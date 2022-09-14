В Самарканде 15 сентября начнет работу саммит ШОС

В Самарканде 15-16 сентября пройдет встреча лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках саммита намечены двусторонние встречи, в частности, российского президента Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Новым членом организации станет Беларусь, а статус кандидата на 2023 год получит Иран.

Реклама Читать далее

Шанхайская организация сотрудничеств — международная организация, основанная в 2001 году по инициативе Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 года ее полноправными членами стали Индия и Пакистан. Саммит в Самарканде (Узбекистан) — первая очная встреча глав государств и правительств ШОС с начала эпидемии Covid-19. В его работе примут участие лидеры 15 государств.

На повестке дня — оформление членства в организации Беларуси. Александр Лукашенко 16 сентября выступит в Самарканде на заседании в расширенном составе Совета глав государств .

Также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях получения членства в ШОС к 2023 году. В качестве «гостя саммита» в Самарканд приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кремль рассматривает ШОС как «реальную альтернативу западноцентричным структурам», как заявил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

Саммит проходит в контексте роста напряженности на международной арене. С начала войны, развязанной РФ в Украине, в условиях беспрецедентных западных санкций страны Азии рассматриваются Россией как стратегически важные рынки сбыта. Одновременно с этим Китай переживает дипломатический кризис с Вашингтоном. Экономические трудности в регионе, транснациональный терроризм, угроза новой гражданской войны в Афганистане, которая будет иметь прямые последствия для Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, а также для уйгурской провинции Китая Синьцзянь, события в Казахстане в январе 2022 года и на западе Узбекистана в июле 2021 года, а также охлаждение отношений между Россией и Казахстаном добавляют неопределенности.

Непосредственно в дни перед саммитом началось военное обострение между Арменией и Азербайджаном, в результате которого погибли не менее 50 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в работе саммита в качестве «гостя», тогда как премьер-министр Армении Никол Пашинян отменил свое присутствие из-за последних событий. Как заметил в интервью Insider политолог Аркадий Дубнов, у России нет ресурсов для миротворчества, но «как раз сейчас и лидерам ШОС, и Путину особенно важно показать, что они способны помирить всех со всеми», при этом «выстраивая бастион единого Востока, противостоящего коллективному Западу».

Кроме пленарного заседания, намечены двусторонние встречи. В частности, Владимир Путин намерен 15 сентября провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Как сообщает российский Интерфакс, российский президент намерен «обсудить ситуацию в Украине». Намечена также встреча с президентом Турции для обсуждения поставок зерна из Украины и с президентом Азербайджана для обсуждения эскалации на армяно-азербайджанской границе.

Однако можно ожидать, что в центре интересов Китая на встрече в Самарканде будет сама Центральная Азия. Именно здесь была запущена инициатива «Один пояс, один путь» — главный внешнеполитический проект Си Цзиньпина. Регион занимает центральное место во внешних интересах Китая как энергетический и торговый путь.

В этом контексте важно следить за объявленным на саммите объемом китайских инвестиций. Экономические интересы Пекина могут войти в прямой конфликт с интересами Москвы к Центральной Азии, которую Кремль считает своей традиционной сферой влияния.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться