и Кыргызстан? На эти и другие вопросы корреспондента RFI ответил казахстанский политолог Досым Сатпаев.

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RFI: Какова официальная позиция Казахстана в отношении войны между Россией и Украиной? С одной стороны, известны случаи, когда казахстанская полиция штрафует водителей с буквой Z, с другой стороны, был прецедент, когда двоим казахстанцам за русофобские высказывания в соцсетях дали вполне реальные тюремные сроки. Все это говорит о некой неоднозначности.

Досым Сатпаев: Давайте не будем забывать, что во главе государства стоит бывший дипломат. И это очень сильно сказывается на том, что мы сейчас наблюдаем во внешнеполитической позиции Казахстана. Эта позиция настолько гибкая, что Астана пытается не перейти некую границу, которая может обидеть кого-либо из конфликтующих сторон.

С одной стороны, неформально был объявлен некий нейтралитет, то есть мы не поддерживаем ни Россию, ни Украину в этом конфликте. Это, кстати, четко было видно во время голосования в ООН, когда Казахстан воздержался по вопросу обвинений в адрес России в связи с началом военных действий. Казахстан, как он считает, занял умеренную позицию в этом вопросе. С другой стороны, наша страна наконец-то (кстати, это было связано под давлением общественного мнения) начала оказывать гуманитарную помощь Украине.

Это была гражданская инициатива, нас поддержало очень много казахстанцев и одной из задач было — подтолкнуть руководство республики к этому шагу. Потому что репутация Казахстана зависла в воздухе, учитывая то, что военные действия уже идут, Казахстан занял какую-то странную позицию, гуманитарная катастрофа в Украине нарастает, из постсоветских стран только Азербайджан первым официально начал оказывать поддержку. И именно эта гражданская действенность и давление общественного мнения стали одной из причин, почему Казахстан решил начать оказывать гуманитарную поддержку Украине. Это была попытка руководства Казахстана показать, что оно в тренде мирового осуждения всей этой ситуации с гуманитарной катастрофой.

То есть Казахстан демонстрирует здесь некую многовекторность, попытку усидеть на нескольких стульях. С одной стороны, не признали ДНР и ЛНР. С другой стороны, Токаев продолжает проводить активно встречи в рамках Евразийского экономического союза, хотя многие в Казахстане считают ЕАЭС, как и ОДКБ, токсичными организациями. Более того с момента создания ЕАЭС я называл это большой геополитической ошибкой Казахстана. Эту структуру я тогда уже называл геополитическим инструментом России для укрепления своих позиций на постсоветском пространстве.

«Выход из ЕАЭС для Казахстана — это вопрос выживаемости»

Досым Сатпаев: За все годы существования ЕАЭС Казахстан в экономическом плане больше проиграл, чем что-то приобрел. Это признают сами экономисты. Даже многие представители бизнеса, которые когда-то к этому относились либо нейтрально, либо с поддержкой, уже стали признавать, что выход из ЕАЭС для Казахстана и его экономики — это вопрос выживаемости. Потому что многие опасаются, что тесное ассоциирование Казахстана с Россией в рамках ЕАЭС и ОДБК рано или поздно приведет к тому, что и против нас будут вводиться санкции, как партнера России.

Антивоенный митинг в Алматы 6 марта 2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Тем более если станет известно, что российский бизнес будет использовать территорию Казахстана, как и территорию других стран-членов ЕАЭС, для обхода санкций. В российском сегменте сейчас уже появилась информация, как обходить санкции для денежных переводов, в частности используя банковскую систему Казахстана, открывая там счета и банковские карты через подставных лиц — граждан Казахстана. То есть это тоже явный риск для нашей республики. Если это будет иметь массовый характер, то и банковскую систему Казахстана могут подвести под санкции.

«Внутри казахстанского общества произошел колоссальный и очень радикальный раскол»

Досым Сатпаев: Есть еще очень важный момент. Если на официальном уровне предпринимают попытку «играть на разных инструментах», чтобы создать видимость некоего «оркестра» и показать, что Казахстан готов сохранять статус многовекторного государства, поддерживая отношения и с Западом, и с Россией, и с Китаем, и с Украиной, то внутри казахстанского общества произошел колоссальный и очень радикальный раскол, разделение на сторонников/противников России и Украины.

