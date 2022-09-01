Президент Казахстана объявил о досрочных выборах в стране и пообещал амнистию участникам протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал внеочередные президентские выборы этой осенью. Такое заявление он сделал, выступая с посланием в парламенте 1 сентября. Об этом сообщает Tengrinews.

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«Для успешной реализации комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа», — заявил Токаев в своем обращении.

Лидер Казахстана также предложил пересмотреть количество и продолжительность срока президентских полномочий. «Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено», — сказал он.

По закону президент Казахстана избирается сроком на пять лет и может занимать пост не более двух сроков подряд. Срок полномочий Токаева истекает в 2024 году. Ранее он заявлял, что планирует проработать два срока, напоминает Радио Азаттык.

В начале июня в Казахстане прошел референдум о внесении поправок в Конституцию. Эти поправки предусматривают переход от суперпрезидентской формы правления к президентской, с усилением роли парламента и видимой установкой на демократизацию страны. Из Конституции убрали все упоминания о первом президенте Нурсултане Назарбаеве, в том числе пункт о его праве баллотироваться на пост главы государства более двух раз подряд.

Амнистия для участников протестов

Токаев также пообещал разовую амнистию участникам январских протестов в Казахстане. «Амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти», — уточнил президент. По данным на конец января 2022 года, по итогам беспорядков в стране было возбуждено 1822 уголовных дела, более трех тысяч человек были арестованы по административным делам.

Касым-Жомарт Токаев не уточнил, кого именно коснется амнистия. Как напоминает Радио Азаттык, в настоящий момент под стражей находится бывшее руководство комитета национальной безопасности страны.

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