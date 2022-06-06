Референдум в Казахстане: изменение Конституции поддержали 77% проголосовавших

Поправки к Конституции Казахстана на воскресном референдуме 5 июня поддержали более 77 процентов граждан страны, пришедших на участки. Об этом сообщила в понедельник Центральная комиссия референдума. Явка, по утверждению ЦКР, немного превысила 68 процентов. Поправки предусматривают переход от суперпрезидентской формы правления к президентской, с усилением роли парламента и видимой установкой на демократизацию страны. Однако опрошенные RFI эксперты полагают, что целью референдума было вовсе не принятие поправок, а сами они не так уж значительно меняют систему власти.

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Внесение изменений в Конституцию Казахстана на референдуме в воскресенье, 5 июня, поддержали 77,18% граждан, принявших участие во всенародном голосовании. «Это шесть миллионов 163 тысячи 863 человека», — заявил председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров, оглашая предварительные итоги волеизъявления.

Всего, по данным ЦКР, участие в референдуме приняли 68,06% граждан, включенных в списки для голосования (в них числится более семи миллионов 986 тысяч человек). По официальным данным, больше всего голосов в поддержку поправок зафиксировано в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях — почти 82%. Меньше всего — в Алматы, где изменения поддержали около 65% голосовавших, отмечает «Радио Азаттык» (Казахская редакция «Радио Свобода»).

Против поправок проголосовали 18,66% участников референдума. 2,6% бюллетеней были признаны недействительными.

На всенародное голосование вынесли 56 поправок в 33 статьи Основного закона Казахстана. Это фактически треть всей Конституции.

В новой редакции полностью исключается статус «Первого Президента» и «Елбасы» (Лидера нации), прописанный ранее для Нурсултана Назарбаева.

Родственникам президента запретят занимать руководящие посты в государственном секторе, а для самого президента в Конституции будет прописан беспартийный статус. В стране будет восстановлен Конституционный суд, в который смогут обращаться граждане.

Запрет на смертную казнь будет закреплен в Конституции. В новой редакции появится институт уполномоченного по правам человека (в старой редакции его не было).

Поправки снижают до 5% барьер для прохождения партий в парламент, упрощается процедура регистрации партий для участия в выборах. Беспартийным гражданам вновь разрешат баллотироваться в парламент и региональные законодательные собрания. 70% членов парламента будут избираться по пропорциональной системе, а 30 % — по мажоритарной.

►►► Зачем в Казахстане спешно провели референдум по изменению Конституции — комментарии экспертов

Подсчет бюллетеней. Конституционный референдум в Казахстане 5 июня 2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Известный казахстанский политолог Досым Сатпаев в комментарии RFI отметил, что — при всех изменениях, направленных на переход от суперпрезидентской республики к президентской, с усилением роли парламента и видимой установкой на демократизацию — «Конституция останется по сути назарбаевской».

Здесь больше попытка Токаева красиво подать упаковку, а начинка вызывает много вопросов. Я даже скажу такую крамольную мысль. Сама по себе Конституция, в которую хотят внести изменения, по сути останется назарбаевской. Ключевая задача, которая стояла перед Токаевым, заключалась в том, что нужно убрать назарбаевскую систему, суперпрезидентство, вернуть систему сдержек и противовесов, которую Назарбаев уничтожил с 1995 года. Но эти поправки не возвращают систему сдержек и противовесов. Главная суть этих поправок состоит в том, чтобы сохранить за президентом ключевые рычаги управления. Вот в чем основная проблема, — отмечает Досым Сатпаев.

Политолог полагает, что задачей референдума 5 июня было не столько внесение поправок в Конституцию, сколько «получение [президентом] Токаевым легитимности в глазах казахстанской общественности».

На мой взгляд, референдум — это репетиция будущих президентских выборов в Казахстане, потому что для Токаева сейчас важно понять, сколько в стране его сторонников. Подсчет реальных голосов будет неким социологическим неформальным замером для власти, которая поймет, насколько мощная поддержка у Токаева и насколько мощная протестная группа, — полагает Досым Сатпаев.

Конституционный референдум в Казахстане 5 июня 2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Конституционный референдум в Казахстане 5 июня 2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

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