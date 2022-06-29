«Партнерский» поход на восток: Путин совершает первую зарубежную поездку после начала войны

Президент России Владимир Путин совершает первую с начала войны в Украине зарубежную поездку. Во вторник, 28 июня, он прилетел в Душанбе на встречу с президентом Таджикистана, а на следующий день отправился в Ашхабад на Каспийский саммит. Как сообщили в Кремле, в ходе рабочих встреч обсуждались в том числе возможное вступление Таджикистана в Евразийский экономический союз и ситуация в Афганистане — а в Украине уже предостерегли страны Центральной Азии от помощи Москве в обходе санкций Запада.

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Как сообщает «Коммерсант», в Душанбе Владимира Путина президент страны Эмомали Рахмон встретил объятиями у трапа самолета. Он назвал Россию «важным стратегическим партнером Таджикистана», отношения с которым имеют «высокую динамику развития». Сам Путин также подчеркнул перспективы сотрудничества между странами, а острую тему — войну в Украине, которую в Кремле называют только «спецоперацией» — в открытой части пресс-конференции и вовсе не упомянули.

Основными темами разговора между Рахмоном и Путиным, как заявили в пресс-службе президента Таджикистана, стали «модернизация вооруженных сил центральноазиатской республики» и рост товарооборота на 50% за первую половину 2022 года, передает «Фергана».

Все это лидеры обсудили в контексте напряженной обстановки на таджикско-афганской границе после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан», с которым Россия уже наладила связи. Делегации талибов неоднократно посещали Москву и даже ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Таджикистан же отказался от каких-либо попыток выстроить отношения с движением и решил поддерживать Фронт национального сопротивления Афганистана (в отличие от остальных стран Центральной Азии).

С Рахмоном, который находится у власти 28 лет, Путин поддерживал особые отношения еще до военного вторжения — в 2021 году таджикский лидер был единственным главой иностранного государства, присутствовавшим на мероприятиях 9 мая в Москве. Но в этом году на военный парад не пригласили и его, а по отношению к ситуации в Украине Таджикистан занял скорее нейтральную позицию: страна воздержалась от голосования по двум резолюциям ООН, критикующим Россию, и не признала ни аннексию Крыма, ни независимость так называемых ЛНР и ДНР. В мае же Таджикистан также посетил помощник госсекретаря США Дональд Лу, который заявил, что санкции против России не должны негативно сказаться на странах Центральной Азии.

В Кремле заявили, что перспективы вступления Таджикистана в Евразийский экономический союз — ЕАЭС — все еще «изучаются» на разных уровнях. И в этом случае Душанбе также показал свою уникальную для региона позицию: Таджикистан — единственная страна ОДКБ, которая до сих пор не участвует в этом экономическом союзе. Но вступление в него в эпоху жестких экономических санкций против Москвы не кажется вероятным, хотя в России еще в 2021 году говорили, что такое членство было бы «полезным и для Таджикистана, и для стран этой организации».

В экономическом плане лидеры двух стран могли обсудить вопрос обхода санкций ЕС и США против России из-за военного вторжения в Украину, пишет «Радио Свобода». Официального подтверждения этой информации нет, однако с таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Второй пункт повестки Путина — визит в Ашхабад на Каспийский саммит. В нем принимают участие лидеры четырех государств помимо России — Туркменистана, Азербайджана, Казахстана и Ирана. Ожидается, что Путин проведет там «ряд двусторонних встреч», а главное заседание саммита проходит в «узком составе», передает РИА Новости. Reuters сообщает, что Путин встретится и с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Еще одна встреча, о которой отдельно сообщили в Кремле, — с экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

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