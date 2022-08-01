В Казахстане заметно увеличили расходы на оборону. Каковы мотивы властей и состояние казахстанской армии?

Белорусский солдат из контингента ОДКБ в районе военного аэродрома Жетыген к северу от Алматы, Казахстан, 11 января 2022 г.

Правительство Казахстана в этом году значительно увеличило бюджетные траты на оборону. Что известно о мотивах такого решения и о нынешнем состоянии вооруженных сил Казахстана?

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Правительство Казахстана, несмотря на прогнозируемое замедление экономики, в этом году значительно увеличило расходы на оборону. После январских событий и полномасштабного вторжения РФ в Украину власти дополнительно выделили 441 млрд тенге (почти 1 млрд долларов) на «повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по ЧС».

Это значительное увеличение, сопоставимое с общими затратами на министерство обороны, изначально запланированными на 2022 год.

В январе 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне волнений и погромов обратился за военной поддержкой к альянсу ОДКБ, где главную роль играет Москва. Англоязычный портал Eurasianet отмечает, что плохая дисциплина в армии, правоохранительных органах и спецслужбах усугубила ситуацию, вынудившую Токаева поставить себя в зависимое положение. Группировка ОДКБ, преимущественно состоящяя из российских военных, пробыла в Казахстане несколько дней.

На фото — бойцы российского контингента ОДКБ в Алматы 13.01.2022 AP

События начала января Токаев описывал как «вооруженную агрессию со стороны международного терроризма» против Казахстана. Этим он обосновывал правомерность обращения к ОДКБ, который, по своему уставному договору, не может вмешиваться во внутренние дела стран, но может оказать военную помощь в случае внешней агрессии.

Ряд аналитиков считают, что насилие на улицах Алматы связано не с агрессией извне, а с противоборством силовых элит, близких нынешнему президенту Токаеву и бывшему президенту Назарбаеву. Иными словами, речь идет о дележе власти под шум протестов.

За январским кризисом, начавшимся с протестов против повышения цен на газ в газодобывающем Жанаозене, последовали отставки приближенных Нурсултана Назарбаева и заявления Токаева о необходимости реформировать силовые ведомства.

Опасения относительно амбиций РФ или реакция на январский кризис?

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Казахстан (как и другие страны Центральной Азии) не демонстрировал такой же лояльности режиму Путина, как режим Лукашенко. Несмотря на то, что Казахстан является союзником РФ по ОДКБ и проводит с Россией совместные военные учения, невозможно не заметить охлаждения и даже напряженности в двусторонних отношениях в последние месяцы.

Акция против российского вторжения в Украину в Алматы 6 марта 2022. AP - Vladimir Tretyakov

Касым-Жомарт Токаев в июне в интервью российскому гостелевидению заявил, что Казахстан будет соблюдать международные санкции в отношении РФ. Затем на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, выступая на одной сцене с Путиным, заявил о непризнании «ДНР» и «ЛНР».

Позднее, после очередной блокировки со стороны РФ нефтепровода, по которому казахстанская нефть идет в сторону Европы, Токаев заявил о желании развивать поставки в обход России и призвал Евросоюз к сотрудничеству в этом деле.

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Встреча лидеров ОДКБ 16 мая в Москве. На фото справа налево: президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. AP - Alexander Nemenov

По некоторым данным, в Казахстане планируют готовить армию к реалиям «гибридной войны», руководствуясь опытом Украины. Собеседник The Wall Street Journal среди казахстанских чиновников отметил, что власти Казахстана вынесли уроки из украинского сопротивления и считают нужным реформировать армию, чтобы она была готова к «гибридной войне», где традиционные методы ведения войны сочетаются с кибератаками, дезинформацией, вмешательством в выборы.

Издание отмечает, что в Центральной Азии опасаются российских геополитических амбиций.

Одно дело, когда они (Россия) имеют дело с многими другими, когда у них есть Восточная Европа и Украина для нападок. Представьте, если у них нет Украины как цели для нападений. Тогда мы — следующие?

— сказал в интервью The Wall Street Journal высокопоставленный чиновник одной из центральноазиатских стран.

«Я думаю, что Казахстан очень обеспокоен ухудшением двусторонних отношений с Россией, — отмечает в комментарии RFI Микаэль Левистон, специалист по Центральной Азии французского Института международных отношений (Ifri). — Действительно, российские власти в течение нескольких лет развивают риторику в отношении Казахстана, которая очень похожа на их риторику об Украине. Они настаивают на наличии там сильной русской диаспоры у российских границ и объясняют, что Казахстан якобы получил „территориальные подарки“ от России в советский период, которые не были возвращены в 1991 году. Но не стоит забывать о наметившимся после январского кризиса в Казахстане тренде, в рамках которого армия должна лучше реагировать на угрозы внутренней безопасности. Об этом свидетельствует назначение президентом Токаевым бывшего главы национальной гвардии Руслана Жаксылыкова министром обороны».

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«Москва становится дестабилизирующим фактором, никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Конечно, в долгосрочной перспективе Казахстан будет думать о том, как подготовиться — если это в принципе возможно — к потенциальным атакам со стороны России. Но пока таких сигналов нет», — отмечает в комментарии RFI специалист по Центральной Азии, бывший научный сотрудник Московского Центра Карнеги Темур Умаров.

Он полагает, что не следует преувеличивать эффект российско-украинской войны на принятие решений в Казахстане. «То, что мы наблюдаем, — это не результат войны в Украине, а реформы в силовых ведомствах, которые Казахстан проводит по результатам январских событий. Именно тогда Токаев понял, что не контролирует свой силовой блок. Именно тогда он понял, что не может доверять генералам, разведке и остальным силовым ведомствам. Реформы начались оттуда», — отмечает Темур Умаров.

11 января 2022 года (т. е. до полномасштабного вторжения РФ в Украину) Токаев заявил о необходимости «кардинально повысить боеспособность армии», «полностью перестроить деятельность разведсообщества», укрепить нацгвардию, подчеркнув, что январский кризис был вызван в том числе «провальной деятельностью некоторых государственных органов».

Что известно о состоянии армии Казахстана?

Значительная часть дополнительго оборонного финансирования направлена на увеличение численности силовых структур и на «пополнение материально-технической базы» (в том числе на парк военно-транспортной авиации).

По данным на 2021 год, Казахстан занимает 70-е место в мире из 166 по численности регулярных войск. Об этом сообщал портал Energyprom.kz со ссылкой на данные ежегодного справочника The Military Balance, выпускаемого Международным институтом стратегических исследования (Лондон). Сообщалось, что в армии Казахстана заняты 39 тысяч человек. Еще 31,5 тысячи человек числятся в военнизированных формированиях, не относящихся к регулярным войскам.

Среди стран СНГ выше Казахстана в рейтинге численности армии на 2021 год — Россия (5-е место), Украина (21-е место), Азербайджан (41-е место), Узбекистан (63-е место), Беларусь (64-е место) и Армения (66-е место).

В марте этого года портал Orda.kz со ссылкой на инсайдерскую информацию писал о плачевном положении с артиллерией и ПВО в казахстанской армии. Сейчас статья недоступна, но она сохранилась в веб-архиве. Там говорится о серьезных проблемах с оснащением казахстанских войск реактивными системами залпового огня (РСЗО), тактическими ракетными комплексами (ТРК) и системами ПВО.

Отмечалось, например, что стоящие на вооружении казахстанской армии РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч», а также ТРК «Точка-У» «считаются не просто устаревшими, а буквально дремучими, так как произведены еще в 60-е годы прошлого столетия». По свидетельству офицеров, зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 «Шилка», предназначенные для прикрытия войск от авиаударов, «сплошь неисправны», писало издание Orda.kz.

Eurasianet напоминает о череде коррупционных скандалов, связанных с покупкой некачественного оружия по завышенным ценам. К примеру, в 2010 году бывшего замминистра обороны приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о покупке некачественных минометов и гаубиц у израильского бизнесмена.

Кроме того, в Казахстане имеются проблемы с хранением боеприпасов. Из-за взрывов на складе вблизи города Тараз в августе 2021 года погибли 12 человек. Аналогичная трагедия произошла с арсеналом в войсковой части в городе Арысь в 2019 году, где из-за масштабного взрыва погибли трое и пришлось эвакуировать 45 тысяч человек. Причиной назвали халатность и ненадлежащее обращение с боеприпасами.

Казахстан смотрит в сторону Китая и Турции

The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших казахстанских официальных лиц, законодателей и аналитиков пишет, что в Казахстане переосмысляют привилегированное положение России в своей международной повестке и смотрят в сторону Китая, Турции и США.

В апреле министр обороны КНР Вэй Фэнхэ посетил Казахстан и провел встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Тогда Касым-Жомарт Токаев сказал, что в Казахстане возглагают большие надежды на запланированный на сентябрь 2022 года государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан и выразил желание к углублению двусторонней кооперации.

В начале мая Токаев летал в Турцию, страну НАТО, где было подписано соглашение о совместном выпуске ударных беспилотников в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганов в Анкаре, 10 мая 2022 г. AFP - ADEM ALTAN

Как отмечает The Wall Street Journal, «частичное отчуждение» Центральной Азии от РФ дало возможность США попытаться восстановить влияние в этом регионе. Начиная с апреля официальные лица США неоднократно посещали страны Центральной Азии. Так, в апреле заместитель госссекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея посетила Казахстан и Кыргызстан. В конце мая помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетил Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В июне в Центральной Азии побывал глава Центрального командования ВС США Майкл Эрик Курилла.

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