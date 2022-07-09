Россия снова заблокировала транзит казахстанской нефти. Казахстан ищет обходные пути

Россия в третий раз с начала полномасштабной войны с Украиной заблокировала работу нефтепровода, по которому казахстанская нефть идет в направлении Европы через Новороссийск. Власти Казахстана заявляют, что будут развивать поставки в обход России и призывают Евросоюз к сотрудничеству в этом деле.

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4 июля 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем высказал готовность помочь Европе преодолеть кризис с энергоносителями.

А на следующий день, 5 июля, районный суд Новороссийска на месяц заблокировал работу «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК), по которому казахстанская нефть идет в европейском направлении.

Нефтепровод КТК, проложенный от обширных нефтяных месторождений запада Казахстана до Черного моря, заканчивается морским терминалом близ Новороссийска. Через него по территории России проходит более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

На объектах консорциума в Новороссийске проверка 6 мая обнаружила нарушения экологического законодательства. Причем речь не идет о каком-либо загрязнении. Контролеры выявили «документарные нарушения по плану ликвидации аварийных разливов нефти». То есть работу терминала суд остановил, сославшись на якобы неправильно составленные бумаги.

«Есть основания подозревать, что это политическое решение. Это демонстрация силы и вульгарная месть за позицию, высказанную в присутствии президента (Владимира Путина) Токаевым» на Петербургском экономическом форуме, — полагает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

В июне в Петербурге Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает т.н. «ДНР» и «ЛНР» отдельными государствами, а также раскритиковал российских публичных фигур, совершавших информационные атаки против Казахстана.

«Россия уже начала энергетическое давление на Казахстан, мешая нашему нефтяному экспорту. Когда-то она это делала по отношению к Украине в газовой сфере, используя её зависимость от российской газовой политики», — отмечает в свою очередь казахстанский политолог Досым Сатпаев.

Эксперт по Центральной Азии, бывший научный сотрудник Московского Центра Карнеги Темур Умаров считает, что блокировка экспорта казахстанской нефти может быть проявлением недовольства тем, что Казахстан отказался поддержать российскую войну против Украины, но также давлением на Евросоюз в попытке показать, что Россия может изолировать Европу не только от своих поставок, но и от поставок даже из Казахстана.

Михаил Крутихин отмечает, что казахстанская нефть пользуется спросом в странах центральной и южной Европы и играет там немалую роль.

Сможет ли Кахастан быстро найти замену маршруту через РФ?

Нынешняя приостановка транзита казахстанской нефти — уже третья с начала полномасштабной российско-украинской войны. В июне, к примеру, Россия заблокировала работу КТК якобы из-за обнаружения мин времен Второй мировой войны в акватории порта.

На фоне известий об очередной остановке КТК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству Казахстана проработать альтернативные пути поставок. В качестве приоритетной цели он назвал развитие Транскаспийского маршрута. Речь идет о пути через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в Европу — в обход России.

Токаев также поручил превратить казахстанские порты в «один из ведущих хабов Каспийского моря». «Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время», — заявил он на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

Казахстан уже давно переправляет нефть на танкерах через Каспийское море, рассказывает Михаил Крутихин. Казахстанская нефть следует через Каспий в Баку, затем в грузинские порты на Черном море, откуда уходит на экспорт.

Однако, как указывает Крутихин, у Казахстана сейчас нет логистических возможностей для быстрой замены поставок через российскую территорию. Нефтепровод по дню Каспийского моря не построен, а столько танкеров там нет, отмечает он.

Темур Умаров соглашается, что возможности быстро диверсифицировать маршруты поставок у Казахстана нет. «Энергорынок очень медленно реагирует на такие вещи, там планирование идет на годы вперед, невозможно за одну ночь все поменять. Надо понимать, насколько путь через Новороссийск был важен для Казахстана. Это оптимальный маршрут, альтернативы которому нет и не появится в ближайшее время. Есть, конечно, другие маршруты: маршрут через Каспий, через Азербайджан, есть труба в Китай. Но это намного дороже и не так выгодно, как через Новороссийск», — отмечает специалист.

Политолог Досым Сатпаев полагает, что Казахстан «еще ждет немало неприятных сюрпризов», поэтому страна должна начать формировать антикризисную модель. «Мы надолго оказались зажаты, с одной стороны, российским желанием затянуть всех своих партнеров по ЕАЭС и ОДКБ в свое „геополитическое“ и „экономическое“ одиночество и, с другой стороны, рисками вторичных санкций со стороны Запада», — отмечает политолог.

Он подчеркивает, что за 30 лет независимости Казахстан так и не слез с «сырьевой иглы», и на 80% его нефтяной экспорт зависит от воли и желания России. Энергетическое давление со стороны РФ должно ускорить снижение зависимости Казахстана от экспорта сырья, надеется он.

Есть ли у Казахстана рычаги давления на Россию?

В случае, если российское давление на Казахстан будет продолжаться, Казахстан может осложнить жизнь российским компаниям, говорят эксперты.

«Если Казахстан поставят в безвыходное положение, он может запретить „Роснефти“ пользоваться нефтепроводом Омск — Павлодар — китайская граница. „Роснефть“ экспортирует по нему 10 млн тонн своей нефти в Китай через Казахстан. Казахстан мог бы свою нефть по этому маршруту отправлять в Китай», — говорит Михаил Крутихин.

По его словам, Казахстан также может перекрыть поставки газа с Карачаганакского проекта на Оренбургский нефтеперерабатывающий завод. «Без казахстанского газа газпромовский завод в Оренбурге встанет, потому что своего газа вокруг уже нет», — отмечает он.

Как полагает Михаил Крутихин, с учетом позиции российского руководства самый вероятный сценарий — рост напряженности. «Я пока вижу твердую позицию Казахстана. Руководство Казахстана не собирается выступать в поддержку войны, которая развязана на украинской земле, признавать сепаратистские республики и разделять ответственность за то вранье, которое исходит из Москвы. Судя по всему, в Казахстане сейчас сильное влияние Китая, увеличивается влияние Турции, Европа и американцы там тоже имеют хорошие позиции. Чувствуя за спиной такую поддержку, Казахстан может позволить себе отказаться от роли российского сателлита», — говорит Михаил Крутихин.

Темур Умаров при этом отмечает, что полностью «оторваться» от России невозможно, «как минимум потому что Казахстан интегрирован в евразийское пространство и довольно большое присутствие и российских бизнес-интересов в Казахстане и наоборот».

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