После ПМЭФ рейтинг президента Казахстана взлетел вверх. Что стоит за громкими заявлениями Токаева

КОММЕНТАРИИ

Петербургский международный экономический форум в этом году запомнился довольно смелой риторикой казахстанского президента. Казахстан, который до недавнего времени занимал предельно дипломатичную позицию, в рамках ПМЭФ на самом высоком уровне довольно четко расставил все точки над «i» в вопросах, которые до недавнего времени неоднозначно трактовались как в российском, так и в казахстанском обществе. В присутствии Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает «квазигосударственные территории», к которым он относит «ДНР» и «ЛНР». Президент также выразил сомнение в политике «импортозамещения», а еще раскритиковал некоторых российских деятелей, которые в последнее время активно совершают информационные атаки на Казахстан и проводимую им внешнюю политику. Корреспондент RFI изучила настроения казахстанцев после столь резонансных заявлений.

Реклама Читать далее

Обычно спокойный по выходным Казнет в этот раз буквально забурлил сообщениями о прошедшем экономическом форуме в Санкт-Петербурге и тезисах, которые там прозвучали из уст казахстанского президента. В своих пабликах казахстанцы высказывали разные мнения. Кто-то выражал одобрение и восхищение, кто-то — сомнения и критику. Некоторые пользователи предположили, что все сказанное президентом Казахстана на площадке ПМЭФ было обговорено заранее с российской стороной. Многие писали, что нужно акцентировать внимание на нерасследованных делах о пытках в ходе январских протестов в Казахстане, а не на громких тезисах. В любом случае отрицать тот факт, что высказывания Токаева вызвали общественный резонанс, нельзя.

Примечательно то, что модератором пленарного заседания форума была поставлена медиаменеджер Маргарита Симоньян. Она же несколькими неделями ранее в своем телеграм-канале возмущенно задавалась вопросом: «Зачем Россия спасала Казахстан?» Под «спасением» Симоньян подразумевала ввод миротворческого контингента ОДКБ в Алматы в ходе январских митингов.

Ее супруг режиссер Тигран Кеосаян позже раскритиковал казахстанцев за отмену парада Победы в республике, с тонким намеком на то, что Казахстан может повторить судьбу Украины. После этого в социальных сетях казахстанцы стали высказывать свое возмущение подобной риторикой. МИД страны в свою очередь заявил о том, что включит Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.

Некоторые казахстанские эксперты посчитали, что после всех этих громких скандалов поставить модератором на форуме, где будет присутствовать Токаев, именно Симоньян — это провокация с российской стороны.

Вот, что пишет по этому поводу политолог Досым Сатпаев в своей страничке в Facebook:

Казахстан уже вошел в третью информационную фазу гибридной войны со стороны России. Первая фаза была связана с атакой на казахстанских гражданских активистов, которые выступили в поддержку Украины. Вторая фаза имела своей целью громко заявлять об украинском сценарии в Казахстане. Третья фаза уже была связана с обвинениями в адрес руководства Казахстана. И Тигран Кеосаян этого даже не скрывал.

Политолог предположил, что после выступления Токаева на форуме в Санкт-Петербурге казахстанцам надо готовиться к новым информационным атакам со стороны российского телевидения, телеграм-каналов и сайтов.

К слову, таковые не заставили себя долго ждать. Уже выступил с неоднозначным заявлением в адрес Казахстана глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что Россия якобы спасла Казахстан, когда последний «чуть не потерял суверенитет». Эти реплики также подверглись критике со стороны казахстанцев, а некоторые напомнили Кадырову о переселении чеченского народа в феврале 1944 года в Казахстан.

Российские журналисты поспешили назвать «отголоском» форума приостановку отгрузки казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум в Новороссийске. По официальной же версии, на участке проводят работы по обезвреживанию неразорвавшихся торпед и мин времен Второй мировой войны. И информация об этом прозвучала раньше заявлений Токаева.

О тезисах форума и конспирологии вокруг него корреспондент RFI поговорила с политологом, директором Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеевым.

Президент озвучил мнение большинства казахстанцев

Уразгали Сельтеев: «Безусловно, после заявлений на петербургском форуме рейтинг Токаева резко вырос, но здесь такая цель не преследовалась. Это не популизм, не хайп и не гонка за рейтингами. Так сложилось, что президент озвучил мнение большинства казахстанцев. Но, по сути, ничего нового он не сказал. Позиция Казахстана была ясна Вашингтону, Брюсселю, Пекину и Москве и до форума.

Что важно — президент озвучил эти тезисы в очном формате на одной площадке с президентом РФ. Почему это так важно? Потому что у нас, особенно в последние два года, очень часто возникают непонятные ситуации в информационном пространстве в контексте российско-казахстанских отношений. Ряд окологосударственных деятелей в России некорректно высказывается в адрес Казахстана, они сами так или иначе по-своему интерпретируют внешнюю политику Казахстана, передергивают решения казахстанских властей. Потом эти заявления дезавуируют уже официальные власти — МИД, Кремль. Это происходит как-то отдельно, фрагментарно. А тут получается, оба президента подтвердили, что нет острых противоречий. Есть какие-то спорные моменты, но они решаются в ходе переговоров.

