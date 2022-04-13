На таджикско-кыргызстанской границе произошла перестрелка между пограничниками

12 апреля на границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка между сотрудниками пограничных служб. С обеих сторон имеются раненые. За два дня до конфликта в Душанбе состоялась встреча топографов, делегации двух стран пытались в очередной раз договориться о делимитации границы.

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Перестрелка между пограничниками произошла на границе между селами Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана. Короткая стычка между патрулями, прекратившаяся в результате переговоров, имела продолжение. После девяти вечера по местному времени перестрелка возобновилась. При этом с таджикской стороны использовались минометы, было обстреляно село Достук на территории Кыргызстана.

Состояние раненого кыргызстанского военнослужащего оценивается как тяжелое.

Это далеко не первый конфликт на таджикско-кыргызстанской границе. Весной 2021 года здесь погибли десятки военных и мирных жителей, в том числе дети. Более двухсот человек получили ранения, десятки тысяч местных жителей лишились крыши над головой. В 2020 году на границе имели место семь вооруженных конфликтов. Ранее, в том числе и в советское время, число вооруженных стычек и более масштабных столкновений достигало нескольких десятков.

Отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном отмечены напряженностью. Обострение началось 27 января, когда в результате перестрелки пострадали несколько человек.

Причиной конфликтов, регулярно возникающих в этом регионе, является отсутствие точно прочерченной границы. В Ферганской долине находятся три области Кыргызстана (Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская), три — Узбекистана (Андижанская, Наманганская и Ферганская) и Согдийская область Таджикистана. У каждого государства существуют анклавы на соседних территориях. Из 971 км кыргызско-таджикской границы описано лишь 519 км.

В Душанбе за два дня до перестрелки состоялась встреча топографов Таджикистана и Кыргызстана. МИД Таджикистана в понедельник сообщил, что делегации работали над делимитацией и демаркацией границы.

В середине марта, после перестрелки между пограничниками, Кыргызстан и Таджикистан запретили своим военнослужащим применять оружие, кроме случаев, предусмотренных законодательством каждой страны.

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