Много людей телом живут в Казахстане, а головой — в пропагандистском зомбоящике. Поэтому в Казахстане даже петиция появилась, чтобы здесь запретили вещать российским информационным каналам и политическим ток-шоу. Это Россия 1, Россия 24, НТВ и еще несколько каналов. Доходит до очень жестких полемик и конфронтаций пока еще словесного характера и в социальных сетях, и даже в семье. Такого не было в 2014 году, когда была аннексия Крыма.

И это очень опасный тренд для Казахстана. Потому что выясняется, что часть казахстанского общества ассоциирует себя с «русским миром», политикой Путина. И, естественно, с точки зрения будущего это имеет большие риски для казахстанской национальной безопасности. Это фактически пятая колонна, которую при определенных условиях можно всегда использовать для легализации активизации России здесь по тем или иным причинам. Если вдруг в Кремле придут к выводам, что в Казахстане появился враждебный режим, который захочет вести более самостоятельную внешнюю политику и выйти из ЕАЭС или ОДКБ. Такая дефиниция военной доктрины появилась в России после 2014 года. И это очень активно обсуждается в Казахстане.

«Фактор Путина в казахстанской политике является одним из значимых»

RFI: Учитывая сложившуюся ситуацию, возможен ли выход Казахстана из всевозможных союзов с Россией? Или с учетом январских событий, когда президенту Казахстана Токаеву пришлось прибегнуть к помощи ОДКБ, такой сценарий стал невозможен?

Досым Сатпаев: Я думаю, при Токаеве выход маловероятен. Нужно учитывать его психотип. Это человек, который не хочет вступать в явную конфронтацию с Россией, тем более что после введения в республику сил ОДКБ в январе этого года, которая по сути поддержала Токаева во внутриэлитной схватке, понятно, что есть определенные обязательства. Хотя Токаев говорил, что обязательств нет и что Казахстан будет проводить более самостоятельную внешнюю политику, но в любом случае этот фактор присутствует.

Даже сам факт, что первый президент Назарбаев вполне свободно себя чувствует, свободно передвигается, как внутри страны, так и за ее пределами — это тоже определенные гарантии безопасности, которые он получил от Путина. Поэтому Токаев его сейчас и не трогает активно. Возможно, члены семьи Назарбаева будут находиться под давлением, потому что на них гарантии путинской безопасности не распространяются, но первый президент такую гарантию получил. И это тоже один из фактов того, что фактор Путина в казахстанской политике является одним из значимых. И это многих в Казахстане настораживает, особенно тех, кто рассматривает Россию в качестве потенциальной угрозы.

Антивоенный митинг в Алматы 6 марта 2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Поэтому выход Казахстана из ЕАЭС — это большой мейнстрим в плане требований. Эксперты, бизнесмены стали по сути более громко озвучивать свои требования. Я проанализировал, как это можно сделать. Устав ЕАЭС позволяет выйти из организации в течение года, то есть юридически это несложно. Это как выйти из СНГ. Но опять же Назарбаев загнал Казахстан в ловушку. Потому что, войдя в ЕАЭС, Казахстан оказался по сути в сфере влияния России геополитически. То есть любая попытка Казахстана выйти из ЕАЭС Россией будет восприниматься как враждебный шаг, то же самое и с приостановкой членства в ОДКБ.

На этом фоне, как ни странно, можно долго критиковать Ислама Каримова, покойного президента Узбекистана, но тогда ему хватило ума, во-первых, не войти в Евразийский экономический союз (хотя его туда приглашали, но он заявил о том, что это противоречит национальным интересам Узбекистана) и во-вторых, в 2012 году приостановить участие Узбекистана в ОДКБ. То есть по сути он вывел Узбекистан из-под потенциальных рисков. Потому что мы сейчас видим, что по мере ужесточения санкций, по мере вхождения России в изоляцию и роста милитаристской пропаганды, РФ постепенно будет превращаться в мини-аналог Советского Союза. А это значит, что Путин будет активно пытаться получить публичную лояльность со стороны своих партнеров по ЕАЭС и ОДКБ.