Непризнание ДНР и ЛНР — это принципиальная позиция Казахстана

На уровне официальной власти антироссийской риторики в Казахстане нет абсолютно. Токаев назвал вещи своими именами и еще раз расставил акценты. Во-первых, то, что он сказал по ДНР и ЛНР — это принципиальная позиция Казахстана: квазигосударственные объединения мы не признаем. Это наш принцип, мы от него не отойдем.

Второе касается санкций. Мы не можем нарушать санкционный режим, в котором находится Россия, но при этом, как с нашим союзником, продолжим развивать отношения в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Это четкая позиция.

Резонанс вызвало то, что это было проговорено на самом высоком уровне. Это было очень важно, потому что теперь любые информационные «уколы» или атаки со стороны внутриэлитных групп из России, либо тех, кто пытается вбить клин пропагандистскими информационными методами, — они бессмысленны.

При этом уже на следующий день после форума пошла реакция, начались непонятные выпады со стороны российских экспертов – ноунеймов через российские СМИ, которые являются частью пропагандистской машины. Мы прекрасно понимаем, по каким алгоритмам это все выстраивается.

Со стороны России — это еще и какое-то ревностное отношение, потому что выступления Токаева вызвали резонанс не только на постсоветском пространстве, но и на западе.

Ситуация с приостановкой отгрузки казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум никак не связана с заявлениями Токаева, прозвучавшими на форуме. Это притянуто за уши этими же российскими экспертами и журналистами. Поскольку, если отследить хронологию событий, то можно увидеть, что все это началось до форума. То же самое — по форуму. Приглашение на него Токаев получил до начала активного военного российско-украинского конфликта. Поэтому конспирология здесь неуместна.

Что касается ситуации с вводом сил ОДКБ в январе этого года в Казахстан, то здесь Токаев также четко пояснил и с дипломатической точки зрения, и с точки зрения подхода к участию любого субъекта в составе какой-либо международной организации. Понятно, что если говорят про НАТО, то подразумевают США, потому что это ключевой игрок. Если про ОДКБ, то подразумевают Россию. Но надо понимать, что в контексте участия или членства в этих организациях, ОДКБ — не есть Россия. В Алматы, я напомню, в январе в составе миротворческого контингента ОДКБ прибыли, помимо российских, подразделения еще нескольких стран.

Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24»: «В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что вот, мол, Россия спасла Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно служить и кланяться в ноги России. Считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности»

Российской стороне выгодно говорить, что РФ спасла Казахстан

Понятно, что российской стороне выгодно говорить, что РФ спасла Казахстан с точки зрения пропаганды, влияния на российскую общественность. Но те, кто занимается идеологией и пропагандой, рассчитанной на внутреннюю российскую аудиторию, пренебрегают фактором внешнеполитических отношений.

У России вообще очень мало друзей осталось. А Казахстан с Россией географически в любом случае будет сотрудничать —какая бы ситуация в мире ни складывалась. И Казахстан будет работать с любым лидером, любой группой, которая будет находиться в Кремле — сейчас или после. Это данность, и от этого никуда не уйти.

Когда происходят информационные атаки на Казахстан, они преследуют цель внутренней мобилизации, то есть это по сути отвлечение россиян от каких-то их внутренних проблем, так называемое переключение информационной повестки. Но пытаясь выстраивать образ сильной России, некоторые пропагандисты и кураторы, которые отвечают за это в Кремле, перегибают палку. Этот сигнал на форуме и был им направлен. В том смысле, что это им обойдется гораздо дороже в будущем, потому что они не просто вбивают клин, нанося вред на уровне официальной власти, они таким образом разобщают наши общества, закладывают зачатки недоверия, у россиян складывается неправильный образ Казахстана — и у казахстанцев складывается негативный образ россиян. Таким образом сами россияне формируют антироссийскую риторику в казахстанском обществе.

Разговоры в духе «разворота Казахстана от России» — это чистый хайп

После январских событий мы видим, что для Казахстана внешняя политика — это прежде всего укрепление экономического сотрудничества, привлечение инвестиций, налаживание и поиск разных транспортных коридоров, логистических путей. Нам, безусловно, нужны зарубежные деньги в стране. Токаев использует любые площадки — поездка в Иран, следом в Катар, где он будет участвовать в Катарском экономическом форуме. Что касается внешней политики — да, это та самая многовекторность, и она сейчас усиливается, потому что мы не можем не работать с разными субъектами.

Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх. Учитывая национальные интересы, республика готова работать с любым субъектом. И поэтому в свете очевидного ослабления российской экономики в условиях санкционного режима Казахстану надо усиливать взаимодействие с другими партнерами. Но здесь не идет речь о том, что страна будет отдаляться от России. Казахстан в любом случае будет сотрудничать с РФ, тем более на уровне торгово-экономического взаимодействия. У нас 40 процентов импортной корзины состоит из российских товаров. Это историческая и географическая данность.

Разговоры в духе «разворота Казахстана от России» — это чистый хайп, инсинуации, конспирология. Это невозможно, такого никогда не произойдет. Эти вбросы также могут делать и внешние силы. Есть такая теория пресловутая — «несколько башен Кремля». Но там действительно функционируют несколько элитных групп, которые параллельно ведут свои линии и, в том числе, там есть мнение, что где-то периодически надо обострять отношения с Казахстаном. Это недальновидная политика, потому что в угоду внутриполитическим интересам представители российской власти наносят вред внешнеполитическим. При том, что внешняя политика России сейчас должна быть в приоритете, с учетом что эта страна является изгоем в мире».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться