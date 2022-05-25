Социальный взрыв, криминал или терроризм? В Таджикистане с середины мая не стихают протесты в Горном Бадахшане

Начавшиеся в середине мая протесты жителей Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана против местных властей переросли в столкновения с силовиками, в результате которых уже десятки человек погибли, больше сотни демонстрантов арестовано. Душанбе назвал происходящее в регионе криминальными разборками и объявил антитеррористическую операцию, арестована местная правозащитница, а независимым СМИ пришлось отказаться от освещения событий из-за угроз властей.

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Предпосылки протестов

14 мая суд в Душанбе огласил приговор памирскому бойцу ММА Чоршанбе Чоршанбиеву по делу о призывах к перевороту в Таджикистане. Известный в ГБАО спортсмен получил 8,5 лет колонии. Сразу после этого в Горном Бадахшане начались волнения. Несколько сотен жителей города Хорога, административного центра региона, вышли на акцию протеста и потребовали отправить в отставку главу ГБАО и мэра Хорога, а также снять все блокпосты в областном центре и прекратить преследование жителей Бадахшана, продолжавшееся с ноябрьских событий 2021 года, когда в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошткалинского района ГБАО был убит местный житель Гулбиддин Зиёбеков. После этого в регионе вспыхнули протесты, участников которых арестовали, а расследование убийства Зиёбекова так и не доведено до конца.

Горный Бадахшан — автономная область, расположенная в высокогорном районе таджикистанской части горной системы Памир. Территория региона составляет почти 45% от всего Таджикистана, но население ГБАО — 230 тысяч человек — это только три процента от общей численности населения страны. Основная часть жителей является последователями исмаилизма — ответвления шиитского ислама, в то время как большинство населения Таджикистана — мусульмане-сунниты. Официальным языком в провинции является таджикский, но в своей повседневной жизни люди говорят на местных языках: шугни, рушани, бартанги и язгулями.

16 мая жители Хорога попытались собраться в центре города, чтобы выразить протест из-за отказа властей выполнять требования демонстрантов. Однако силовики разогнали протестующих, применив резиновые пули и слезоточивый газ. По официальным данным, в ходе столкновений протестующих с силовиками один житель Хорога погиб и трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Местные жители сообщили, что ранения получили и несколько участников протеста. 18 мая в Рушанском районе ГБАО, по информации властей, местные жители заблокировали трассу Душанбе — Хорог.

Антитеррористическая операция

Власти обвинили протестующих в «членстве в преступных группировках» и «организации вооруженного сопротивления властям» по указанию из-за рубежа. Душанбе объявил в регионе контртеррористическую операцию. 23 мая МВД Таджикистана опубликовало список из 19 участников митингов в ГБАО, которые, как сообщалось, добровольно сдались властям. На следующий день ведомство уже объявило о задержании 46 жителей Рушанского района Горно-Бадахшанской автономии по обвинению в членстве в «преступных и экстремистско-террористических группировках» и участию в митингах.

Спустя всего три дня после первого разгона демонстрантов, 19 мая власти Таджикистана сообщили, что в ходе «антитеррористической операции» в Горно-Бадахшанской автономной области убиты девять человек, в том числе один сотрудник сил безопасности. В то же время местные жители рассказали «Радио Озоди» (таджикская редакция «Радио Свобода», что им передали тела 21 погибшего. Другие источники сообщали о 25 жертвах. В заявлении ООН, которое приводит «Радио Озоди», со ссылкой на собственные источники говорится о более 40 погибших и более ста задержанных.

Убийство одного из лидеров и арест правозащитницы

Одним из организаторов протестов Душанбе назвало влиятельного местного неформального лидера — Махмадбокира Махмадбокирова — и его соратников. В феврале 58-летнему Махмадбокирову было официально предъявлено обвинение в оскорблении и применении силы в отношении представителя правительства, а также в разжигании межнациональной розни. 22 мая при загадочных обстоятельствах Мамадбокир Мамадбокиров был убит возле своего дома в Хороге. В социальных сетях пишут, что Мамадбокирова застрелил снайпер одного из силовых ведомств.

Соратники Мамадбокирова заявляют о причастности к убийству властей Таджикистана. Однако в МВД республики такие обвинения отрицают и утверждают, что убитый стал жертвой внутренних разборок криминальных групп. Таджикские власти называют Мамадбокирова главой организованной преступной группировки. Власти считают, что Мамадбокиров и другие неформальные лидеры региона причастны к контрабанде наркотиков, оружия и драгоценных камней. Их вооруженные сторонники были замешаны в нападениях и убийствах государственных чиновников.

Несколькими днями ранее, 18 мая, сотрудники Государственного комитета нацбезопасности и Генпрокуратуры Таджикистана задержали в Душанбе 65-летнюю правозащитницу Ульфатхоним Мамадшоеву и ее бывшего мужа генерала Холбаша Холбашова. Против них возбудили уголовное дело по обвинению в «публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя» (часть 2 статьи 307 Уголовного кодекса Республики Таджикистан). Мамадшоевой грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

24 мая на государственном телевидении показали журналистское «расследование», в котором утверждается, что убитый Мамадбокир Мамадбокиров, арестованные Холбаш Холбашов и Ульфатхоним Мамадшоева, а также скрывающийся в Европе Алим Шерзамонов еще в марте спланировали массовые беспорядки, начавшиеся в середине мая в Горном Бадахшане. В фильме показывают также кадры с «признательными показаниями» самих Холбашова и Мамадшоевой, в которых они заявляют, что «сожалеют о случившихся событиях и приносят извинения жителям Хорога, Рушана и Рошткалы». Шерзамонов опроверг все утверждения о подготовке и организации протестов.

Давление на СМИ

Одно из главных независимых СМИ страны, агентство «Азия Плюс», в первые же дни протестов заявило, что решило воздержаться от освещения событий в ГБАО. Руководители агентства сообщили, что получили официальное предупреждение Генеральной прокуратуры и «неофициальное предупреждение от других госструктур» о том, что издание «дестабилизирует ситуацию в стране», и пригрозили закрытием. Другие СМИ ограничились публикацией официальных заявлений властей о событиях в регионе. Некоторых живущих в Душанбе журналистов-уроженцев ГБАО вызвали «на беседу» в Госкомитет нацбезопасности.

Единственным таджикским СМИ, освещающим протесты в Горном Бадахшане, осталось «Радио Озоди». Журналисты международной медиа-корпорации 17 мая встретились для интервью с задержанной на следующий день гражданской активисткой Ульфатхоним Мамадшоевой. После записи интервью на журналистов напали неизвестные, которые отобрали всю служебную технику, а также рабочие и личные мобильные телефоны. Власти Таджикистана факт нападения пообещали проверить, а от комментариев по поводу давления на местные СМИ отказываются.

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