«Наступит момент, когда Россия потребует от Казахстана, чтобы он определился»

Досым Сатпаев: Это говорит о том, что долгие попытки Казахстана усидеть на нескольких стульях будут Россией пресекаться. Наступит момент, когда Россия потребует от Казахстана, чтобы он определился, чтобы ОДКБ стала более серьезной военно-политической структурой в противовес НАТО. А это уже противоречит национальной безопасности Казахстана и нашей внешнеполитической доктрине.

Либо ЕАЭС будет трансформироваться в более тесную уже не экономическую, а политическую структуру. Как некий новый формат союзного государства, куда Беларусь уже окончательно влипла как муха в… мед. Я даже уверен, что Кыргызстан, а там очень сильные пророссийские настроения, будет активными руками за, Беларусь будет активными руками за. Армения сильно зависит от России, тут сложно сказать, возможно, из-за этой зависимости она тоже может занять пророссийскую позицию. Остается Казахстан. И это будет очень серьезным вызовом для нашей республики в перспективе.

«Узбекистан попытается из лимона сделать лимонад, а в Кыргызстане все традиционно»

RFI: Официальный Ташкент озвучил свою позицию довольно четко: они признают территориальную целостность Украины и не признают независимость самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. В Кыргызстане тем временем, судя по проходящим митингам, преобладают пророссийские настроения. Как это можно объяснить?

Досым Сатпаев: Узбекистан, начиная со времен Ислама Каримова, и при Шавкате Мирзиееве проводит более самостоятельную внешнюю политику. Не войдя в ЕАЭС в качестве постоянного члена и имея просто статус наблюдателя, Узбекистан расширяет поле для маневров. Аналогично с неучастием страны в ОДКБ. В этом плане узбекское руководство чувствует себя более свободно.

При этом я даже уверен, что Узбекистан попытается из лимона сделать лимонад. То есть введение жестких санкций против России приведет к тому, что РФ будет просить Узбекистан поставлять на свой рынок побольше сельхозпродукции, не создавая никаких препятствий. Вы знаете, что Узбекистан, Таджикистан, частично Кыргызстан — одни из крупных производителей сельхозпродукции в Центральной Азии. Поэтому для них российский рынок, возможно, будет открыт.

Но я пока здесь вижу такое четкое позиционирование Узбекистана, как государства, которое не собирается ставить свои национальные интересы в ущерб геополитическим играм России. Кстати, непонятно, что будет с атомной электростанцией, которую РФ собиралась строить в Узбекистане. Вроде там все было подписано, но сейчас ситуация поменялась, пока неясно.

С другой стороны, мы видим, что Узбекистан стал более многовекторным, чем Казахстан. То есть если при Исламе Каримове Узбекистан был немного замкнут, была некая форма изоляции, то при Шавкате Мирзиееве ситуация поменялась. И для нас это большой минус.

Антивоенный митинг в Алматы 6 марта 2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Что касается Кыргызстана, то там все традиционно. Посмотрите на президентов Кыргызстана и куда в первую очередь они все бегали, чтобы получить какую-то поддержку — в Москву. Первый президент Аскар Акаев куда убежал — опять же в Москву. Бакиев убежал в Беларусь, но это уже почти одна из областей России, Беларусь в нее превращается. Куда ездили Атамбаев, Жээнбеков или Жапаров, чтобы получить поддержку в своих внутриполитических схватках — опять же к Путину.

Не будем забывать, Кыргызстан — это единственная страна в Центральной Азии, откуда Зеленский отозвал посла Украины, после того как президент Жапаров, по заявлению Кремля, поддержал Россию в ее действиях в Украине. Ни один из президентов в Центральной Азии открыто этого не делал. Получается из пяти стран, входящих в ЕАЭС, три государства заняли антиукраинскую позицию — Россия, Беларусь и Кыргызстан.

Что интересно в свое время Казахстан, еще при Назарбаеве, был страной в Центральной Азии, которая получила большинство нот протеста от Украины. Назарбаев высказывался чуть ли не в поддержку Крымского референдума, потом он критиковал руководство Украины и было что-то еще. Сейчас мы видим, что Кыргызстан попал в эту категорию. При этом Токаев пытается сохранить дипломатическую привычку со всеми держать дверь открытой. Он и с Зеленским проводил переговоры, и с Путиным, сейчас пытается поддерживать контакты и с США, и с Европейским союзом.

