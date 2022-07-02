В Узбекистане тысячи людей вышли на акции протеста против поправок в конституцию

В автономном регионе Узбекистана, республике Каракалпакстан в пятницу, 1 июля, прошли массовые демонстрации против инициативы президента Узбекистана внести поправки в конституцию государства, которые должны изменить статус Каракалпакстана. СМИ сообщают, что в столицу Каракалпакстана отправился президент страны Шавкат Мирзиёев.

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Республика Каракалпакстан — крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны, однако численность его населения чуть больше 5% от всего населения Узбекистана. В республике признаются два официальных языка: каракалпакский и узбекский. В 1990 году Верховный совет Каракалпакской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Но в 1993 году был подписан межгосударственный договор о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана.

Жители республики возмутились проектом поправок в конституцию Узбекистана, который был вынесен на общественное обсуждение 26 июня. Конституционная реформа предполагает, среди прочего, убрать из описания статуса Каракалпакской республики слово «суверенная», а также упоминание о праве Каракалпакстана на выход из состава Узбекистана через референдум.

1 июля десятки тысяч жителей Нукуса, столицы республики, вышли на улицы города, чтобы выразить свое несогласие с поправками. По данным СМИ, митинги прошли в других городах региона — Чимбае и Муйнаке. Там нескольких протестующих задержали. Сообщается, что массовые протесты начались после того, как сотрудники правоохранительных органов задержали местного юриста Даулетмурата Тажимуратова. В республике уже несколько дней с перебоями работает интернет.

В министерстве внутренних дел Узбекистана называют демонстрации незаконными и утверждают, что граждане неправильно истолковали конституционную реформу. «В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится работа по разъяснению о недопустимости нарушений законодательства, а также рассмотрению обращений граждан в установленном порядке», — говорится в заявлении министерства.

Власти региона заявили о «попытке захвата органов государственного управления». В совместном заявлении высшего представительного органа, правительства и МВД Каракалпакстана говорится, что неназванные «организаторы беспорядков» «предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество». Авторы заявления утверждают, что за протестами стоят «отдельные нездоровые внешние силы из-за рубежа».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу вылетел в Нукус. Об этом сообщает «Радио Озодлик», со ссылкой на данные сервиса Flightradar24. По сервису также видно, что в столицу Каракалпакстана направляется самолет премьер-министра Абдуллы Арипова. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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