В Самарканде закончил работу саммит ШОС

На саммите ШОС, который проходит в Самарканде (Узбекистан) 15-16 сентября, встреча китайского и российского лидеров прошла со взаимным обменом любезностями, но конкретных результатов не принесла.

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Итогом первой с начала российского вторжения в Украину встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина стали заявления о дружбе, сотрудничестве и единстве взглядов. В условиях беспрецедентной конфронтации России с Западом для Владимира Путина отношения с Китаем имеют особое значение — и в политическом смысле, и в экономическом. Китай становится важным рынком газа и нефти, а также источником финансирования.

Встреча с председателем КНР, как и другие двусторонние встречи, которые провел Владимир Путин, были направлены прежде всего на то, чтобы показать — Россия не находится в полной изоляции. Контакты в рамках ШОС подробно перечисляют и описывают российские СМИ, обильно цитируя заверения в понимании и сотрудничестве. При этом президент РФ не скупился на похвалы своим коллегам. Разговор с Си Цзиньпином начался, в частности, с заверений в «дружбе между Китаем и Россией» и добрых «в полном смысле этого слова» отношениях стратегического партнерства. Также Путин подчеркнул, что Россия придерживается принципа «одного Китая» и осуждает «провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе».

Однако баланс сил между странами далеко не равен, и его динамика не в пользу России. Китай — вторая по величине экономика мира, Россия больше не входит в первую десятку. По словам западных аналитиков, Китай проводит «вассализацию» России. «Поднебесная» не желает осложнять отношения с Западом и нарушать санкции в отношении России. Процветание китайской экономики во многом зависит от торговых отношений с США и ЕС, чьи рынки неизмеримо больше российского. А это значит, что России не приходится ждать с китайской стороны ни поставок оружия, ни экспорта полупроводников и других промышленных комплектующих.

Днем ранее китайский лидер заверил Казахстан в том, что будет поддерживать его территориальную целостность. Это заявление было сделано в контексте охлаждения отношений между Казахстаном и Россией. А пока лидеры стран ШОС произносят друг другу заверения в дружбе и сотрудничестве, на границе Таджикистана и Кыргызстана снова начались вооруженные обстрелы сел с использованием тяжелой техники, военной авиации и реактивных систем залпового огня. Под обстрелом оказались мирные жители Баткенского района Кыргызстана. Лидеры стран ШОС в своих выступлениях о ситуации на границе не упоминали. А Владимир Путин отметил, что ШОС продолжает «наращивать свою роль в решении международных, региональных проблем, в поддержании мира, безопасности и стабильности на всем обширном евразийском пространстве».

Не дала конкретных результатов и трехсторонняя встреча глав Монголии, России и Китая, касавшаяся в первую очередь создания «экономического коридора» между этими странами. Подготовка проекта, запущенного пять лет назад и предполагающего интенсификацию потоков людей, товаров и услуг, продлена еще на такой же срок.

В пятницу, 16 сентября, Путин также встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча прошла при закрытых дверях. Основным вопросом должен стать нынешний конфликт между Арменией и Азербайджаном, в котором оба лидера намерены выступить в роли посредников.

Непосредственно перед встречей турецкий лидер призвал «как можно быстрее» закончить войну в Украине. «Мы работаем над тем, чтобы дипломатическим путем как можно быстрее положить конец конфликту на Украине», — заявил глава турецкого государства в присутствии Путина.

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