Узбекистан себя позиционирует в качестве сильного регионального игрока, который более независим еще и с точки зрения Вооруженных сил, потому что по мировым рейтингам Вооруженные силы Узбекистана являются сильнейшими в Центральной Азии, а также с точки зрения экономического потенциала, в отличие от Кыргызстана.

Да, и узбекские, и кыргызстанские мигранты работают в России. И это серьезный рычаг давления на эти страны. Жесткий пакет санкций приведет к тому, что денежные переводы со стороны трудовых мигрантов на родину сильно сократятся. Возможно, Узбекистану придется быстрее перестраивать свою экономику, создавать новые рабочие места, потому что, если этого не произойдет, Шавката Мирзиеева ожидают политические и социальные взрывы. То же самое в Кыргызстане.

Возможно, часть трудовых мигрантов, выезжая из России, захотят остановиться в Казахстане. Но казахстанский рынок очень маленький. Хотя если брать постсоветское пространство, других альтернатив нет. Опять же Казахстан сильно связан с Россией по ЕАЭС, поэтому пакет санкций будет бить и по нашей стране. Он уже бьет по национальной валюте, у нас девальвация началась очень сильная, растут цены. Здесь тоже есть «слепые» зоны, которые мы пытаемся прощупать. В любом случае ЕАЭС, как «Титаник», может потянуть и нас за собой.

«Наш бизнес бьет в набат. Ситуация для Казахстана будет ухудшаться»

RFI: Казахстан уже ощущает на себе последствия отношений с Россией? И что, по вашим прогнозам, будет дальше?

Досым Сатпаев: С имиджевой точки зрения по Казахстану был нанесен репутационный удар еще в январе, когда ОДКБ здесь появилась. Многие в мире посчитали, что Путин сейчас здесь сильно влияет на руководство страны. Потом эти январские события с пытками, задержание большого количества людей, слова Токаева: «огонь на поражение», которые в мире вызвали очень много жестких реакций, в том числе со стороны руководителей многих стран.

Проблема в том, что в рамках международного сообщества не сильно думают о том, чтобы как-то отделять Казахстан от Евразийского экономического союза и России, воспринимают Казахстан в одной лодке с ними. Естественно, это приведет к тому, что Казахстан будут негласно троллить именно как партнера России, создавать какие-то препятствия. Речь не идет о введении санкций, по крайней мере США уже заявили, что санкции против Казахстана они вводить не собираются. И понятно почему — в нефтегазовом секторе здесь работают крупные американские компании.

Но сейчас уже возникли проблемы с КТК (Каспийским трубопроводным консорциумом). Россия заявила, что там якобы было повреждено оборудование в результате шторма. Из-за этого экспорт казахстанской нефти может приостановиться на два и более месяца, а уже посчитали, что это нанесет колоссальный удар по доходам Казахстана за счет продажи нефти. То есть мало того, что российскую нефть никто не берет, сейчас и казахстанскую мы уже не сможем экспортировать из-за этой так называемой аварии. В Казахстане возникли даже мысли, что это целенаправленные действия России, чтобы Казахстан еще больше стал зависим от РФ. Но у нас нет северных альтернативных маршрутов. Это тоже пример того, что руководство Казахстана за эти десятилетия ничего так и не сделало, чтобы освободиться от России, хотя бы в транспортно-логистическом плане.

И сейчас мы от этого уже страдаем, потому что наш бизнес бьет в набат, наступает катастрофа. По инициативе бизнеса был создан антикризисный штаб. Казахстанские товары уже не берут и никто не хочет страховать нашу продукцию, хотя она не под санкциями, но находится в российских портах и никто не хочет ее оттуда брать. Вот вам конкретный пример того, что мы уже имеем в экономическом плане.

Ситуация для Казахстана будет ухудшаться. Это так называемый идеальный шторм. То есть когда накладывается большое количество неблагоприятных факторов в одной точке, что приводит к гигантскому кумулятивному негативному эффекту. И это связано с тем, что геополитический внешний хаос наложился еще на внутренний хаос казахстанский, как показали январские события. И это давление с двух сторон, внешнее и внутреннее, сейчас будет усиливаться и влиять друг на друга.

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